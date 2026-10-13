Meen Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा पूजा) रात्रि 11:28 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और प्रीति योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा शाम 07:12 तक तुला राशि में (आपकी राशि से 8वें भाव यानी अष्टम भाव हठधर्मिता, आकस्मिक बाधाएं, धन की तंगी, शत्रुओं पर धाक, दांपत्य कटुता व आंतरिक तनाव स्थान) में संचरण करेंगे और इसके उपरांत वृश्चिक राशि (9वें भाव) में प्रवेश करेंगे. 8वें भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज अपने जिद्दी स्वभाव और हठधर्मिता पर पूरी तरह काबू रखना होगा; अनावश्यक जिद के चलते किसी यात्रा में आर्थिक या शारीरिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मीन राशि के कारोबारियों के लिए सूझबूझ से कदम उठाने, युवा उद्यमियों द्वारा फिजूलखर्ची पर रोक लगाने और मंदी से निपटने का रहेगा.

सूझबूझ से लें निर्णय, प्लानिंग में आएंगी मुश्किलें: बिजनेस में यह समय अत्यधिक सावधानी और विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेने का है; पूर्व में बनाई गई व्यावसायिक प्लानिंग को धरातल पर क्रियान्वित (Execute) करने में अचानक कुछ अप्रत्याशित मुश्किलें और अड़चनें सामने आ सकती हैं.

युवा उद्यमी धन की बर्बादी से बचें: युवा उद्यमियों (Young Entrepreneurs) को सख्त चेतावनी दी जाती है कि वे दिखावे या अनावश्यक मदों में धन की बर्बादी बिल्कुल न करें; फिजूलखर्ची आपको गंभीर आर्थिक तंगी की ओर धकेल सकती है, आमदनी घटने और अप्रत्याशित खर्चों के कारण धन तेजी से हाथ से निकलने के योग बनेंगे.

बिजनेस का ग्राफ गिरने से सेहत पर न आने दें असर: ग्रह-नक्षत्रों का अनुकूल सहयोग न मिलने से आज व्यापार का ग्राफ थोड़ा नीचे जा सकता है; इस मंदी को लेकर अत्यधिक चिंता न करें, अन्यथा इसका सीधा नकारात्मक असर आपकी शारीरिक सेहत पर पड़ सकता है.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन शत्रुओं पर अपनी धाक जमाने, अहंकार को त्यागने और काम के उतार-चढ़ाव से निपटने का रहेगा.

शत्रु भी मिलाएंगे हाथ, जमेगी आपकी धाक: 8वें भाव के चंद्रमा के गूढ़ प्रभाव से वर्कप्लेस पर आपकी कार्यकुशलता के आगे आपके घोर विरोधी और गुप्त शत्रु भी आज नतमस्तक होकर आपसे हाथ मिलाने को मजबूर हो जाएंगे; कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और धाक पूरी तरह जमेगी.

अहंकार को न आने दें बीच में: वर्कस्पेस पर सभी के साथ प्रेम, आत्मीयता और सौहार्द से काम करें; छोटी-छोटी बातों पर बेवजह विवाद खड़ा करने का कोई औचित्य नहीं है, अपने 'अहं' (Ego) को बातचीत के बीच में बिल्कुल न आने दें.

काम में उतार-चढ़ाव से रह सकती है चिंता: नौकरीपेशा लोगों को आज काम के बनते-बिगड़ते उतार-चढ़ाव के चलते थोड़ी मानसिक चिंता और तनाव का सामना करना पड़ सकता है; धैर्य बनाए रखें और नियमित गति से काम करते रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से अष्टम चंद्रमा दांपत्य में कटुता और ससुराल पक्ष से मनमुटाव की चेतावनी दे रहा है.

दांपत्य में जीवनसाथी की कड़वी बातों से दुख: वैवाहिक जीवन में आज थोड़ी परीक्षा की घड़ी रह सकती है; जीवनसाथी की कही कुछ कटु और तीखी बातें आपके दिल को दुखी कर सकती हैं, ऐसे में शांत रहकर स्थिति को संभालना ही समझदारी होगी.

ससुराल पक्ष से हो सकती है तकरार: ससुराल के लोगों के साथ किसी पारिवारिक या वित्तीय मुद्दे को लेकर मनमुटाव वाली बातचीत हो सकती है; बातचीत में संयम रखें और विवाद को तूल न पकड़ने दें.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन समय प्रबंधन को लेकर सचेत रहने का है. छात्र-छात्राएं आज दोस्तों के साथ घूमने-फिरने और व्यर्थ की मौज-मस्ती में अत्यधिक व्यस्त रहकर अपना अमूल्य अध्ययन समय बर्बाद कर सकते हैं; याद रखें कि यह समय आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद निर्णायक है, इसलिए भटकाव से बचें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 8th हाउस के चंद्रमा के प्रभाव से पेट से जुड़ी गड़बड़ी, अनिद्रा और व्यापारिक तनाव के चलते मानसिक बेचैनी की शिकायत हो सकती है. शाम 07:12 के बाद चंद्रमा के भाग्य भाव में जाने से राहत मिलेगी. हल्का, सुपाच्य और सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां चंद्रघंटा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: गोल्डन (सुनहरा)

शुभ अंक: 7

अशुभ अंक: 2

आज का उपाय: मंगलवार और शारदीय नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प, दूध से बनी मिठाई अथवा मखाने की खीर का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं श्रीं शक्तयै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥' मंत्र की एक माला का जप करें.

इसके साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर सुंदरकांड अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को पीले फल या मिश्री भेंट करें; इससे 8वें भाव के चंद्रमा की अड़चनें और हठधर्मिता का दोष शांत होगा, वर्कप्लेस पर विरोधियों का शमन होगा, आर्थिक तंगी दूर होगी और दांपत्य जीवन में शांति स्थापित होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.