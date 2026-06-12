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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAstrology: शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए शनिवार को करें ये काम, मिल सकती है सफलता और सुख-समृद्धि

Astrology: शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए शनिवार को करें ये काम, मिल सकती है सफलता और सुख-समृद्धि

Astrology: क्या शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या आपको परेशान कर रही है? जानिए शनि ग्रह का महत्व, शनिवार के प्रभावी उपाय, मंत्र, दान और वे तरीके जो शनि कृपा दिलाने में सहायक माने जाते हैं.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 12 Jun 2026 09:55 PM (IST)
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Astrology: शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित होता है. ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को कर्म, न्याय, अनुशासन, संघर्ष, मेहनत और कर्मफल का ग्रह कहा गया है. शनि देव इंसान को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो उसे जीवन में स्थिर सफलता, पद-प्रतिष्ठा, नेतृत्व क्षमता, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है. वहीं कमजोर या अशुभ शनि कई बार कार्यों में बाधा, आर्थिक समस्याएं, मानसिक तनाव और जीवन में संघर्ष बढ़ाने का कारण बन जाता है.

शनि ग्रह क्यों हैं जीवन के सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक?

धार्मिक ग्रंथों में शनि देव को सूर्य पुत्र और न्याय के देवता बताया जाता है. ज्योतिष के अनुसार, शनि ग्रह व्यक्ति के कर्म, जिम्मेदारियों, धैर्य, मेहनत और जीवन की चुनौतियों पर प्रभाव डालता है. शनि की शुभ स्थिति व्यक्ति को अनुशासित, मेहनती और सफल बनाती है. वहीं अशुभ शनि व्यक्ति को अपने कर्मों से सीखने और जीवन में सुधार करने का अवसर देता है.

शनि ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला माना जाता है, इसलिए इसे ज्योतिष के सबसे प्रभावशाली ग्रहों में गिना जाता है.

शनिवार को किए गए ये उपाय माने जाते हैं शनि कृपा पाने के सबसे प्रभावी तरीके:

1. काले या गहरे रंग के कपड़े पहनें- शनि ग्रह का संबंध काले और गहरे नीले रंग से माना जाता है. शनिवार के दिन काले, नीले या गहरे रंग के कपड़े धारण करना शुभ माना जाता है. इससे शनि ग्रह की शुभ कृपा प्राप्त करने में मदद मिलती है.

2. शनि मंत्र का जप करें- सुबह नहाने के बाद श्रद्धा और एकाग्रता के साथ शनि मंत्र का जप करें.

सरल शनि मंत्र:
"ॐ शनैश्वराय नमः"

बीज मंत्र:
"ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः"

ग्रंथों में इन मंत्रों का जिक्र शनि कृपा प्राप्त करने और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया है.

3. सूर्योदय या सूर्यास्त के समय मंत्र जप करें- ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय शनि मंत्रों का जप करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है. इससे मन में धैर्य, मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है.

4. काली वस्तुओं का दान करें- शनिवार के दिन काले तिल, उड़द दाल, काला कपड़ा, लोहे की वस्तुएं, सरसों का तेल और जूते-चप्पल का दान करना शुभ माना जाता है. इससे शनि देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में आने वाली बाधाएं कम हो सकती हैं.

5. पीपल वृक्ष की पूजा करें- शनि ग्रह से जुड़े उपायों में पीपल वृक्ष का खास महत्व माना गया है. शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और उसकी परिक्रमा करना शुभ माना जाता है.

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शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या में क्यों किए जाते हैं विशेष उपाय?

ज्योतिष शास्त्र में शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या को महत्वपूर्ण गोचर माना जाता है. इस दौरान व्यक्ति को जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे समय में शनि पूजा, मंत्र जप, दान और सेवा कार्यों को लाभकारी माना जाता है. किसी भी ज्योतिषीय उपाय को अपनाने से पहले व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना बेहतर माना जाता है.

शनि ग्रह के लिए कौन-सा रत्न धारण करें?

ज्योतिष शास्त्र में नीलम (Blue Sapphire) को शनि ग्रह का प्रमुख रत्न माना जाता है. नीलम धारण करने से आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, कार्यक्षमता और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि हो सकती है. नीलम को अत्यंत प्रभावशाली रत्न माना गया है, इसलिए इसे धारण करने से पहले किसी योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह लेना जरूरी माना जाता है.

शनि ग्रह का करियर और आर्थिक स्थिति पर कैसे पड़ता है प्रभाव?

शनि ग्रह का संबंध मेहनत, करियर, उद्योग, तकनीकी क्षेत्र, प्रशासन और जिम्मेदारियों से माना जाता है. शनि की शुभ स्थिति व्यक्ति को कठिन परिश्रम का उचित फल दिलाने वाली मानी जाती है. नौकरी, व्यवसाय, मशीनरी, लोहा, तेल और निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों के लिए शनि ग्रह का विशेष महत्व बताया गया है.

शनि देव की कृपा पाने के लिए आसान उपाय:

  • सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद.
  • साफ और गहरे रंग के कपड़े धारण करें.
  • शनि देव का ध्यान करें.
  • सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
  • "ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें.
  • पीपल वृक्ष की पूजा करें.
  • काले तिल या उड़द का दान करें.
  • जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.
  • पशु-पक्षियों को भोजन कराएं.
  • बुजुर्गों और श्रमिकों का सम्मान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 12 Jun 2026 09:55 PM (IST)
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