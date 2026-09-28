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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShardiya Navratri 2026: मां दुर्गा इस बार हाथी पर आएंगी, लेकिन उनकी विदाई किस सवारी पर होगी?

Shardiya Navratri 2026: मां दुर्गा इस बार हाथी पर आएंगी, लेकिन उनकी विदाई किस सवारी पर होगी?

Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर से शुरू है. इस बार माता का आगमन हाथी पर हो रहा है लेकिन माता के विदाई की सवारी शुभ नहीं मानी जा रही है, क्या संकेत मिल रहे हैं देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 28 Sep 2026 03:16 PM (IST)
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Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि का इंतजार अब खत्म होने वाला है. नवरात्रि का शुभारंभ 11 अक्टूबर से हो रहा है.  इस बार मां दुर्गा का आगमन बेहद शुभ माने जाने वाले हाथी यानी गज पर होगा लेकिन नवरात्रि के समापन पर मां किस वाहन से विदा होंगी ? क्या होगी माता के प्रस्थान की सवारी शुभ या अशुभ.

दरअसल हर साल शारदीय नवरात्रि पर माता जिस वाहन पर आगमन और प्रस्थान करती हैं उसका असर संसार पर देखने को मिलता है इसलिए इस बार माता के प्रस्थान की सवारी जानने के लिए लोगों में उत्सुकता है. 

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कब शुरू होगी शारदीय नवरात्रि 2026?

पंचांग के अनुसा  शारदीय नवरात्रि 11 अक्टूबर 2026, रविवार से शुरू होगी. इसी दिन घटस्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा होगी. दिल्ली में घटस्थापना का मुहूर्त सुबह 6:19 से 10:12 बजे तक रहेगा. अभिजित मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 बजे तक बताया गया है. नवरात्रि का समापन 20 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन होगा.

किस सवारी पर होगी मां की विदाई?

शनिभौमदिने यदि सा विजया चरणायुधयानकरी विकला॥

इस बार शारदीय नवरात्रि का समापन 20 अक्टूबर 2026 मंगलवार को है. ग्रंथों में मंगलवार और शनिवार को देवी का प्रस्थान चरणायुध वाहन बताया गया है. श्लोक के अनुसार यहां चरणायुध का अर्थ परंपरा में मुर्गे, कुक्कुट से जोड़ा जाता है. इस मान्यता के अनुसार मां दुर्गा का प्रस्थान मंगलवार को चरणायुध पर होगा.

मुर्गे पर माता की विदाई शुभ नहीं मानी जाती है. इस वाहन को शोक, आपसी कलह, और प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक माना जाता है, समाज में उथल-पुथल, मानसिक अशांति और आंशिक कष्टों की स्थिति बन सकती है. 

मां दुर्गा हाथी पर क्यों आती हैं?

देवी के आगमन का वाहन नवरात्रि के पहले दिन के वार से जोड़ा जाता है. धार्मिक परंपरा में रविवार और सोमवार को देवी के गज यानी हाथी पर आगमन की मान्यता है. इसके पीछे एक प्रसिद्ध श्लोक बताया जाता है.

शिसूर्ये गजारूढा, शनिभौमे तुरंगमे।

गुरुशुक्रे च दोलायां, बुधे नौका प्रकीर्तिता॥

गजे च जलदा देवी, छत्रभंगस्तुरंगमे।

नौकायां सर्वसिद्धिः स्यात्, दोलायां मरणं ध्रुवम्॥

हाथी को शक्ति, स्थिरता, समृद्धि और वर्षा का प्रतीक माना जाता है. इसलिए देवी का गज पर आगमन शुभ संकेत के रूप में देखा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इससे अच्छी वर्षा, बेहतर कृषि उपज और समृद्धि की उम्मीद जुड़ी है. इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि पारंपरिक धार्मिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 28 Sep 2026 03:16 PM (IST)
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