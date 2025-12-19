हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPaush Vinayak Chaturthi 2025: पौष विनायक चतुर्थी क्यों मानी जा रही खास, नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त

Paush Vinayak Chaturthi 2025: पौष विनायक चतुर्थी क्यों मानी जा रही खास, नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त

Vinayak Chaturthi 2025: 24 दिसंबर को विनायक चतुर्थी व्रत किया जाएगा. महिलाएं संतान की खुशहाली और परिवार के सुख के लिए ये व्रत करती है, धार्मिक मान्यता अनुसार जानें इसके लाभ क्या हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 19 Dec 2025 09:06 AM (IST)
Preferred Sources

Paush Vinayak Chaturthi 2025: गणपति और चतुर्थी का गहरा नाता है, पुराणों के अनुसार भगवान गणेश का जन्म चतुर्थी तिथि के दिन हुआ यही वजह है कि हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर बप्पा की विशेष आराधना की जाती है. कहते हैं जो लोग शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी का व्रत कर पूजन करता है उसे सुख, समृद्धि की कमी नहीं होती और विघ्नों का नाश करता है.

पौष माह में विनायक चतुर्थी 24 दिसंबर 2026 बुधवार को मनाई जाएगी. विपदा से बचने और संतान की खुशहाली के लिए महिलाएं ये व्रत करती हैं.

पौष विनायक चतुर्थी 2025 मुहूर्त

पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 23 दिसंबर को दोपहर 12.12 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 24 दिसंबर को दोपहर 1.11 बजे होगा. उदयातिथि के अनुसार व्रत 24 दिसंबर को रखा जाएगा.

पूजा मुहूर्त – सुबह 11.19 – दोपहर 1.11

गणेश जी के 12 नाम दूर करते हैं दोष

सुमुखश्च एकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः।

लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः॥

धूम्रवर्णो भालचंद्रो विनायकः गणेश्वरः।

गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेन्नरः॥

न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्।

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी के 12 नाम का जाप करना दुख और दोषों से मुक्ति दिलाता है. ये नाम हैं - सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लम्बोदर, विकट, विघ्नराजेन्द्र, धूम्रवर्ण, भालचंद्र, विनायक, गणपति, गजानन. अगर मंत्र जप नहीं कर पा रहे हैं तो गणेश जी के इन 12 नामों का ध्यान करते हुए भी पूजा कर सकते हैं.

पूजा विधि

घर की सफाई के बाद पंचोपचार विधि से गणेश जी की पूजा करें. इसमें पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और शक्कर) का प्रयोग होता है. इनसे भगवान गणेश का अभिषेक करें और उन्हें पुष्प अर्पित करें. कथा और आरती के बाद शाम को भोजन ग्रहण करें.

सामग्री

भगवान गणेश को पीले वस्त्र, दूर्वा, हल्दी, मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयाँ अर्पित करें. मोदक विशेष रूप से भगवान गणेश को प्रिय है, इसलिए इसे अर्पित करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं.

Dog Temple: भारत के इस मंदिर में भगवान नहीं कुत्तों की होती है पूजा, दिलचस्प है वजह

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 19 Dec 2025 09:06 AM (IST)
Tags :
Ganesh Ji Paush Vinayak Chaturthi 2025 Vinayak Chaturthi 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED In Action: किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 311 करोड़ रुपए मिलेंगे, जानें कैसे हुआ ये
किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 311 करोड़ रुपए मिलेंगे, जानें कैसे हुआ ये
महाराष्ट्र
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है कि...'
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है'
विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
क्रिकेट
इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर छक्का और तिहरा शतक लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन, जानिए
इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर छक्का और तिहरा शतक लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन, जानिए
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Breaking: Sheikh Hasina के विरोधी नेता Hadi की मौत पर उग्र हुई भीड़ | Shekh Hasina
किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
अभद्र टिप्पणी से मचा तूफान, Syed Imtiaz Jaleel बोले– 'हाथ तोड़ देंगे' | Nitish Hizab Controversy
Mangal Lakshmi:Adit और Kusum निकले Georgia की गलियों में सैर के लिए #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED In Action: किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 311 करोड़ रुपए मिलेंगे, जानें कैसे हुआ ये
किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, 311 करोड़ रुपए मिलेंगे, जानें कैसे हुआ ये
महाराष्ट्र
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है कि...'
AIMIM नेता वारिस पठान ने नीतीश कुमार को सुनाई खरी-खरी, बोले- 'एक बाप को भी यह अधिकार नहीं है'
विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
क्रिकेट
इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर छक्का और तिहरा शतक लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन, जानिए
इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में पहली गेंद पर छक्का और तिहरा शतक लगाने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन, जानिए
टेलीविजन
ITA Awards 2025:रुपाली गांगुली को 'अनुपमा' के लिए मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड,पति नहीं इस खास शख्स को दिया क्रेडिट
रुपाली गांगुली को मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड,पति नहीं इस खास शख्स को दिया क्रेडिट
यूटिलिटी
बीएस6 से कम गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बैन, कहां और कैसे जांचें कि कोई वाहन बीएस4 है या बीएस6?
बीएस6 से कम गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बैन, कहां और कैसे जांचें कि कोई वाहन बीएस4 है या बीएस6?
यूटिलिटी
क्या किसानों को अब 6 हजार नहीं 12 हजार मिलेंगे? 22वीं किस्त आने से पहले जानें बड़ा अपडेट
क्या किसानों को अब 6 हजार नहीं 12 हजार मिलेंगे? 22वीं किस्त आने से पहले जानें बड़ा अपडेट
टेलीविजन
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: नॉयना का जीना हराम कर देंगे तुलसी के बच्चे, वृंदा बनेगी जुड़वां बच्चों की मां
नॉयना का जीना हराम कर देंगे तुलसी के बच्चे, वृंदा बनेगी जुड़वां बच्चों की मां
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget