हेल्थ राशिफल
सेहत के लिहाज से सप्ताह अनुकूल रहेगा. मानसिक रूप से आप हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे. धार्मिक या मांगलिक गतिविधियों में शामिल होने से मानसिक शांति मिलेगी. फिर भी दिनचर्या और खानपान में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.
जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों पर सीनियर की विशेष कृपा बनी रहेगी. ऑफिस में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है. आपकी काबिलियत खुलकर सामने आएगी. जर्नलिस्ट और राइटर के लिए यह सप्ताह खास रहेगा, कार्य विशेष के लिए समाज में सम्मान या पहचान मिल सकती है.
बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन के लिए सप्ताह लाभदायक है. बिजनेस को आगे बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे. दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे. मार्केट में मान-सम्मान बढ़ेगा. विदेशी संपर्कों से भी लाभ मिलने के योग बन रहे हैं.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. आय में वृद्धि के साथ-साथ भविष्य के लिए बेहतर आर्थिक प्लानिंग कर पाएंगे. निवेश से जुड़े निर्णय आपके पक्ष में जा सकते हैं.
लव और फैमिली राशिफल
मिड वीक घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है. बेस्ट फ्रेंड्स और करीबी लोगों का साथ मिलेगा. स्वजनों के साथ चली आ रही गलतफहमियां संवाद से दूर होंगी. यदि आप सिंगल हैं तो ड्रीम पर्सन की एंट्री या विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. मैरिड लाइफ सुखमय और रोमांटिक बनी रहेगी.
युवा, स्टूडेंट और शिक्षा राशिफल
हायर एजुकेशन या विदेश जाकर पढ़ाई/सेटल होने की इच्छा रखने वालों के लिए खुशखबरी मिल सकती है. पेरेंट्स, टीचर और मेंटोर का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा.
- भाग्यशाली अंक: 8
- शुभ रंग: पीला
- उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और पीली वस्तु का दान करें.
FAQs
Q1. क्या यह सप्ताह करियर के लिए शुभ है?
हाँ, प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.
Q2. क्या विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है?
हाँ, विदेश से जुड़ी पढ़ाई या सेटलमेंट के प्रयास सफल हो सकते हैं.
Q3. प्रेम और विवाह के लिए समय कैसा है?
बहुत अनुकूल, नए रिश्ते या विवाह की बात आगे बढ़ सकती है.