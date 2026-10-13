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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का कुंभ राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से रचनात्मकता व कल्पनाशीलता, मीटिंग में मजबूत इच्छाशक्ति, पेरेंट्स से आर्थिक सहयोग

आज का कुंभ राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से रचनात्मकता व कल्पनाशीलता, मीटिंग में मजबूत इच्छाशक्ति, पेरेंट्स से आर्थिक सहयोग

आज का कुंभ राशिफल 13 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से रचनात्मकता, बिजनेस मीटिंग से भविष्य के फैसले, पेरेंट्स से आर्थिक मदद, डिफेंस छात्रों के लिए सलाह! पढ़ें मां चंद्रघंटा का उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 13 Oct 2026 07:31 AM (IST)
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Kumbh Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा पूजा) रात्रि 11:28 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और प्रीति योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा शाम 07:12 के बाद वृश्चिक राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में गोचर करेंगे. 10वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज आप कार्यक्षेत्र और सोच में अत्यधिक रचनात्मक (Creative) और कल्पनाशील (Imaginative) बने रहेंगे; आपकी नई और अनूठी सोच आपके पेशेवर जीवन को नई दिशा देगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए बिजनेस मीटिंग्स में अपनी ताकत पहचानने, योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने और नए कारोबारियों के लिए प्रेम प्रसंगों से बचने का रहेगा.

बिजनेस मीटिंग में दिखेगी इच्छाशक्ति व कार्यक्षमता: आज किसी महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग में आपको अपनी वास्तविक इच्छाशक्ति (Willpower) और असाधारण कार्यक्षमता का गहरा अंदाजा होगा; अपने व्यापारिक भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो भी कड़े निर्णय और अतिरिक्त मेहनत जरूरी है, उस पर आज से ही तुरंत काम शुरू कर दें.

तय की गई योजनाएं पहुंचेंगी अंजाम तक: व्यापार में आपके द्वारा पहले से तय की गई अधिकतर रणनीतियों, वादों और प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाना आज पूरी तरह संभव हो सकेगा.

न्यू बिजनेसमैन बेकार के प्रेम संबंधों से रहें दूर: नए कारोबारियों (New Entrepreneurs) को गंभीर हिदायत दी जाती है कि वे व्यर्थ और गैर-जरूरी प्रेम संबंधों के चक्कर में न पड़ें; यदि आपने ध्यान भटकाया तो आपके बने-बनाए बिजनेस का बेड़ा गर्क हो सकता है, इसलिए पूरा फोकस केवल काम पर रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सफलता के सुनहरे योग, काम पर एकाग्रता और बेहतरीन परिणाम हासिल करने का रहेगा.

काम पर ध्यान देने से मिलेंगे शानदार नतीजे: वर्कप्लेस पर काम के सिलसिले में बड़ी सफलता मिलने के बेहद मजबूत योग बन रहे हैं; यदि आप भटकाव छोड़कर पूरी तरह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो प्रबंधन की तरफ से आपको बेहतरीन नतीजे और सराहना प्राप्त होगी.

रचनात्मकता से सुलझेंगे जटिल प्रोजेक्ट्स: 10वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपकी कल्पनाशक्ति और आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोच जटिल से जटिल आधिकारिक समस्याओं का तुरंत और व्यावहारिक समाधान निकाल लेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से प्रीति योग माता-पिता के आशीर्वाद और आर्थिक संबल का मार्ग प्रशस्त कर रहा है.

प्रीति योग से पेरेंट्स से मिलेगी आर्थिक मदद: प्रीति योग के शुभ प्रभाव से आज घर-परिवार के किसी जरूरी या अटके हुए कार्य को पूरा करने के लिए आपको अपने माता-पिता (Parents) से किसी प्रकार की ठोस आर्थिक सहायता या वित्तीय संबल मिल सकता है.

पारिवारिक वातावरण रहेगा सहयोगात्मक: परिजनों का विश्वास आप पर बना रहेगा; घरेलू मामलों में बड़ों का मार्गदर्शन आपकी चिंताओं को काफी हद तक कम करेगा.

शिक्षा, डिफेंस व प्रतियोगी छात्र और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन पूरे जोश और गर्मजोशी के साथ अध्ययन में जुटने का है. विशेष रूप से पुलिस, सेना या डिफेंस विभाग में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं को कड़ी मेहनत करनी होगी; सबसे पहले अपने मन से निराशा और नकारात्मक विचारों का पूरी तरह त्याग करें, सकारात्मक सोच ही आपको चयन दिलाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और प्रीति योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ऊर्जावान और सक्रिय बना रहेगा. दिमाग में रचनात्मक विचारों के चलते मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी. संतुलित सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां चंद्रघंटा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: मंगलवार और शारदीय नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प, दूध से बनी मिठाई अथवा मखाने की खीर का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं श्रीं शक्तयै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥' मंत्र की एक माला का जप करें.

इसके साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को फल या मिश्री भेंट करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से रचनात्मकता और कार्यक्षमता बढ़ेगी, बिजनेस मीटिंग्स सफल रहेंगी, वर्कप्लेस पर सफलता मिलेगी और माता-पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Oct 2026 07:31 AM (IST)
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