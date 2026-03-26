26 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी. इस दिन मां महागौरी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा.
Panchang 26 March 2026: आज नवरात्रि अष्टमी की पूजा और कन्या पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 26 March 2026: 26 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि अष्टमी और कन्या पूजन है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.
Hindi Panchang 26 मार्च 2026: 26 मार्च 2026 को चैत्र का आठवां दिन यानी दुर्गा अष्टमी है. मां महागौरी की पूजा के साथ कन्या पूजन भी होगा. माता की अष्टमी पर देवी को नारियल का भोग लगाएं. गुलाबी रंग के कपड़े पहनें और ॐ देवी दुर्गायै नमः मंत्र का जाप करें. 9 कन्याओं को घर आमंत्रित कर उनका पूजन और उन्हें भोजन कराएं. मान्यता है इससे देवी दुर्गा की 9 दिन की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है.
26 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 26 March 2026)
|तिथि
|
अष्टमी (25 मार्च 2026, दोपहर 1.50 - 26 मार्च 2026, सुबह 11.48)
|वार
|गुरुवार
|नक्षत्र
|आर्द्रा
|योग
|शोभन, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 7.15
|सूर्यास्त
|सुबह 5.38
|चंद्रोदय
|सुबह 11.59
|चंद्रोस्त
|सुबह 2.30, 27 मार्च
|चंद्र राशि
|मिथुन
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 6.18 - सुबह 7.50
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 5.03 - रात 9.31
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|दोपहर 1.59 - दोपहर 3.30
|यमगण्ड काल
|सुबह 6.18 - सुबह 7.50
|आडल योग
|शाम 4.19 - सुबह 6.17, 27 मार्च
|गुलिक काल
|सुबह 9.23 - सुबह 10.55
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 26 March 2026)
|सूर्य
|मीन
|चंद्रमा
|मिथुन
|मंगल
|कुंभ
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मीन
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
26 मार्च 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष राशि: खर्च बढ़ेंगे लेकिन रुका धन मिलने से राहत और शिक्षा कार्यों में सफलता मिलेगी.
- वृषभ राशि: उलझनों के बीच भाग्य का साथ मिलेगा और परिवार का सहयोग बना रहेगा.
- मिथुन राशि: आय में वृद्धि, सामाजिक सम्मान और जीवनसाथी के सहयोग से कार्य सफल होंगे.
- कर्क राशि: खुशखबरी, आर्थिक लाभ और वाहन खरीद के योग बन सकते हैं.
- सिंह राशि: साझेदारी में लाभ मिलेगा लेकिन भरोसे में सावधानी जरूरी है.
- कन्या राशि: आय में वृद्धि, नए अवसर और रुके काम पूरे होने के संकेत हैं.
- तुला राशि: मेहनत का फल मिलेगा, व्यापार में लाभ और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.
- वृश्चिक राशि: काम का दबाव और मानसिक तनाव रह सकता है, धैर्य से काम लें.
- धनु राशि: करियर में सफलता, शत्रुओं पर विजय और प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी.
- मकर राशि: सम्मान, नए अवसर और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.
- कुंभ राशि: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, व्यापार में अवसर और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
- मीन राशि: आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके कार्य पूरे होंगे और रिश्तों में सुधार आएगा.
FAQs: 26 मार्च 2026
Q.कौन सा उपाय करें ?
Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन और रवि योग बन रहा है.
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Frequently Asked Questions
26 मार्च 2026 को कौन सा त्योहार मनाया जाएगा?
दुर्गा अष्टमी पर माता को क्या भोग लगाना चाहिए?
दुर्गा अष्टमी पर देवी को नारियल का भोग लगाना चाहिए.
26 मार्च 2026 को कौन-कौन से शुभ योग बन रहे हैं?
26 मार्च 2026 को शोभन, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं.ये योग कार्यों को सफल बनाने में सहायक हो सकते हैं.
26 मार्च 2026 को राहुकाल का समय क्या है?
26 मार्च 2026 को राहुकाल का समय दोपहर 1:59 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगा. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए.
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