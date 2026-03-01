हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPradosh Vrat 2026: रवि प्रदोष व्रत पर आज करें ये काम, मिलेगी भगवान शिव और सूर्य की कृपा

Pradosh Vrat 2026: रवि प्रदोष व्रत पर आज करें ये काम, मिलेगी भगवान शिव और सूर्य की कृपा

Ravi Pradosh Vrat 2026 फाल्गुन मास का आखिरी प्रदोष व्रत आज 1 मार्च 2026 को है. प्रदोष काल में पूजा के लिए शाम 5:45 से 8:15 तक का मुहूर्त है. आज कुछ चीजों का दान करने से शिव-सूर्य की कृपा प्राप्त होगी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Mar 2026 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

Ravi Pradosh Vrat 2026: भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष काल की तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है. यह तिथि वैसे तो भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित है. लेकिन रविवार का दिन पड़ने से इसी शुभता और अधिक बढ़ जाता है. आज 1 मार्च 2026 को रविवार के दिन प्रदोष व्रत है, जिस कारण इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा.

रवि प्रदोष व्रत 2026 मुहूर्त

हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत पड़ती है. आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और रवि प्रदोष व्रत भी मनाया जा रहा है. त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को रात 08:43 बजे से हो चुकी है जोकि 1 मार्च 2026 को शाम 07:09 तक रहेगी. प्रदोष काल (शाम) में पूजा के लिए शाम शाम 05:45 बजे से रात 08:15 तक पूजा-पाठ कर सकते हैं.

रवि प्रदोष व्रत पर करें इन चीजों का पुण्यदायी दान (Ravi Pradosh Vrat 2026 Daan)

रवि प्रदोष व्रत पर भगवान शिव के साथ ही सूर्य देव की उपासना करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत रखकर कुछ खास वस्तुओं का दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि, आरोग्य और यश की प्राप्ति होती है.

  •  गेहूं और गुड़-  सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए गेहूं और गुड़ का दान शुभ माना जाता है. इससे मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है.
  •  तांबे का पात्र – रविवार के दिन तांबा का दान करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है. इससे सरकारी कार्यों में लाभ होगा.
  • लाल वस्त्र - लाल रंग सूर्य देव को प्रिय है, इसलिए आज लाल कपड़े का दान लाभकारी होगा. इससे सेहत में लाभ मिलेगा.
  • चावल और दूध- भगवान शिव को अर्पित कर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें.
  •  दीपदान - शिव मंदिर में घी का दीपक जलाकर दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है.
  • सफेद वस्तुओं का दान-  रवि प्रदोष व्रत पर शिव और पार्वती की पूजा करें. दान स्वरूप इस दिन सफेद रंग की चीजों का दान करना चाहिए.

ये भी पढ़ें: Lakshmi Jayanti 2026: लक्ष्मी जयंती मार्च 2026 में कब है, क्या चंद्र ग्रहण का पड़ेगा असर?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
Ravi Pradosh Vrat Shiv Puja Surya Dev Pradosh Vrat 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Pradosh Vrat 2026: रवि प्रदोष व्रत पर आज करें ये काम, मिलेगी भगवान शिव और सूर्य की कृपा
Pradosh Vrat 2026: रवि प्रदोष व्रत पर आज करें ये काम, मिलेगी भगवान शिव और सूर्य की कृपा
धर्म
Pradosh Vrat in March 2026 Dates: मार्च में 3 प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, नोट करें डेट
मार्च में 2 नहीं 3 प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, नोट करें डेट
धर्म
Panchang 1 March 2026: आज रवि प्रदोष व्रत में पुष्य नक्षत्र का संयोग, प्रदोष काल मुहूर्त, और पंचांग देखें
आज रवि प्रदोष व्रत में पुष्य नक्षत्र का संयोग, प्रदोष काल मुहूर्त, और पंचांग देखें
धर्म
Holika Dahan 2026: होलिका दहन के ये 7 उपाय, हर संकट का है समाधान!
होलिका दहन के ये 7 उपाय, हर संकट का है समाधान!
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: हमले में Khamenei समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत? | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में Khamenei समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत? | Netanyahu | Donlad Trump
US-Israel Iran War: इजरायल ने फिर शुरू किए ईरान पर हमले | Khamenei | Netanyahu | Donlad Trump
US-Israel Iran War: Khamenei की मौत पर Netanyahu का आया बयान | Donlad Trump | Breaking | ABP News
US-Israel Iran War: Khamenei के परिवार के 2 सदस्यों की मौत | Donlad Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
बिहार
PUSU Elections: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
क्रिकेट
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
विश्व
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
नौकरी
यहां निकली जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट समेत कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
यहां निकली जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट समेत कई पोस्ट पर वैकेंसी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई?
जनरल नॉलेज
Sheermal History: भारत तक कैसे आया शीरमाल, जानें क्या है इस अमीरों की रोटी का इतिहास?
भारत तक कैसे आया शीरमाल, जानें क्या है इस अमीरों की रोटी का इतिहास?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget