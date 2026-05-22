Rajasthan, Alwar Agni Sadhana: राजस्थान के अलवर जिले में इन दिनों आस्था और मानवीय संकल्प का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है. जहां भीषण लू और 47 डिग्री सेल्सियस के तापमान ने जनजीवन को बेहाल कर रखा है, वहीं गोविंदगढ़ क्षेत्र के एक संत की 'अग्नि साधना' चर्चा का विषय बनी हुई है.

गोविंदगढ़ के न्याना गांव स्थित राजपूत मंदिर परिसर में संत राजेंद्र गिरी महाराज ने 9 दिवसीय अग्नि साधना शुरू की है. भीषण गर्मी के बीच उन्होंने अपने चारों ओर सात अग्नि कुंड प्रज्वलित किए हैं. इन दहकते अग्नि कुंडों के बीच बैठकर संत दिन-रात तपस्या कर रहे हैं.

नौतपा की अग्नि और संत की कठिन साधना

गोविंदगढ़ के न्याना गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर कैमासा रोड स्थित राजपूत मंदिर परिसर में संत राजेंद्र गिरी महाराज 'अग्नि साधना' में लीन हैं. नौतपा की भीषण गर्मी, जिसमें आम आदमी के लिए घर से निकलना भी चुनौती है, संत सात प्रज्वलित अग्नि कुंडों के बीच बैठकर साधना कर रहे हैं.

इस तपस्या की शुरुआत पूर्ण विधि-विधान और पूजा-अर्चना के साथ हुई. संत ने स्नान के बाद शरीर पर भस्म लगाई और एकाग्रचित्त होकर अग्नि के घेरे में बैठ गए. तपस्या के दौरान उन्होंने घंटों तक अन्न और जल का भी त्याग किया है, जो उनकी अटूट संकल्प शक्ति को प्रदर्शित करता है.

श्रद्धालुओं में कौतूहल और श्रद्धा

मंदिर परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. आग की प्रचंड लपटें इतनी तीव्र हैं कि भक्त उनके करीब जाने के बजाय दूर से ही परिक्रमा कर संत का आशीर्वाद ले रहे हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि 47 डिग्री तापमान के बीच दहकती आग के सामने बैठना साधारण मानवीय क्षमता से परे है. यह साधना संत की अपनी इष्ट और गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक है.

तपस्या का उद्देश्य: जनकल्याण और समृद्धि

संत राजेंद्र गिरी दास के अनुसार, यह साधना केवल एक व्यक्तिगत तप नहीं है. उन्होंने इस कठिन साधना के पीछे के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कहा:

क्षेत्र की सुख-समृद्धि: अलवर और संपूर्ण क्षेत्र के निवासियों के जीवन में खुशहाली और शांति बनी रहे.

अलवर और संपूर्ण क्षेत्र के निवासियों के जीवन में खुशहाली और शांति बनी रहे. धर्म का प्रचार-प्रसार: सनातन धर्म की महानता को जन-जन तक पहुंचाना और योग-साधना के प्रति लोगों को जागरूक करना.





सनातन धर्म की महानता को जन-जन तक पहुंचाना और योग-साधना के प्रति लोगों को जागरूक करना. गुरु का आशीर्वाद: यह अनुष्ठान उनके गुरु के मार्गदर्शन में किया जा रहा है, जिससे उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने की शक्ति मिलती है.

आध्यात्मिकता का संदेश

यह 9 दिवसीय अग्नि तपस्या केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह धैर्य और सहनशक्ति का एक जीवंत उदाहरण है. कड़ाके की गर्मी और आग की तपन के बीच संत की यह अडिग शांति लोगों को यह संदेश देती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो, तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी प्राप्त किया जा सकता है.

स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दे रहा है. आने वाले दिनों में यह तपस्या निश्चित रूप से और भी अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगी. यह घटना न केवल राजस्थान के अलवर जिले के लिए, बल्कि समूचे आध्यात्म जगत के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है.

स्थान: कैमासा रोड, न्याना गांव, गोविंदगढ़, अलवर.

कैमासा रोड, न्याना गांव, गोविंदगढ़, अलवर. साधना: 9 दिवसीय कठिन अग्नि साधना.

9 दिवसीय कठिन अग्नि साधना. तापमान: 47 डिग्री सेल्सियस (भीषण गर्मी).

47 डिग्री सेल्सियस (भीषण गर्मी). उद्देश्य: लोक कल्याण, धर्म प्रचार और विश्व शांति.

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