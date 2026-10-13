Kumbh Rashifal: 13 अक्टूबर 2026, मंगलवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि (शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन, मां चंद्रघंटा पूजा) रात्रि 11:28 तक रहेगी, जिसके उपरांत चतुर्थी तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग और प्रीति योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा शाम 07:12 के बाद वृश्चिक राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में गोचर करेंगे. 10वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज आप कार्यक्षेत्र और सोच में अत्यधिक रचनात्मक (Creative) और कल्पनाशील (Imaginative) बने रहेंगे; आपकी नई और अनूठी सोच आपके पेशेवर जीवन को नई दिशा देगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए बिजनेस मीटिंग्स में अपनी ताकत पहचानने, योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने और नए कारोबारियों के लिए प्रेम प्रसंगों से बचने का रहेगा.

बिजनेस मीटिंग में दिखेगी इच्छाशक्ति व कार्यक्षमता: आज किसी महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग में आपको अपनी वास्तविक इच्छाशक्ति (Willpower) और असाधारण कार्यक्षमता का गहरा अंदाजा होगा; अपने व्यापारिक भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जो भी कड़े निर्णय और अतिरिक्त मेहनत जरूरी है, उस पर आज से ही तुरंत काम शुरू कर दें.

तय की गई योजनाएं पहुंचेंगी अंजाम तक: व्यापार में आपके द्वारा पहले से तय की गई अधिकतर रणनीतियों, वादों और प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाना आज पूरी तरह संभव हो सकेगा.

न्यू बिजनेसमैन बेकार के प्रेम संबंधों से रहें दूर: नए कारोबारियों (New Entrepreneurs) को गंभीर हिदायत दी जाती है कि वे व्यर्थ और गैर-जरूरी प्रेम संबंधों के चक्कर में न पड़ें; यदि आपने ध्यान भटकाया तो आपके बने-बनाए बिजनेस का बेड़ा गर्क हो सकता है, इसलिए पूरा फोकस केवल काम पर रखें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में सफलता के सुनहरे योग, काम पर एकाग्रता और बेहतरीन परिणाम हासिल करने का रहेगा.

काम पर ध्यान देने से मिलेंगे शानदार नतीजे: वर्कप्लेस पर काम के सिलसिले में बड़ी सफलता मिलने के बेहद मजबूत योग बन रहे हैं; यदि आप भटकाव छोड़कर पूरी तरह अपने काम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो प्रबंधन की तरफ से आपको बेहतरीन नतीजे और सराहना प्राप्त होगी.

रचनात्मकता से सुलझेंगे जटिल प्रोजेक्ट्स: 10वें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपकी कल्पनाशक्ति और आउट-ऑफ-द-बॉक्स सोच जटिल से जटिल आधिकारिक समस्याओं का तुरंत और व्यावहारिक समाधान निकाल लेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से प्रीति योग माता-पिता के आशीर्वाद और आर्थिक संबल का मार्ग प्रशस्त कर रहा है.

प्रीति योग से पेरेंट्स से मिलेगी आर्थिक मदद: प्रीति योग के शुभ प्रभाव से आज घर-परिवार के किसी जरूरी या अटके हुए कार्य को पूरा करने के लिए आपको अपने माता-पिता (Parents) से किसी प्रकार की ठोस आर्थिक सहायता या वित्तीय संबल मिल सकता है.

पारिवारिक वातावरण रहेगा सहयोगात्मक: परिजनों का विश्वास आप पर बना रहेगा; घरेलू मामलों में बड़ों का मार्गदर्शन आपकी चिंताओं को काफी हद तक कम करेगा.

शिक्षा, डिफेंस व प्रतियोगी छात्र और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitive & General Students) के लिए आज का दिन पूरे जोश और गर्मजोशी के साथ अध्ययन में जुटने का है. विशेष रूप से पुलिस, सेना या डिफेंस विभाग में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं को कड़ी मेहनत करनी होगी; सबसे पहले अपने मन से निराशा और नकारात्मक विचारों का पूरी तरह त्याग करें, सकारात्मक सोच ही आपको चयन दिलाएगी. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, 10वें भाव के चंद्रमा और प्रीति योग के प्रभाव से आपका शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य ऊर्जावान और सक्रिय बना रहेगा. दिमाग में रचनात्मक विचारों के चलते मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी. संतुलित सात्विक आहार लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में थोड़ा समय मां चंद्रघंटा के ध्यान (Meditation) को दें.

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: मंगलवार और शारदीय नवरात्र के तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की विधिवत पूजा-अर्चना करें. घट के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित कर माता रानी को लाल पुष्प, दूध से बनी मिठाई अथवा मखाने की खीर का भोग लगाएं और 'ॐ ऐं श्रीं शक्तयै नमः' अथवा 'पिण्डजप्रवरारूढ़ा चण्डकोपास्त्रकैर्युता. प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥' मंत्र की एक माला का जप करें.

इसके साथ ही मंगलवार को हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और सिंदूर का तिलक लगाएं. किसी छोटी कन्या को फल या मिश्री भेंट करें; इससे 10वें भाव के चंद्रमा से रचनात्मकता और कार्यक्षमता बढ़ेगी, बिजनेस मीटिंग्स सफल रहेंगी, वर्कप्लेस पर सफलता मिलेगी और माता-पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.