हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPapankusha Ekadashi 2025: पापांकुशा एकादशी नवरात्रि के बाद कब ? नोट करें डेट, मुहूर्त

Papankusha Ekadashi 2025: अश्विन माह की पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर को है. ये व्रत निरोगी काया, धन, और पाप मुक्त होने का वरदान देता है. ऐसे में दशहरा के बाद पापांकुशा एकादशी का विशेष महत्व है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 20 Sep 2025 10:44 AM (IST)

Papankusha Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी के बाद अश्विन माह के शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी व्रत किया जाएगा. इस साल पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर 2025 को है. नाम अनुरूप ये व्रत पाप कर्मों से मुक्ति दिलाकर बैकुंठ धाम के रास्ते खोलता है.

व्यक्ति जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और श्रीहरि की उस पर कृपा होती है. पापांकुशा एकादशी व्रत शारदीय नवरात्रि और दशहरा के अगले दिन आता है. आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत का मुहूर्त, पारण समय.

पापांकुशा एकादशी व्रत 2025 मुहूर्त

अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि 2 अक्टूबर को रात 7.10 पर शुरू होगी और अगले दिन 3 अक्टूबर 2025, को शाम 6.32 पर समाप्त होगी.

  • पूजा मुहूर्त - सुबह 6.165 - सुबह 10.41

पापांकुशा एकादशी व्रत पारण 2025

पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण 4 अक्टूबर 2025 को सुबह 06:16 से सुबह 08:37 के बीच किया जाएगा. पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 05:09 तक है.

पापांकुशा एकादशी व्रत क्यों करते हैं ?

  • पुराणों के अनुसार इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृपक्ष के दस पुरुष, पितृपक्ष के दस पुरुष तथा स्त्री पक्ष के दस पुरुष, भगवान विष्णु का रूप धरकर एवं सुन्दर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं.
  • इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया, सुन्दर नारी तथा धन-धान्य की प्राप्ति होती है.
  • जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है तो उसे यम के दर्शन नहीं होते.

एकादशी व्रत के नियम

एकादशी व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है. इस दिन अनाज, दाल, नमक, और मसाले नहीं खाए जाते हैं. इसके अलावा, बालों में तेल नहीं लगाया जाता है और दाढ़ी नहीं बनाई जाती है.

Goverdhan Puja 2025 Date: गोवर्धन पूजा 2025 में कब ? डेट और मुहूर्त

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 20 Sep 2025 10:10 AM (IST)
