Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 देवी के 9 मंत्र, भोग, पूजा विधि

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि 9 देवी के 9 मंत्र, भोग, पूजा विधि

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के नौ दिन 9 देवियों की पूजा का विधान है. हर दिन का अपना महत्व और पूजन अलग-अलग होते हैं. जानें नवरात्रि की 9 देवियों के 9 मंत्र, 9 भोग, 9 रंग और 9 तरह के लाभ

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 Sep 2025 11:15 AM (IST)

Shardiya Navratri 2025 Puja of 9 Devi: शारदीय नवारत्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक मां दुर्गा की 9 शक्तियों की पूजा की जाती है. हर देवी की आराधना का अपना महत्व, भोग, मंत्र है. साथ ही 9 दिन तक अलग-अलग रंगों के कपड़े पहने जाते हैं, कहते हैं इससे माता के साथ ग्रहों की कृपा भी बरसती है.

शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से होगा और महानवमी पर 1 अक्टूबर को नवरात्रि का आखिरी दिन है. मार्कंडेय पुराण में शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक 9 देवियां बताई गई हैं. नवरात्र में इन देवियों की विशेष पूजा करने से हर तरह की तकलीफ और दुख दूर हो जाते हैं. ऐसे में 9 दिन हर देवी की पूजा कैसे करें आइए जानते हैं.

9 देवी, 9 मंत्र, 9 भोग और 9 रंग

मां शैलपुत्री (प्रतिपदा तिथि) - 22 सितंबर 2025

  • पूजा विधि - पहले दिन घटस्थापना करें, अखंड ज्योति जलाएं और जौ बौएं. माता को लाल चंदन, कनेर के फूल, बेलपत्र सहित चुनरी आदि पूजा सामग्री चढ़ाएं
  • मंत्र - ‘ॐ ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नम:’
  • भोग - घी या घी से बनी मिठाई का भोग लगाएं.
  • रंग - सफेद
  • लाभ - देवी शैलपुत्री की पूजा से शक्ति मिलती हैं.

मां ब्रह्मचारिणी (द्वितीया तिथि) - 23 सितंबर 2025

  • पूजा विधि - माता को सफेद चंदन, सफेद गुलाब अर्पित करें.
  • मंत्र-  ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नम:
  • भोग - खीर में मिश्री डालकर भोग लगाएं
  • रंग - लाल
  • लाभ - इंद्रियों पर काबू पाने की क्षमता और ज्ञान में वृद्धि

मां चंद्रघंटा (तृतीया तिथि) - 24 सितंबर 2025

  • पूजा विधि - माता को पलाश के फूल चढ़ाएं, अबीर-गुलाल चढ़ाएं.
  • मंत्र-  ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चन्द्रघंटायै नम:
  • भोग - दूध और मावे की मिठाई का भोग लगाएं.
  • रंग - गहरा नीला
  • लाभ - चंद्रघंटा की पूजा से एकाग्रता

मां कूष्मांडा (चतुर्थी तिथि) - 26 सितंबर 2025

  • पूजा विधि - पीला गेंदे के फूल के साथ गुलाब इत्र अर्पित करें.
  • मंत्र- ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नम:
  • भोग - मालपुए का भोग लगाएं.
  • रंग - हरा
  • लाभ - कार्य में सफलता प्राप्ति होती है.

मां स्कंदमाता (पंचमी तिथि) - 27 सितंबर 2025

  • पूजा विधि - गुडहल के फूल चढ़ाएं और सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें.
  • मंत्र- ॐ ऐं ह्रीं क्लीं स्कंदमतायै नम:
  • भोग - केले का भोग लगाएं.
  • रंग - स्लेटी
  • लाभ - संतान प्राप्ति और बच्चों की खुशहाली का आशीर्वाद मिलता है.

मां कात्यायनी (षष्ठी तिथि) - 28 सितंबर 2025

  • पूजा विधि - बेर के पेड़ के फूलों से माता का श्रृंगार करें और कुमकुम, हल्दी गांठ, चावल चढ़ाएं.
  • मंत्र-  ‘ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनायै नम:
  • भोग - शहद का भोग लगाना शुभ होगा.
  • रंग - नारंगी
  • लाभ - बिना रुकावट के कार्य संपन्न होते हैं, विवाह की अड़चने खत्म होती है.

मां कालरात्रि (सप्तमी तिथि) - 29 सितंबर 2025

  • पूजा विधि - माता को शंखपुष्पी और लाल रंग के फूल चढ़ाएं. अबीर गुलाल, नींबू की माला पहनाएं. माता को आलता लगाएं.
  • मंत्र- ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नम:
  • भोग - गुड़-घी का भोग लगाएं
  • रंग - मोर वाला हरा
  • लाभ - दुश्मनों पर जीत मिलती है

मां महागौरी (महाष्टमी तिथि) - 30 सितंबर 2025

  • पूजा विधि - माता को मोगरे का फूल, नारियल, अबीर, चंदन और 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित करें.
  • मंत्र- ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्ये नम:
  • भोग - नारियल या खोपरे से बनी मिठाई का भोग लगाएं. इस दिन कन्या भोजन  में पूड़ी, काले चने और हलवा भी बनता है.
  • रंग - गुलाबी
  • लाभ - तरक्की, सुख और एश्वर्य मिलता है.

मां सिद्धिदात्री (महानवमी तिथि) - 1 अक्टूबर 2025

  • पूजा विधि - गुलाब, चंपा, कनेर के फूलों के साथ मेहंदी, हल्दी, कुमकुम और समस्त पूजन सामग्री चढ़ाएं.
  • मंत्र- ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नम:
  • भोग - तिल से बनी मिठाई अर्पित करें.
  • रंग - पीला
  • लाभ - समस्त मनोकामना पूरी होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 20 Sep 2025 09:39 AM (IST)
