हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAgni Sadhana: अलवर में भीषण गर्मी के बीच संत की अद्भुत 'अग्नि साधना'! 9 दिनों की तपस्या बनी आस्था का केंद्र

Agni Sadhana: अलवर में भीषण गर्मी के बीच संत की अद्भुत 'अग्नि साधना'! 9 दिनों की तपस्या बनी आस्था का केंद्र

Agni Sadhana: अलवर के गोविंदगढ़ में संत राजेंद्र गिरी भीषण 47°C गर्मी में 7 अग्नि कुंडों के बीच 9 दिवसीय तपस्या कर रहे हैं. जनकल्याण के लिए की जा रही यह अनूठी साधना लोगों के लिए आस्था का केंद्र है.

By : जुगल गांधी, अलवर | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 May 2026 08:46 AM (IST)
Preferred Sources

Rajasthan, Alwar Agni Sadhana: राजस्थान के अलवर जिले में इन दिनों आस्था और मानवीय संकल्प का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. जहां भीषण लू और 47 डिग्री सेल्सियस के तापमान ने जनजीवन को बेहाल कर रखा है, वहीं गोविंदगढ़ क्षेत्र के एक संत की 'अग्नि साधना' चर्चा का विषय बनी हुई है.

गोविंदगढ़ के न्याना गांव स्थित राजपूत मंदिर परिसर में संत राजेंद्र गिरी महाराज ने 9 दिवसीय अग्नि साधना शुरू की है. भीषण गर्मी के बीच उन्होंने अपने चारों ओर सात अग्नि कुंड प्रज्वलित किए हैं. इन दहकते अग्नि कुंडों के बीच बैठकर संत दिन-रात तपस्या कर रहे हैं.

नौतपा की अग्नि और संत की कठिन साधना

गोविंदगढ़ के न्याना गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर कैमासा रोड स्थित राजपूत मंदिर परिसर में संत राजेंद्र गिरी महाराज 'अग्नि साधना' में लीन हैं. नौतपा की भीषण गर्मी, जिसमें आम आदमी के लिए घर से निकलना भी चुनौती है, संत सात प्रज्वलित अग्नि कुंडों के बीच बैठकर साधना कर रहे हैं.

इस तपस्या की शुरुआत पूर्ण विधि-विधान और पूजा-अर्चना के साथ हुई. संत ने स्नान के बाद शरीर पर भस्म लगाई और एकाग्रचित्त होकर अग्नि के घेरे में बैठ गए. तपस्या के दौरान उन्होंने घंटों तक अन्न और जल का भी त्याग किया है, जो उनकी अटूट संकल्प शक्ति को प्रदर्शित करता है.

श्रद्धालुओं में कौतूहल और श्रद्धा

मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. आग की प्रचंड लपटें इतनी तीव्र हैं कि भक्त उनके करीब जाने के बजाय दूर से ही परिक्रमा कर संत का आशीर्वाद ले रहे हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि 47 डिग्री तापमान के बीच दहकती आग के सामने बैठना साधारण मानवीय क्षमता से परे है. यह साधना संत की अपनी इष्ट और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक है.

तपस्या का उद्देश्य: जनकल्याण और समृद्धि

संत राजेंद्र गिरी दास के अनुसार, यह साधना केवल एक व्यक्तिगत तप नहीं है. उन्होंने इस कठिन साधना के पीछे के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा:

  • क्षेत्र की सुख-समृद्धि: अलवर और संपूर्ण क्षेत्र के निवासियों के जीवन में खुशहाली और शांति बनी रहे.
  • धर्म का प्रचार-प्रसार: सनातन धर्म की महानता को जन-जन तक पहुंचाना और योग-साधना के प्रति लोगों को जागरूक करना.

  • गुरु का आशीर्वाद: यह अनुष्ठान उनके गुरु के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिससे उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की शक्ति मिलती है.

आध्यात्मिकता का संदेश

यह 9 दिवसीय अग्नि तपस्या केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह धैर्य और सहनशक्ति का एक जीवंत उदाहरण है. कड़ाके की गर्मी और आग की तपन के बीच संत की यह अडिग शांति लोगों को यह संदेश देती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो, तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है.

स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दे रहा है. आने वाले दिनों में यह तपस्या निश्चित रूप से और भी अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी. यह घटना न केवल राजस्थान के अलवर जिले के लिए, बल्कि समूचे आध्यात्म जगत के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है.

  • स्थान: कैमासा रोड, न्याना गांव, गोविंदगढ़, अलवर.
  • साधना: 9 दिवसीय कठिन अग्नि साधना.
  • तापमान: 47 डिग्री सेल्सियस (भीषण गर्मी).
  • उद्देश्य: लोक कल्याण, धर्म प्रचार और विश्व शांति.

Rahu-Ketu Transit 2026: राहु-केतु की चाल बदलेगी देश-दुनिया का हाल, कर्क और कुंभ समेत इन राशियों के लिए है चेतावनी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

Published at : 22 May 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Alwar News Agni Sadhana Sant Rajendra Giri Govindgarh Alwar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Agni Sadhana: अलवर में भीषण गर्मी के बीच संत की अद्भुत 'अग्नि साधना'! 9 दिनों की तपस्या बनी आस्था का केंद्र
राजस्थान, अलवर में भीषण गर्मी के बीच संत की अद्भुत अग्नि साधना! नौतपा में 9 दिनों का कठिन तप
धर्म
Navgrah Katha 6: नवग्रहों में मैं शुक्र देव हूं... दांपत्य सुख, कला और ऐश्वर्य का दाता
नवग्रहों में मैं शुक्र देव हूं... दांपत्य सुख, कला और ऐश्वर्य का दाता
धर्म
Kedarnath to Rameshwaram: केदारनाथ से रामेश्वरम तक, एक ही लाइन में बने शिव मंदिरों के पीछे का क्या है वैज्ञानिक रहस्य?
बिना GPS हजारों साल पहले कैसे बनी केदारनाथ से रामेश्वरम तक की 'शिव-शक्ति रेखा'? जानिए रहस्य
धर्म
June Vrat Tyohar 2026: जून में निर्जला एकादशी से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक, कौन-कौन से व्रत-त्योहार आएंगे देखें
जून में निर्जला एकादशी से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक, कौन-कौन से व्रत-त्योहार आएंगे देखें
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM योगी के नमाज वाले बयान से मुस्लिम धर्मगुरू खफा? बोले- 'अल्लाह की इबादत के बीच...'
CM योगी के नमाज वाले बयान से मुस्लिम धर्मगुरू खफा? बोले- 'अल्लाह की इबादत के बीच...'
बिहार
जहानाबाद में दीपक हत्याकांड का आरोपी ‘रावण’ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग
जहानाबाद में दीपक हत्याकांड का आरोपी ‘रावण’ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पुलिस पर की फायरिंग
विश्व
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
क्रिकेट
CSK के खिलाफ विस्फोटक पारी, शुभमन गिल ने कर दिए ये 4 बड़े कमाल; पूरे किए 6 हजार रन
CSK के खिलाफ विस्फोटक पारी, शुभमन गिल ने कर दिए ये 4 बड़े कमाल; पूरे किए 6 हजार रन
मूवी रिव्यू
Chand Mera Dil Review: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोरी, लक्ष्य और अनन्या पांडे की कमाल की परफॉर्मेंस
चांद मेरा दिल रिव्यू: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोर, लक्ष्य-अनन्या की कमाल की परफॉर्मेंस
इंडिया
बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब कोर्ट नहीं ले जाएगी शुभेंदु की पुलिस, CM ने दे दिया आदेश- 'मिल जाएं तो सीधे...'
बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब कोर्ट नहीं ले जाएगी शुभेंदु की पुलिस, CM ने दे दिया आदेश- 'मिल जाएं तो सीधे...'
इंडिया
भट्टी की तरह तप रहा यूपी, झुलस रही दिल्ली, पंजाब से लेकर हरियाणा तक बुरा हाल, ये रही IMD की ताजा चेतावनी
भट्टी की तरह तप रहा यूपी, झुलस रही दिल्ली, पंजाब से लेकर हरियाणा तक बुरा हाल, ये रही IMD की ताजा चेतावनी
हरियाणा
हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला
हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget