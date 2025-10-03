हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shani Pradosh Vrat 4 October 2025: शनि प्रदोष व्रत का पौराणिक रहस्य और अप्रत्याशित सफलता देने वाला मंत्र जानें

Shani Pradosh Vrat 4 October 2025: शनि प्रदोष व्रत का पौराणिक रहस्य और अप्रत्याशित सफलता देने वाला मंत्र जानें

Shani Pradosh: 4 अक्टूबर 2025 शनि प्रदोष व्रत, जानें क्यों यह व्रत युवाओं के लिए भी खास है. पौराणिक कथाओं में छिपे रहस्य, पूजा विधि, संभावित फल और शनि मंत्र के साथ.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 03 Oct 2025 12:43 PM (IST)
Shani Pradosh Vrat: भारत की धार्मिक परंपरा में प्रदोष व्रत सदैव से अद्वितीय माना गया है. विशेषकर जब यह शनिवार को पड़ता है, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है. 4 अक्टूबर 2025 का यह दिन ऐसा ही अद्भुत संयोग लेकर आया है. आज का व्रत केवल साधारण उपासना नहीं, बल्कि शास्त्रों में इसे एक कर्म-रीसेट का अवसर बताया गया है.

प्रदोष व्रत और शनि का संगम

प्रदोष काल वह पवित्र घड़ी है जब दिन और रात्रि के संधिकाल में देवता विशेष रूप से जाग्रत माने जाते हैं. शास्त्रों के अनुसार इस समय की गई शिव और शनि पूजा जीवन के कठोर कर्मफल को भी कमजोर कर देती है. शनिवार का प्रदोष व्रत इसलिए खास है क्योंकि इस दिन स्वयं शनिदेव, शिव की कृपा से, अपने दंडकारी स्वरूप को त्यागकर वरदानदाता बन जाते हैं.

पौराणिक कथा और रहस्य

स्कंद पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, राजा चंद्रभाग अपने शत्रुओं से घिरे थे. उस समय उन्होंने प्रदोष व्रत कर भगवान शिव और शनि देव की आराधना की. परिणाम यह हुआ कि पराजय निश्चित होने के बावजूद उन्हें अद्भुत विजय प्राप्त हुई.

महाभारत में भी भीमसेन ने युद्ध से पूर्व प्रदोषकालीन पूजन किया और कठिनतम परिस्थितियों में भी अपराजेय बल अर्जित किया. इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रदोष व्रत केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि असंभव को संभव करने का साधन है.

युवाओं के लिए क्यों है खास?

आज की पीढ़ी संघर्षों से घिरी हुई है. उसे करियर में रुकावटें आती हैं, प्रेम संबंधों में दिक्कत और मानसिक तनाव की स्थिति का सामना कर रहे हैं तो इन सबका समाधान इस व्रत से जुड़ा हुआ माना गया है.

प्रदोष काल में की गई शनि पूजा न केवल कर्मिक बंधनों को तोड़ती है बल्कि मनुष्य को नई ऊर्जा और अप्रत्याशित अवसर भी प्रदान करती है. यह व्रत उन युवाओं के लिए आशा का दीपक है जो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता और भ्रम में जी रहे हैं.

व्रत विधि

  • सायंकाल सूर्यास्त से लगभग एक घंटा पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें.
  • शिवलिंग पर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और काले तिल अर्पित करें.
  • ॐ शं शनैश्चराय नमः का 108 बार जाप करें.
  • इस समय व्रती को मौन रहकर अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए.

शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत से कर्ज से मुक्ति, कानूनी मामलों में विजय प्राप्त होती है. रुके हुए कार्यों की सिद्धि होते हैं  और अचानक धनलाभ की स्थिति बनती है. सबसे विशेष बात यह है कि यह व्रत मनुष्य को भीतर से शक्ति और संतुलन प्रदान करता है, जिससे वह जीवन के संघर्षों का सामना दृढ़ता से कर सके.

शनि का शास्त्रीय मंत्र

इस दिन का शनि महाराज का सबसे प्रभावशाली मंत्र का जाप करना विशेष फलदायी माना गया है. इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है-

नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्.
छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्॥

इस मंत्र का अर्थ है कि जो नील कमल की आभा के समान, सूर्यपुत्र और यमराज के बड़े भाई हैं उन शनि देव को मैं प्रणाम करता हूं.

4 अक्टूबर का यह शनि प्रदोष व्रत एक साधारण तिथि नहीं है. यह वह अवसर है जब व्यक्ति अपनी जीवनयात्रा को नया मोड़ दे सकता है. आस्था और अनुशासन के साथ किया गया यह व्रत भाग्य को अप्रत्याशित दिशा में मोड़ने की क्षमता रखता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 03 Oct 2025 12:43 PM (IST)
Shani Dev Shani Pradosh 2025
Embed widget