आजमगढ़ में मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा फहराया, हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ थाना क्षेत्र के अतरौलिया थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक मस्जिद की मीनार के ऊपर सऊदी अरब का झंडा फहरा दिया गया. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताई. और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने झंडा उतरवाया और कार्रवाई शुरू कर दी है. हिन्दू संगठन के लोगों ने इस घटना पर रोष जताया है, जबकि मस्जिद की देखरेख करने वालों ने इसे इस्लामिक झंडा बताया है.

मामले की जानकारी देते हुए उपनिरीक्षक जफर अयूब ने बताया कि सोशल मीडिया पर गौरव सिंह रघुवंशी द्वारा साझा किए गए वीडियो में मस्जिद की मीनार पर सऊदी अरब का झंडा फहराया गया था. सूचना पर वे हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचे और झंडा उतरवाकर सुरक्षित किया गया.

जांच में मस्जिद की देखरेख करने वाले नूर आलम पुत्र राजीद अहमद (उम्र 25 वर्ष) निवासी कड़सरा शिवदास का पुरा के द्वारा झंडा लगाए जाने की पुष्टि हुई उसके द्वारा कहा गया कि यह मुस्लिम धार्मिक झंडा है. जबकि पुलिस के अनुसार मस्जिद पर सऊदी अरब का झंडा लगाने का कृत्य धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला तथा समाज में वैमनस्य फैलाने वाला माना गया है. झंडे का वीडियो साक्ष्य के रूप में पेनड्राइव में सुरक्षित कर लिया गया है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि थाना अतरौलिया के कड़सरा गांव में नूरी मस्जिद के मीनार के ऊपर एक सऊदी अरबिया झंडा लगाया गया था. इसका उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को आहत करना और सौहार्द पूर्ण माहौल को दूषित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था. किसी को भी माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सख्सूत से सख्चत कार्नारवाई होगी. इस मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.