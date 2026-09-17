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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPM मोदी के जन्मदिन पर क्यों जले 76 हजार दीप? ‘आशीर्वाद के दीप’ का अर्थ जानिए

PM मोदी के जन्मदिन पर क्यों जले 76 हजार दीप? ‘आशीर्वाद के दीप’ का अर्थ जानिए

PM Modi Birthday: PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर अहमदाबाद में 76 हजार दीप क्यों जलाए गए? जानें ‘आशीर्वाद का दीप’ अभियान और धर्म में दीप जलाकर दीर्घायु की कामना करने का अर्थ.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 17 Sep 2026 12:31 PM (IST)
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PM Modi Birthday: अहमदाबाद में आधी रात हुई तो एक-दो नहीं, 76 हजार दीप एक साथ जल उठे. सामने मां उमिया की महाआरती हो रही थी और हजारों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना कर रहे थे. दीपों की संख्या 76 होना संयोग नहीं था. 17 सितंबर 2026 को PM मोदी 76 साल के हुए और हर दीप को उनकी उम्र के एक वर्ष के प्रतीक के रूप में रखा गया.

लेकिन इसी के साथ देशभर में एक और कार्यक्रम चर्चा में है, 'आशीर्वाद का दीप'. क्या 76 हजार दीप और यह अभियान एक ही है? किसी के जन्मदिन पर दीप जलाने का धार्मिक अर्थ क्या होता है? समझते हैं.

 
 
 
 
 
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कहां जलाए गए 76 हजार दीप?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अहमदाबाद के विश्व उमियाधाम में PM मोदी के 76वें जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम रखा गया. इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सहित करीब पांच हजार लोग शामिल हुए.

पहले मां उमिया की महाआरती की गई. इसके बाद 76 हजार दीप जलाए गए और उपस्थित लोगों ने सामूहिक रूप से 'वंदे मातरम्' गाया. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य, लंबी उम्र और सफलता की प्रार्थना भी की गई.

76 हजार दीप और 'आशीर्वाद का दीप' एक नहीं

यह अंतर समझना जरूरी है. अहमदाबाद में 76 हजार दीप जलाना एक स्थानीय सामूहिक आयोजन था. दूसरी ओर, भाजपा ने लोगों से 17 सितंबर को अपने घर में एक 'आशीर्वाद का दीप' जलाने की अपील की थी.

शाम 6 से 7 बजे के बीच दीप जलाकर PM मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करने को कहा गया. इसका मतलब यह नहीं था कि प्रत्येक व्यक्ति को 76 दीप जलाने थे. घर में जलाया गया एक दीप भी शुभकामना का प्रतीक माना गया. यह अभियान भाजपा के 'सेवा संकल्प अभियान' का हिस्सा बताया गया.

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किसी के लिए दीप जलाने का धार्मिक अर्थ क्या है?

हिंदू परंपरा में दीप को प्रकाश, ज्ञान, मंगल और आशा का प्रतीक माना जाता है. पूजा की शुरुआत में दीप जलाने का भाव होता है कि मन का अंधेरा दूर हो और जीवन में शुभता आए. बृहदारण्यक उपनिषद की प्रसिद्ध प्रार्थना है-

तमसो मा ज्योतिर्गमय.

इसका अर्थ है, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो. यह मंत्र जन्मदिन पर दीप जलाने की कोई सीधी विधि नहीं बताता. यहां इसका उल्लेख केवल यह समझाने के लिए है कि भारतीय दर्शन में प्रकाश को ज्ञान और कल्याण से क्यों जोड़ा गया है.

इसी तरह जन्मदिन पर किसी की आरती उतारना, तिलक लगाना और उसके नाम से दीप जलाना उसके लिए मंगलकामना जताने की पारिवारिक परंपरा रही है.

क्या दीप जलाने से उम्र बढ़ती है?

धार्मिक दृष्टि से दीप किसी व्यक्ति की आयु बढ़ने की गारंटी नहीं देता. यह अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए की गई प्रार्थना को दिखाई देने वाला रूप देता है. ठीक वैसे ही जैसे जन्मदिन पर बुजुर्ग सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं.

परंपरागत दीप प्रार्थना में कहा जाता है कि शुभं करोति कल्याणम्, आरोग्यं धनसंपदा.

इसका भाव शुभता, कल्याण और आरोग्य की कामना करना है. इसे किसी चमत्कारी उपाय के बजाय श्रद्धा और शुभ भावना के प्रतीक के रूप में समझना चाहिए.

एक संख्या, लेकिन संदेश बड़ा

अहमदाबाद में दीपों की संख्या 76 हजार थी, क्योंकि PM मोदी ने जीवन के 76 वर्ष पूरे किए. देशभर के अभियान में संदेश एक दीप का था. दोनों आयोजनों का पैमाना अलग था, लेकिन भाव एक ही रखा गया, स्वास्थ्य और दीर्घायु की शुभकामना.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 17 Sep 2026 12:31 PM (IST)
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