हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्ममीन साप्ताहिक राशिफल (21–27 दिसंबर 2025): भाग्य का साथ, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि और विवाह के प्रबल संकेत

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Dec 2025 04:30 AM (IST)
Meen Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: इस सप्ताह की शुरुआत मीन राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाली है. घर और बाहर दोनों जगह आपको लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा. आपकी सकारात्मक सोच और मेहनत के चलते अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य को लेकर मन में उत्साह बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से सप्ताह अनुकूल रहेगा. मानसिक रूप से आप हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे. धार्मिक या मांगलिक गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक शांति मिलेगी. फिर भी दिनचर्या और खानपान में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों पर सीनियर की विशेष कृपा बनी रहेगी. ऑफिस में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है. आपकी काबिलियत खुलकर सामने आएगी. जर्नलिस्ट और राइटर के लिए यह सप्ताह खास रहेगा, कार्य विशेष के लिए समाज में सम्मान या पहचान मिल सकती है.

बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन के लिए सप्ताह लाभदायक है. बिजनेस को आगे बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे. दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे. मार्केट में मान-सम्मान बढ़ेगा. विदेशी संपर्कों से भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आय में वृद्धि के साथ-साथ भविष्य के लिए बेहतर आर्थिक प्लानिंग कर पाएंगे. निवेश से जुड़े निर्णय आपके पक्ष में जा सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल
मिड वीक घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है. बेस्ट फ्रेंड्स और करीबी लोगों का साथ मिलेगा. स्वजनों के साथ चली आ रही गलतफहमियां संवाद से दूर होंगी. यदि आप सिंगल हैं तो ड्रीम पर्सन की एंट्री या विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. मैरिड लाइफ सुखमय और रोमांटिक बनी रहेगी.

युवा, स्टूडेंट और शिक्षा राशिफल
हायर एजुकेशन या विदेश जाकर पढ़ाई/सेटल होने की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी मिल सकती है. पेरेंट्स, टीचर और मेंटोर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 8
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली वस्तु का दान करें.

FAQs

Q1. क्या यह सप्ताह करियर के लिए शुभ है?
हाँ, प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.

Q2. क्या विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है?
हाँ, विदेश से जुड़ी पढ़ाई या सेटलमेंट के प्रयास सफल हो सकते हैं.

Q3. प्रेम और विवाह के लिए समय कैसा है?
बहुत अनुकूल, नए रिश्ते या विवाह की बात आगे बढ़ सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Dec 2025 04:30 AM (IST)
