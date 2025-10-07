हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस्लाम में 'क़ुबूल है' के कितने गहरे मायने हैं? हकीकत जान खुल जाएंगी आंखें

इस्लाम में 'क़ुबूल है' के कितने गहरे मायने हैं? हकीकत जान खुल जाएंगी आंखें

Kabul Hai Meaning: क़ुबूल है...क्या ये महज शब्द या इसके धार्मिक और दार्शनिक मायने भी हैं. इस्लाम में इस शब्द को क्यों इतना महत्व दिया गया है? आइए जानते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 07 Oct 2025 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

Kabul Hai Meaning: कुबूल है… ये शब्द सिर्फ किसी निकाह की रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई में उतरने वाली गवाही हैं. जब कोई यह कहता है, तो वह सिर्फ किसी इंसान को नहीं, बल्कि खुद अल्लाह की मर्जी को स्वीकार करता है.

सूफ़ी मत कहता है कि जो 'कुबूल है' कह देता है, वो खुदा के फ़रमान के आगे सिर झुका देता है. लेकिन आज यह वाक्य सोशल मीडिया का कैप्शन बन गया है, बिना नीयत, बिना एहसास. क्या आपने कभी सोचा है, इन तीन शब्दों में इतना असर क्यों है कि यह निकाह से लेकर आखिरी सांस तक हर रिश्ता तय कर देता है?

कुबूल है...आत्मा, ईमान और वजूद बदल देते हैं!

जब कोई कहता है कि कुबूल है…तो यह केवल एक जवाब नहीं होता. यह वो क्षण होता है जब एक इंसान अपनी आत्मा, अपने अहंकार और अपनी पूरी जिंदगी को किसी दूसरे इंसान और ईश्वर की मर्जी के हवाले कर देता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन तीन शब्दों में आखिर ऐसा क्या है जो इन्हें जन्नत और जहन्नुम के बीच की सीमा बना देता है?

इन तीन शब्दों से तय होती है ज़िंदगी की दिशा

इस्लाम में 'कुबूल है' कोई रस्मी वाक्य नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और कानूनी वचन है. निकाह (विवाह) के समय जब काजी पूछता है कि क्या आपको यह निकाह मंज़ूर है? और दूल्हा-दुल्हन कहते हैं... कुबूल है, कुबूल है, कुबूल है.

तो ये सिर्फ प्रेम की घोषणा नहीं होती बल्कि यह एक ईश्वरी अनुबंध (Divine Contract) बन जाता है. इस वक्त स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक नया रिश्ता जन्म लेता है, और अल्लाह के सामने दो आत्माएं एक पवित्र बंधन में बंध जाती हैं.

परंपरा में तीन बार दोहराने का कारण भी रहस्यमय है यह मन, वचन और कर्म तीनों की सहमति का प्रतीक है. इस तरह यह घोषणा करती है कि व्यक्ति अब सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि अपनी सम्पूर्ण चेतना से इस बंधन को स्वीकार कर रहा है.

जहां प्रेम भी है और परीक्षा भी

सूफिज्म के अनुसार 'कुबूल है' कहने वाला व्यक्ति अब अपनी नहीं, खुदा की मर्जी का गुलाम हो जाता है. यानि कि कुबूल है सिर्फ विवाह नहीं, ईमान की परीक्षा भी है. जब आप 'कुबूल है' कहते हैं, तो आप यह मान लेते हैं कि मेरी चाहत अब वही होगी जो अल्लाह चाहेगा.

यह वाक्य प्रेम का भी है और आत्मसमर्पण का भी. सूफ़ी संत हजरत निज़ामुद्दीन औलिया कहा करते थे जो क़ुबूल कहता है, वो खुदा के फ़रमान के आगे सिर झुका देता है. यानी इस एक शब्द में इंसान अपनी आजादी और जिम्मेदारी दोनों सौंप देता है.

जब 'कुबूल है' झूठ बन जाता है…

लेकिन आज के दौर में यह पवित्र वाक्य अक़्सर एक डायलॉग बनकर रह गया है. फ़िल्मों, वेबसीरीज़ और सोशल मीडिया ट्रेंड्स ने इसे मोहब्बत की नाटकीय लाइन बना दिया है लोग बड़ी आसानी से बिना सोचे समझे कह देते हैं-तेरी हर बात मुझे कुबूल है.

कितना अजीब है कि जिस वाक्य के लिए कभी गवाह बुलाए जाते थे, आज वही बिना गवाही, बिना नीयत, और बिना एहसास के कहा जाता है. अल्लाह के नाम पर किया गया यह अनुबंध अब कैप्शन और रील-शॉर्ट बन चुका है.

शरीअत कहती है अगर निकाह में 'कुबूल है' दिल से नहीं कहा गया, तो वह अमान्य है. यानि अल्लाह के दरबार में यह सिर्फ ज़ुबान नहीं, नीयत का सबूत है.

'कुबूल है' का आध्यात्मिक रहस्य क्या है?

इस वाक्य का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह सिर्फ निकाह तक सीमित नहीं. सूफ़ी दर्शन में 'कुबूल है' एक ईश्वरीय संवाद है. जब कोई साधक, मुर्शिद या भक्त अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों, तकलीफों या इम्तेहान से गुजरता है और फिर भी कहता है- 'जो तू चाहे वही मर्जी, मुझे कुबूल है.'

तो वह इंसान ईमान की उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां उसकी आत्मा खुदा की मर्जी से एक हो जाती है. यह वही क्षण है जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीखता है. 'कुबूल है' कहना, दरअसल 'ना' कहने की ताकत छोड़ देना है.

'कुबूल है' तीन बार क्यों कहते हैं?

इस्लामी फिक़्ह के अनुसार निकाह में 'कुबूल है' तीन बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तीन स्तरों पर प्रमाण देता है-

  1. मानसिक सहमति (Niyyat): मन में इच्छा और इरादा स्पष्ट हो.
  2. वाचिक सहमति (Ijaab): ज़ुबान से स्पष्ट शब्दों में कहा जाए.
  3. सामाजिक सहमति (Gawahi): समाज या गवाहों के सामने कहा जाए ताकि रिश्ता वैध और सम्मानित हो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 07 Oct 2025 03:15 PM (IST)
Embed widget