हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर अमृत वर्षा! जानें खीर से लेकर लक्ष्मी पूजा, शुभ मुहूर्त और महत्व

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर अमृत वर्षा! जानें खीर से लेकर लक्ष्मी पूजा, शुभ मुहूर्त और महत्व

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा 2025 इस साल 6 अक्टूबर 2025, सोमवार के दिन है. इस मौके पर जानिए शरद पूर्णिमा की सही डेट और तारीख, महत्व और खीर बनाने का रहस्य और इस दिन क्या करना चाहिए?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 05 Oct 2025 11:43 AM (IST)
Preferred Sources

Sharad Purnima 2025: इस साल 6 अक्टूबर 2025, सोमवार को रात के समय आकाश पहले से कहीं ज्यादा चमकीला होगा, क्योंकि इस खास दिन हम शरद पूर्णिमा मना रहे हैं, जिसे रास पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं.

शरद पूर्णिमा की चमकीली रात भगवान कृष्ण और गोपियों के दिव्य नृत्य (रासलीला) का प्रतीक है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन कराती है. आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा 2025 की शुभ तिथि, मुहूर्त, खीर और दिव्यता महत्व के बारे में. 

शरद पूर्णिमा क्या है?

आश्विन मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं. इसी रात्रि को भगवान श्रीकृष्ण ने गोपियों  के साथ रासलीला (नृत्य) रचाई थी. पौराणिक मान्यता ये भी है कि, शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि मां लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं.

इस साल शरद पूर्णिमा की शुरुआत 06 अक्टूबर 2025, सुबह 11 बजकर 53 मिनट पर होगी..

शरद पूर्णिमा की रात अमृत वर्षा!

श्रीकृष्ण ने अपने आपको को कई रूपों में प्रकट किया ताकि प्रत्येक गोपी उनकी उपस्थिति महसूस कर सके. इस रास को आज भी शुद्ध प्रेम के रूप में याद किया जाता है. कहा जाता है कि इस रात्रि चंद्रमा अमृत की बारिश करता है और वातावरण को शांत और आरोग्य से भर देता है. 

इस रात्रि जो लोग ध्यान, नाम-जप में तत्पर रहते हैं, लक्ष्मी जी उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं. 

शरद पूर्णिमा की रात क्यों नहीं सोना चाहिए?

माना जाता है कि, शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी जी पृथ्वी पर विचरण करती हैं. वह उन लोगों को खोजती हैं, जो लोग जाग रहे हैं, भजन गा रहे हैं या मंत्र जाप के साथ भगवान का ध्यान कर रहे हैं. इस रात जो कोई भी भक्ति के साथ जागता है, उसे मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. 

इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को जल्दी नहीं सोना चाहिए. मंदिर घर में एक दीया जलाएं और मां लक्ष्मी का ध्यान करें. 

चंद्रमा और खीर अनुष्ठान

शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति के साथ आसमान में दिखाई देता है. इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ होता है और माना जाता है कि, इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है.

शरद पूर्णिमा पर लोग दूध और चावल से खीर बनाते हैं. शुद्धता और पवित्रता बनाए रखने के लिए उसमें केसर, इलायची और सूखे मेवे मिलाते हैं. चंद्रोदय के समय खीर को मिट्टी, कांच या चांदी के पात्र में रखकर उसे रातभर चांद की चांदनी रोशनी में छोड़ दें. 

अगले दिन सुबह में इस प्रसाद के रूप में सभी के साथ बांटे और गरीब-जरूरतमंदों को भी दान करें. 

शरद पूर्णिमा पर क्या करें?

गोपी गीत का पाठ करें
शरद पूर्णिमा की रात कृष्ण गोपियों से विमुख हो गए थे और गोपियां तृष्णा में गोपी गीत गा रही थीं. उनकी भक्ति ने कृष्ण को वापस ला दिया. इस दिन गोपी गीत पढ़ने या सुनने से आप कृष्ण के करीब आ जाते हैं.  

शरद पूर्णिमा का दिन लक्ष्मी जी का भी होता है. इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए. 

शरद पूर्णिमा को क्या करना चाहिए?

  • आज के दिन अपने घर को साफ रखें और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें. 
  • भक्तिभाव के साथ ताजा खीर को बनाएं. चंद्रोदय के समय छोटी से प्रार्थना के साथ इसे चंद्रमा को अर्पित करें. 
  • गोपी गीत और श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें. 
  • रात भर जागकर भजन कीर्तन का आनंद उठाएं. 
  • अगली सुबह खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें.

शरद पूर्णिमा का ज्योतिषीय महत्व

शरद पूर्णिमा की रात एकमात्र ऐसी रात मानी जाती है, जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ चमकता है, जो इसे दिव्यता और आध्यात्मिक शुद्धता से भर देता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 05 Oct 2025 11:32 AM (IST)
Tags :
Laxmi Sharad Purnima Sharad Purnima 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
मध्य प्रदेश
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, वजह जान रह जाएंगे दंग, पहचाना?
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, पहचाना?
Advertisement

वीडियोज

Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज सिंह चौहान, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
मध्य प्रदेश
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
जहरीला कफ सिरप लिखने वाला डॉक्टर सोनी गिरफ्तार, 10 बच्चों की मौत के बाद MP पुलिस का बड़ा एक्शन
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, वजह जान रह जाएंगे दंग, पहचाना?
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, पहचाना?
विश्व
Earthqauke: भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
भूकंप के झटकों से दहल उठी धरती, घर छोड़कर भागे लोग; रिक्टर स्केल पर 6.0 थी तीव्रता
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
ब्यूटी
स्किन एजिंग को बढ़ाने वाली ये आदतें, क्या आप भी कर रही हैं यही गलतियां?
स्किन एजिंग को बढ़ाने वाली ये आदतें, क्या आप भी कर रही हैं यही गलतियां?
ट्रैवल
Most Dangerous Areas In Kanpur: हद से ज्यादा बदनाम हैं कानपुर के ये इलाके, गलती से भी जाने की न करना भूल
हद से ज्यादा बदनाम हैं कानपुर के ये इलाके, गलती से भी जाने की न करना भूल
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget