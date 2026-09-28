Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि का इंतजार अब खत्म होने वाला है. नवरात्रि का शुभारंभ 11 अक्टूबर से हो रहा है. इस बार मां दुर्गा का आगमन बेहद शुभ माने जाने वाले हाथी यानी गज पर होगा लेकिन नवरात्रि के समापन पर मां किस वाहन से विदा होंगी ? क्या होगी माता के प्रस्थान की सवारी शुभ या अशुभ.

दरअसल हर साल शारदीय नवरात्रि पर माता जिस वाहन पर आगमन और प्रस्थान करती हैं उसका असर संसार पर देखने को मिलता है इसलिए इस बार माता के प्रस्थान की सवारी जानने के लिए लोगों में उत्सुकता है.

कब शुरू होगी शारदीय नवरात्रि 2026?

पंचांग के अनुसा शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर 2026, रविवार से शुरू होगी. इसी दिन घटस्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा होगी. दिल्ली में घटस्थापना का मुहूर्त सुबह 6:19 से 10:12 बजे तक रहेगा. अभिजित मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 बजे तक बताया गया है. नवरात्रि का समापन 20 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन होगा.

किस सवारी पर होगी मां की विदाई?

शनिभौमदिने यदि सा विजया चरणायुधयानकरी विकला॥

इस बार शारदीय नवरात्रि का समापन 20 अक्टूबर 2026 मंगलवार को है. ग्रंथों में मंगलवार और शनिवार को देवी का प्रस्थान चरणायुध वाहन बताया गया है. श्लोक के अनुसार यहां चरणायुध का अर्थ परंपरा में मुर्गे, कुक्कुट से जोड़ा जाता है. इस मान्यता के अनुसार मां दुर्गा का प्रस्थान मंगलवार को चरणायुध पर होगा.

मुर्गे पर माता की विदाई शुभ नहीं मानी जाती है. इस वाहन को शोक, आपसी कलह, और प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक माना जाता है, समाज में उथल-पुथल, मानसिक अशांति और आंशिक कष्टों की स्थिति बन सकती है.

मां दुर्गा हाथी पर क्यों आती हैं?

देवी के आगमन का वाहन नवरात्रि के पहले दिन के वार से जोड़ा जाता है. धार्मिक परंपरा में रविवार और सोमवार को देवी के गज यानी हाथी पर आगमन की मान्यता है. इसके पीछे एक प्रसिद्ध श्लोक बताया जाता है.

शशिसूर्ये गजारूढा, शनिभौमे तुरंगमे।

गुरुशुक्रे च दोलायां, बुधे नौका प्रकीर्तिता॥

गजे च जलदा देवी, छत्रभंगस्तुरंगमे।

नौकायां सर्वसिद्धिः स्यात्, दोलायां मरणं ध्रुवम्॥

हाथी को शक्ति, स्थिरता, समृद्धि और वर्षा का प्रतीक माना जाता है. इसलिए देवी का गज पर आगमन शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे अच्छी वर्षा, बेहतर कृषि उपज और समृद्धि की उम्मीद जुड़ी है. इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि पारंपरिक धार्मिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए.

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