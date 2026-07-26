Rashifal 26 July 2026: आज 26 जुलाई 2026, दिन रविवार को श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो दोपहर 14:00:32 बजे तक रहेगी. आज पंचांगीय गणना के अनुसार ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 07:35:57 बजे तक और ऐन्द्र योग रात 22:05:20 बजे तक प्रभावी रहेगा. इसके साथ ही प्रथम करण बालव दोपहर 14:00:32 बजे तक और द्वितीय करण कौलव रात 27:10:25 (27 जुलाई तड़के 03:10:25 बजे) तक रहेगा.

सूर्य देव के प्रभाव वाले इस रविवार के दिन ग्रहों और नक्षत्रों की चाल कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली है. आज जहाँ मेष, सिंह, तुला और मकर राशि के जातकों को धन लाभ, करियर में तरक्की और पदोन्नति का योग बन रहा है, वहीं वृषभ, कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी वाणी, स्वास्थ्य और लेन-देन में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

आइए जानते हैं आज का संपूर्ण दैनिक भविष्यफल और सभी 12 राशियों के लिए आज के अचूक उपाय.

पारिवारिक जीवन: आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभ और सुखद रहने वाला है. दांपत्य जीवन में गहरी मधुरता आएगी और जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता और मजबूत होगा. परिवारजनों के साथ मिलकर बाहर घूमने और सुरुचिपूर्ण भोजन करने का अवसर मिलेगा, जिससे घर का वातावरण प्रफुल्लित रहेगा.

प्रेम जीवन: प्रेमी जीवन जी रहे जातकों के लिए आज का दिन बेहद रोमांटिक रहेगा. आप अपने प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ खास और सुखद पलों का आनंद ले सकेंगे. एक-दूसरे के प्रति प्रेम और आकर्षण में वृद्धि होगी.

व्यापार और नौकरी: व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभदायक रहेगा. विशेषकर आयात-निर्यात से जुड़े व्यापारियों को आज शानदार लाभ प्राप्त हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में सफलता मिलेगी, लेकिन आज आपको किसी भी तरह के विवाद या बहस से पूरी तरह दूर रहना चाहिए.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन कठिन परिश्रम को सफलता दिलाने वाला है. पढ़ाई में ध्यान अच्छे से लगेगा. करियर की दृष्टि से कोई नई योजना बन सकती है, जिसे आप आज से ही अमली जामा पहनाने की ठान सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक लाभ के लिए उत्तम है. धन लाभ के योग बन रहे हैं. इसके अलावा, वाहन सुख प्राप्त करने की भी प्रबल संभावना है. किसी समय से खोई हुई कीमती वस्तु आज आपको मिल सकती है, जिससे मानसिक राहत मिलेगी.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. हालांकि, बाहर सुरुचिपूर्ण भोजन करने के कारण अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें और भारी चीजों के सेवन से बचें ताकि आपका पाचन तंत्र सही बना रहे.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: गुलाबी

आज का उपाय: शुक्रवार के दिन घर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को मिठाई का दान करें, इससे दांपत्य जीवन की मधुरता और बढ़ेगी.

2. वृषभ राशि (Taurus)

पारिवारिक जीवन: आज के दिन घर के माहौल को शांत रखने के लिए अपनी वाणी और व्यवहार पर पूरी तरह से संयम रखें. परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी तरह के मजाक से पूरी तरह से परहेज करें. आज की गई हल्की-फुल्की बातें गलतफहमी पैदा कर सकती हैं.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज का दिन थोड़ा कठिन रहने वाला है. काम की अधिकता और बिखरे हुए विचारों के कारण आप समय पर अपने काम पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं रहेंगे. कार्यालय में सीनियर्स और सहयोगियों से समझदारी से बात करें और किसी पर चिल्लाने से बचें.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन ध्यान केंद्रित करने के लिए अनुकूल नहीं है. मानसिक चिंता के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जिससे करियर के लक्ष्यों को लेकर उलझन बनी रह सकती है.

स्वास्थ्य: आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. दुर्घटना की आशंका बनी हुई है, इसलिए सड़क पर वाहन बहुत ही धीमी गति से चलाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें. साथ ही, मानसिक चिंता और तनाव शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकता है, इसलिए खुद को शांत रखें.

आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है. मौज-शौक तथा मनोरंजन के पीछे आपका अनावश्यक रूप से धन खर्च होगा. अपनी बचत पर नजर रखें और लालच में आकर कोई बड़ा वित्तीय निर्णय न लें.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज नकारात्मक फिलिंग रहेगी. आपका मन बेवजह उदास रहेगा और पार्टनर के प्रति आकर्षण कम हो सकता है. इस स्थिति में कोई भी गलत फैसला लेने से बचें और एकांत में रहकर अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: सफेद

आज का उपाय: दुर्घटना और मानसिक चिंता से बचने के लिए सुबह उठकर भगवान शिव या गणेश को जल अर्पित करें. दिनभर सफेद रंग के वस्त्र धारण करें, इससे नकारात्मकता कम होगी और मन में शांति बनी रहेगी.

3. मिथुन राशि (Gemini)

पारिवारिक जीवन: आज पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी. घर का वातावरण अत्यंत सकारात्मक और प्रसन्नजनक रहेगा. घर पर शुभ-प्रसंगों का आयोजन होगा, जिससे सबके चेहरे पर मुस्कान रहेगी. प्रियजनों से मिलन-जुलन और उत्तम भोजन का आनंद आपको आनंददायक अनुभव कराएगा. आज का दिन आपके परिवार के सदस्यों के साथ गुजरने वाले क्षणों को और भी खास बना देगा.

व्यापार और नौकरी: व्यापार एवं नौकरी में आज आय बढ़ने के स्पष्ट योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. कार्यालय में आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम की प्रशंसा करेंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप समय पर काम कर पाने की बेहतरीन स्थिति में रहेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह दिन मन में एकाग्रता बनाने के लिए उत्तम है. पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी और कठिन विषयों को समझना भी आसान हो जाएगा. इच्छुक विद्यार्थी विदेश शिक्षा के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. करियर की दृष्टि से नए अवसरों की तलाश में रहना फायदेमंद साबित होगा.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से अच्छा रहेगा. उत्तम भोजन और पारिवारिक मानसिक शांति का सकारात्मक असर आपके शरीर पर भी दिखेगा. बस अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाए रखें और योग या व्यायाम करें.

आर्थिक स्थिति: व्यापार और नौकरी से बढ़ती हुई आय के बावजूद घर की कुछ जरूरतों और शुभ कार्यों पर पैसा खर्च होगा. फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आपके लिए बचत करना भी संभव होगा.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल है. अविवाहित लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है. वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी और जीवनसाथी के साथ चल रहा पुराना मतभेद आज स्वयं दूर हो जाएगा, जिससे रिश्तों में प्यार बढ़ेगा. दोनों के बीच प्रेम और विश्वास गहरा होगा.

लकी अंक: 6 | लकी रंग: गुलाबी

आज का उपाय: सुबह घर में दीपक जलाकर और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें.

4. कर्क राशि (Cancer)

पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. मन में बनी खिन्नता का असर घर के माहौल पर भी पड़ सकता है. आनंद और स्फूर्ति के अभाव में परिवारजनों से तालमेल बिठाना मुश्किल होगा. बातचीत में संयम बरतें.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी. चाहे नौकरी हो या व्यापार, अचानक कोई ऐसा काम सौंपा जा सकता है जिसमें आपको कोई रुचि नहीं है. इन अरुचिकर कार्यों को भी बखूबी निपटाना होगा. सार्वजनिक रूप से स्वाभिमान भंग न हो.

करियर और शिक्षा: करियर के स्तर पर आज कोई बड़ी उपलब्धि हाथ नहीं लगेगी. स्फूर्ति के अभाव के कारण छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने में काफी परेशानी होगी. नए विषयों को समझने में दिक्कत महसूस हो सकती है, इसलिए आज जबरदस्ती न लगाएं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज सतर्क रहने की आवश्यकता है. छाती में दर्द या अन्य किसी कारण से शारीरिक तकलीफ हो सकती है. साथ ही, रात्रि में अनिद्रा की समस्या से काफी परेशान रहेंगे. तनाव कम करने की कोशिश करें और किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन खर्चों से भरा रहेगा. अनावश्यक या अचानक आए खर्चों के कारण धन खर्च होगा और आपकी बचत प्रभावित हो सकती है. आज बजट के अनुसार ही खर्च करने की सलाह है और बड़े वित्तीय निर्णय टाल दें.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज मन की खिन्नता का नकारात्मक असर पड़ेगा. आपके अंदर रोमांस या प्यार के भाव कम होंगे. पार्टनर की बातों पर चिड़चिड़ापन हावी हो सकता है, जिससे रिश्ते में मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है. संबंधों को समझदारी से निभाएं.

लकी अंक: 8 | लकी रंग: लाल

आज का उपाय: रात्रि को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर पिएं, इससे अनिद्रा में आराम मिलेगा. भगवान शिव को जल अर्पित करें और मन में नकारात्मक विचारों को आने न दें.

5. सिंह राशि (Leo)

पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार और मित्रों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा. मित्रों एवं स्वजनों के साथ कहीं घूमने-फिरने या पर्यटन का आयोजन हो सकता है. दोस्तों के साथ आपके रिश्तों में अधिक घनिष्ठता और प्रेम आएगा. परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे मन पूरी तरह प्रसन्न रहेगा.

व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन नए अनुबंध और सौदे करने के लिए उत्तम है. नौकरी पेशा लोगों को भी कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलेंगे. नए काम या कोई नई योजना को स्वीकार करने के लिए यह एक अत्यंत अनुकूल दिन है.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में मन लगाने पर अच्छे परिणाम मिलेंगे. आज आपको संगीत के प्रति विशेष रुचि रहेगी, जो आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देगी. यह रचनात्मकता आपके करियर के लिए नई दिशाएं खोल सकती है.

स्वास्थ्य: आज आप अपने शरीर में एक विशेष प्रकार की ताजगी और ऊर्जा का अनुभव करेंगे. मानसिक तनाव दूर रहेगा और आपका मन पूरी तरह से प्रसन्न रहेगा. सुबह की सैर और योग आपको और भी लाभ देंगे.

आर्थिक स्थिति: आज भाग्यवृद्धि का प्रबल योग बन रहा है. इस दौरान आपको आर्थिक लाभ होगा. रुके हुए पैसे वापस आ सकते हैं और नए स्रोतों से आय के मार्ग प्रशस्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम जीवन: प्रिय व्यक्ति के साथ होने वाली मुलाकात आपके मन को अत्यंत आनंदित करेगी. यदि आप किसी प्रेम प्रसंग में उलझे हुए हैं, तो आज उसमें सफलता मिलने की पूरी संभावना है. रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: केसरिया

आज का उपाय: सुबह उठकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिठाई खिलाएं, इससे भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी.

6. कन्या राशि (Virgo)

पारिवारिक जीवन: आज रविवार, 26 जुलाई 2026 को आपके परिवार में आनंद का वातावरण बना रहेगा. आपकी वाणी की मधुरता और न्यायप्रिय व्यवहार के कारण घर-परिवार में ही नहीं, बल्कि बाहरी लोगों के बीच भी आप लोकप्रियता प्राप्त करेंगे. आज आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन इस दौरान नियम विरुद्ध किसी भी काम या शॉर्टकट से स्वयं को दूर रखने की सलाह दी जाती है. व्यापार में सत्यनिष्ठा बनाए रखें. नौकरी में आपका सकारात्मक व्यवहार आपके सहकर्मियों और अधिकारियों को प्रभावित करेगा.

करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए विद्याध्ययन का समय अनुकूल जरूर है, लेकिन इसमें सफलता के लिए उन्हें अतिरिक्त मेहनत करने की आवश्यकता होगी. मन को भटकने न दें. करियर के लिए आज का दिन नई योजनाएं बनाने और लक्ष्य तय करने का अच्छा समय है, बस धैर्य बनाए रखें.

स्वास्थ्य: स्वादिष्ट भोजन और परिवार में खुशी के वातावरण के कारण आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा. हालांकि, मौज-शौक में लापरवाही न करें और अपनी दिनचर्या का पूरा ध्यान रखें ताकि आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे.

आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक लाभ होने की संभावना है, लेकिन साथ ही मौज-शौक के साधनों और आराम के पीछे धन खर्च होने की भी पूरी संभावना है. इसलिए आज अपने बजट का विशेष ध्यान रखें और अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें.

प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन में आज का दिन बेहद हर्षदायक रहेगा. आपके और आपके जीवनसाथी के बीच के प्रेम संबंध और अधिक मजबूत होंगे. दोनों के बीच तालमेल बेहतरीन रहेगा और आप एक-दूसरे की भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे. साथ में कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: पीला

आज का उपाय: सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे से जल धारा दें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें. सूर्य को लाल गेंदे का फूल अर्पित करें, इससे आपकी लोकप्रियता और बढ़ेगी.

पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक सुख-शांति और आपसी सामंजस्य के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और विश्वास का वातावरण बना रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ भावनात्मक निकटता बढ़ेगी, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी. घर का माहौल सकारात्मक और आनंदमय रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आपका आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. साझेदारों और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है. कार्यस्थल पर आपकी कार्यकुशलता और निर्णय क्षमता की सराहना होगी.

करियर और शिक्षा: आज आपकी रचनात्मक और कलात्मक प्रतिभा चरम पर रहेगी. लेखन, डिजाइनिंग, मीडिया, कला और क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष उपलब्धि मिल सकती है. विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा. नई अध्ययन तकनीकों और सकारात्मक सोच के कारण पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में दिन काफी अच्छा रहेगा. शारीरिक और मानसिक ऊर्जा भरपूर बनी रहेगी. आप पूरे दिन उत्साह, स्फूर्ति और सकारात्मकता का अनुभव करेंगे. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से स्वास्थ्य और बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आपकी योजना और प्रबंधन क्षमता मजबूत रहेगी. मनोरंजन, घूमने-फिरने या शौक की चीजों पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आपकी समझदारी के कारण बजट संतुलित रहेगा. धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लेने से लाभ मिलेगा.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद रोमांटिक रहेगा. प्रेमी युगल एक-दूसरे के साथ यादगार समय बिताएंगे. आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा, जिससे रिश्ते में नई ऊर्जा और खुशियां आएंगी.

लकी अंक: 4 | लकी रंग: ऑरेंज

आज का उपाय: सुबह उठकर पूजा स्थल या कार्यस्थल पर गुलाबी रंग का फूल अर्पित करें और घर के बड़ों या जीवनसाथी का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. इससे दिनभर सकारात्मक ऊर्जा और शुभ फल प्राप्त होंगे.

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक मोर्चे पर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. आपकी असंयमित वाणी और आक्रामक व्यवहार के कारण परिवार के सदस्यों तथा स्नेहियों के साथ अनबन पैदा हो सकती है. इसलिए बोलते समय संयम बरतें, ताकि छोटी-मोटी बातों पर झगड़ा न हो.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी भी सहकर्मी या अधिकारी से विवाद करने से बचें, वरना स्थिति आपके खिलाफ जा सकती है. व्यापारियों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपके विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं.

करियर और शिक्षा: छात्रों को पढ़ाई में ध्यान लगाने में कठिनाई होगी. मानसिक चिंता और अशांति के कारण आपका फोकस भटकेगा. करियर के संबंध में आज कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें. धैर्य रखें, सही समय आने पर ही नई दिशा चुनें.

स्वास्थ्य: आज आपको शारीरिक तकलीफ और मानसिक चिंता का सामना करना पड़ सकता है. तनाव और थकान आपकी ऊर्जा को पूरी तरह निकाल देगी. योग और ध्यान का सहारा लें. साथ ही, जंक फूड का सेवन करने से बचें.

आर्थिक स्थिति: आज के दिन आमोद-प्रमोद और मनोरंजन पर अनावश्यक धन खर्च होने की संभावना है, जिससे बजट बिगड़ सकता है. ज्यादा लाभ के लालच में आकर कहीं भी नई जगह निवेश करने से पूरी तरह बचें, अन्यथा धन हानि हो सकती है. आज अपने खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज असंतोष का भाव बना रहेगा. आपके और आपके पार्टनर के बीच तालमेल न बैठने से मन दुखी और उदास रहेगा. किसी भी बात पर जल्दबाजी में निर्णय न लें और एक-दूसरे की बातों को ध्यान से सुनने का प्रयास करें.

लकी अंक: 9 | लकी रंग: गुलाबी

आज का उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान शिव को जल अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का कम से कम 108 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और आपका क्रोध नियंत्रण में रहेगा.

9. धनु राशि (Sagittarius)

पारिवारिक जीवन: गृहस्थ जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी. घर का वातावरण पूरी तरह अनुकूल रहेगा. पारिवारिक झगड़ों का अंत होगा और परिवार के साथ कहीं मनोरंजन का कार्यक्रम बन सकता है. बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपके साथ रहेगा, जिससे रिश्ते मधुर होंगे.

व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज शानदार फायदे होंगे. अधिकारियों की कृपादृष्टि आप पर बनी रहेगी, जिससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी. कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. व्यापारियों को बड़ी डील मिल सकती है.

करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह दिन बेहद अनुकूल है. पढ़ाई में मन पूरी तरह लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे संकेत मिलेंगे. करियर के संबंध में लिए गए निर्णय सही साबित होंगे.

स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से बेहतर रहेगा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी. दोस्तों के साथ किसी खास जगह जाने का आयोजन होगा. वहां उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी, जिससे आप मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह संतुष्ट होंगे.

आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा. आय के नए सोर्स बढ़ेंगे, जिससे बचत में इजाफा होगा. धन लाभ के योग बन रहे हैं. पुराने फंसे हुए पैसे वापस आने की भी पूरी संभावना है.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में बेहतरीन सफलता मिलेगी. प्रिय व्यक्ति के साथ मिलना होगा और प्रेम के सुखद पलों का भरपूर आनंद ले सकेंगे. अविवाहित लोगों के लिए कहीं नए रिश्ते की बात चल सकती है.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: गुलाबी

आज का उपाय: सुबह उठकर सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल और लाल फूल अर्पित करें. घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह जरूर लें, इससे आपका पूरा दिन और भी अधिक शुभ एवं फलदायी बनेगा.

10. मकर राशि (Capricorn)

पारिवारिक जीवन: आज घर, परिवार और संतान के मामले में आप गहरे आनंद और संतोष की भावना का अनुभव करेंगे. परिवार के सभी सदस्यों के साथ आपके संबंध बेहद मधुर रहेंगे. बच्चों की उपलब्धि आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी और घर का वातावरण पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा.

व्यापार और नौकरी: व्यावसायिक कार्यों में दौड़धूप बढ़ेगी, लेकिन आपका परिश्रम और लगन निश्चित रूप से रंग लाएगा. नौकरी पेशा लोगों के लिए यह दिन बेहतरीन है, क्योंकि आपकी मेहनत को अधिकारियों द्वारा पहचाना जाएगा और आपको लंबे समय से प्रतीक्षित पदोन्नति की सौगात मिल सकती है.

करियर और शिक्षा: आज सरकारी कामों में अचानक सफलता मिलेगी, जिससे आपकी परेशानियां दूर होंगी. जो छात्र उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है. उनकी पढ़ाई में मन लगेगा और नई ऊर्जा मिलेगी.

स्वास्थ्य: आज आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से बेहतर रहेगा. पिछले कुछ समय से चल रही थकान और मानसिक तनाव से आज पूरी तरह मुक्ति मिलेगी. बस अपनी दिनचर्या और खानपान का ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: आज का दिन धन, मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा. सरकार तथा मित्रों के सहयोग से आपको अप्रत्याशित आर्थिक लाभ होगा. निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, जिससे आपकी बचत बढ़ेगी.

प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत एवं प्रगाढ़ होंगे. आपसी समझ बढ़ेगी. वहीं, प्रेमी जोड़ों के लिए भी यह दिन एक-दूसरे के साथ रोमांटिक समय बिताने के लिए उत्तम है.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: पीला

आज का उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तथा घर के मंदिर में तुलसी के पौधे की पूजा करें. इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और दिन और भी शुभ हो जाएगा.

11. कुंभ राशि (Aquarius)

पारिवारिक जीवन: आज पारिवारिक मामलों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. विशेष रूप से संतान से संबंधित किसी विषय को लेकर चिंता या असमंजस की स्थिति बन सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य और समझदारी से व्यवहार करें. पड़ोसियों या विरोधियों के साथ किसी भी प्रकार के विवाद से बचना आपके लिए हितकर रहेगा.

व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज ऊर्जा और उत्साह की कमी महसूस हो सकती है. काम में मन कम लगने के कारण कुछ जिम्मेदारियां प्रभावित हो सकती हैं. यदि आप नौकरीपेशा हैं तो अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें. व्यापारियों को भी अपने कार्यों में लापरवाही से बचना चाहिए.

करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में विदेश से जुड़ी कोई सकारात्मक सूचना मिलने की संभावना है, जो भविष्य के लिए नए अवसर खोल सकती है. विद्यार्थियों को आज ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहिए.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. थकान, बेचैनी और आलस्य महसूस होने की संभावना है. पर्याप्त आराम करें और अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें. योग, ध्यान और हल्का व्यायाम मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे.

आर्थिक स्थिति: आज मनोरंजन, यात्रा या मौज-मस्ती पर अपेक्षा से अधिक खर्च हो सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. बजट बनाकर चलने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा और भविष्य की जरूरतों के लिए बचत भी संभव होगी.

प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. आपकी मानसिक थकान का असर रिश्तों पर पड़ सकता है. अपने साथी से खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें.

लकी अंक: 5 | लकी रंग: सफेद

आज का उपाय: सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद बच्चे को शिक्षा सामग्री दान करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं कम होंगी और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

12. मीन राशि (Pisces)

पारिवारिक जीवन: घर में बढ़ते खर्चों को लेकर थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है. ऐसे में आध्यात्मिकता का सहारा लें. आध्यात्मिकता आपको गलत मार्ग और गुस्से से दूर रखेगी. परिवार के सदस्यों के साथ धैर्यपूर्वक बातचीत करें, ताकि घर में शांति बनी रहे.

व्यापार और नौकरी: व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आप अपना लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी बिजनेस की गति बढ़ेगी. नौकरीपेशा लोगों को सलाह है कि कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह के नियम विरुद्ध काम से बचें. ऐसा करने से आपकी समस्याओं में वृद्धि हो सकती है और आपकी इमेज खराब हो सकती है.

करियर और शिक्षा: छात्रों को करियर के लिए आज मानसिक रूप से अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है. पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना होगा. किसी भी गलत या शॉर्टकट तरीके से सफलता पाने के विचार को त्याग दें.

स्वास्थ्य: आज शारीरिक तथा मानसिक रूप से अधिक काम करना पड़ सकता है, जिससे आपकी ऊर्जा खत्म हो सकती है. इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा. संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद जरूर लें.

आर्थिक स्थिति: आज का दिन आपके लिए धन लाभ के मामले में मिश्रित रहेगा. आपको अचानक आर्थिक लाभ होने का योग बन रहा है, जिससे आपकी आर्थिक उलझनें कम होंगी. लेकिन साथ ही, अनावश्यक खर्चों में भी भारी वृद्धि होगी.

प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज चीजें आसान नहीं हैं. रिश्ते में सफलता और मजबूती के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी. अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें और उन्हें समय दें, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें.

लकी अंक: 7 | लकी रंग: पीला

आज का उपाय: सुबह उठकर घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं. गलत मार्गों से बचने और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम 15 मिनट ध्यान जरूर करें.

Monsoon: रूठे मानसून को मनाने के लिए गधे को गुलाब जामुन तो कहीं श्मशान में बुवाई, अनोखे टोटके अपना रहे लोग

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