विदेश में बैठे लोग कैसे कर सकते हैं पितृ पक्ष में तर्पण, श्राद्ध, जानें नियम

Pitru Paksha 2026: भारत में पितृ पक्ष के दौरान पवित्र नदी किनारे तर्पण, दान आदि करने का विधान है. पितरों की प्रसन्न पाने के लिए कौए, कुत्ते, गाय, देव और चींटी को भोजन खिलाया जाता है लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं उनके सामने अक्सर सवाल होता है कि आसपास गंगा या कोई पवित्र नदी नहीं है.

पिंडदान के लिए काशी, गया आदि जैसा तीर्थ नहीं है और पंचबलि के लिए गाय, कुत्ता या कौआ भी आसानी से नहीं मिलते. ऐसे में क्या पितरों का श्राद्ध अधूरा रह जाएगा? शास्त्रों में क्या है नियम जान लें.

क्या गंगा के बिना तर्पण हो सकता है?

तर्पण का मूल आधार जल और तिल है. धर्मसिंधु में तर्पण के लिए जलपात्र और भूमि पर कुश आदि की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है. तर्पण किसी नदी में करना ही अनिवार्य नहीं बताया गया है. विदेश में रहने वाला व्यक्ति स्वच्छ स्थान पर स्नान करके, कुश और काले तिल उपलब्ध हो तो उसका प्रयोग करते हुए स्वच्छ पात्र में जल और काले तिल लेकर पितरों के नाम, गोत्र का स्मरण करते हुए तर्पण कर सकता है. जल में गंगाजल डाल लें. वहीं पिंडदान में चावल, दूध, घी, शहद आदि से पिंड तैयार किए जाते हैं. ये सामग्री विदेशों में भी उपलब्ध होती है.

गाय, कुत्ता और कौआ न मिलें तो पंचबलि कैसे करें?

श्राद्ध में देवता, गाय, कुत्ता, कौआ और चींटी के लिए भोजन का अंश निकाला जाता है लेकिन विदेश में इन सभी जीवों का मिलना संभव नहीं है. ऐसी स्थिति में भोजन को केवल दिखावे के लिए किसी जानवर को खिलाने की बजाय, पंचबलि का संकल्प और अंशदान किया जा सकता है. उदाहरण के लिए जहां संभव हो वहां गाय या किसी पशु-पक्षियों को भोजन खिला सकते हैं.

ब्राह्मण न मिलें तो क्या करें?

ब्रह्मण भोज के माध्यम से भोजन पूर्वजों तक जाता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है. मान्यता है कि जब कोई संतुष्ट ब्राह्मण पूरी श्रद्धा और सही रीति-रिवाज़ों के साथ परोसा गया भोजन ग्रहण करता है, तो कहीं भी मौजूद पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति होती है.

आमतौर पर विदेशों में भी हिंदू मंदिर में पुजारी मिल जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर वो घर पर भोजन के लिए न आ सके तो ऐसे में श्राद्ध वाले दिन आटा, चावल, दाल, घी, गुड़, नमक और ताजी सब्जियां लें. दक्षिणा रखें. अबर हाथ में थोड़ा जल और काले तिल लेकर अपने पितरों का स्मरण करें. फिर इस सामग्री को किसी मंदिर के पुजारी या योग्य व्यक्ति को आदर सहित सौंप दें.

पितृ पक्ष में कौवे को क्यों खिलाते हैं?

धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं में कौवे को पितरों का प्रतीक बताया गया है. ऐसी मान्यता है कि पूर्वज कौवे का रूप धारण करके श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने आते हैं. गरुड़ पुराण से जुड़ी मान्यताओं में कौवे को यमराज का दूत या संदेशवाहक भी माना जाता है. इसी कारण श्राद्ध के दौरान कौवे को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है.

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