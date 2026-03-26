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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanchang 26 March 2026: आज नवरात्रि अष्टमी की पूजा और कन्या पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Panchang 26 March 2026: आज नवरात्रि अष्टमी की पूजा और कन्या पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 26 March 2026: 26 मार्च 2026 चैत्र नवरात्रि अष्टमी और कन्या पूजन है. जानें आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 26 Mar 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang 26 मार्च 2026: 26 मार्च 2026 को चैत्र का आठवां दिन यानी दुर्गा अष्टमी है. मां महागौरी की पूजा के साथ कन्या पूजन भी होगा. माता की अष्टमी पर देवी को नारियल का भोग लगाएं. गुलाबी रंग के कपड़े पहनें और ॐ देवी दुर्गायै नमः मंत्र का जाप करें. 9 कन्याओं को घर आमंत्रित कर उनका पूजन और उन्हें भोजन कराएं. मान्यता है इससे देवी दुर्गा की 9 दिन की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है. 

26 मार्च का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 26 March 2026)

तिथि

अष्टमी (25 मार्च 2026, दोपहर 1.50 - 26 मार्च 2026, सुबह 11.48)
वार गुरुवार
नक्षत्र आर्द्रा
योग शोभन, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग
सूर्योदय सुबह 7.15
सूर्यास्त
 सुबह 5.38
चंद्रोदय
 सुबह 11.59
चंद्रोस्त
 सुबह 2.30, 27 मार्च
चंद्र राशि
 मिथुन
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 6.18 - सुबह 7.50
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 5.03 - रात 9.31
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 1.59 - दोपहर 3.30
यमगण्ड काल सुबह 6.18 - सुबह 7.50
आडल योग शाम 4.19 - सुबह 6.17, 27 मार्च
गुलिक काल
 सुबह 9.23 - सुबह 10.55
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 26 March 2026)
सूर्य मीन
चंद्रमा मिथुन
मंगल कुंभ
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मीन
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

26 मार्च 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष राशि: खर्च बढ़ेंगे लेकिन रुका धन मिलने से राहत और शिक्षा कार्यों में सफलता मिलेगी.
  2. वृषभ राशि: उलझनों के बीच भाग्य का साथ मिलेगा और परिवार का सहयोग बना रहेगा.
  3. मिथुन राशि: आय में वृद्धि, सामाजिक सम्मान और जीवनसाथी के सहयोग से कार्य सफल होंगे.
  4. कर्क राशि: खुशखबरी, आर्थिक लाभ और वाहन खरीद के योग बन सकते हैं.
  5. सिंह राशि: साझेदारी में लाभ मिलेगा लेकिन भरोसे में सावधानी जरूरी है.
  6. कन्या राशि: आय में वृद्धि, नए अवसर और रुके काम पूरे होने के संकेत हैं.
  7. तुला राशि: मेहनत का फल मिलेगा, व्यापार में लाभ और वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा.
  8. वृश्चिक राशि: काम का दबाव और मानसिक तनाव रह सकता है, धैर्य से काम लें.
  9. धनु राशि: करियर में सफलता, शत्रुओं पर विजय और प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी.
  10. मकर राशि: सम्मान, नए अवसर और परिवार में खुशी का माहौल रहेगा.
  11. कुंभ राशि: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, व्यापार में अवसर और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
  12. मीन राशि: आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके कार्य पूरे होंगे और रिश्तों में सुधार आएगा.

FAQs: 26 मार्च 2026

Q.कौन सा उपाय करें ?

कन्याओं को भेंट में श्रृंगार की सामग्री दें. माता को लाल चुनरी में सूखे मेवे, सिक्का और नारियल रखकर अर्पित करें. मान्यता है इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है

Q.कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं ?

इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन और रवि योग बन रहा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 26 Mar 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Chaitra Navratri 2026

Frequently Asked Questions

26 मार्च 2026 को कौन सा त्योहार मनाया जाएगा?

26 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी. इस दिन मां महागौरी की पूजा और कन्या पूजन किया जाएगा.

दुर्गा अष्टमी पर माता को क्या भोग लगाना चाहिए?

दुर्गा अष्टमी पर देवी को नारियल का भोग लगाना चाहिए.

26 मार्च 2026 को कौन-कौन से शुभ योग बन रहे हैं?

26 मार्च 2026 को शोभन, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं.ये योग कार्यों को सफल बनाने में सहायक हो सकते हैं.

26 मार्च 2026 को राहुकाल का समय क्या है?

26 मार्च 2026 को राहुकाल का समय दोपहर 1:59 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगा. इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए.

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