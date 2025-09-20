Papankusha Ekadashi 2025: पापांकुशा एकादशी नवरात्रि के बाद कब ? नोट करें डेट, मुहूर्त
Papankusha Ekadashi 2025: अश्विन माह की पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर को है. ये व्रत निरोगी काया, धन, और पाप मुक्त होने का वरदान देता है. ऐसे में दशहरा के बाद पापांकुशा एकादशी का विशेष महत्व है.
Papankusha Ekadashi 2025: इंदिरा एकादशी के बाद अश्विन माह के शुक्ल पक्ष पापांकुशा एकादशी व्रत किया जाएगा. इस साल पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर 2025 को है. नाम अनुरूप ये व्रत पाप कर्मों से मुक्ति दिलाकर बैकुंठ धाम के रास्ते खोलता है.
व्यक्ति जन्म-मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और श्रीहरि की उस पर कृपा होती है. पापांकुशा एकादशी व्रत शारदीय नवरात्रि और दशहरा के अगले दिन आता है. आइए जानते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत का मुहूर्त, पारण समय.
पापांकुशा एकादशी व्रत 2025 मुहूर्त
अश्विन शुक्ल एकादशी तिथि 2 अक्टूबर को रात 7.10 पर शुरू होगी और अगले दिन 3 अक्टूबर 2025, को शाम 6.32 पर समाप्त होगी.
- पूजा मुहूर्त - सुबह 6.165 - सुबह 10.41
पापांकुशा एकादशी व्रत पारण 2025
पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण 4 अक्टूबर 2025 को सुबह 06:16 से सुबह 08:37 के बीच किया जाएगा. पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय शाम 05:09 तक है.
पापांकुशा एकादशी व्रत क्यों करते हैं ?
- पुराणों के अनुसार इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृपक्ष के दस पुरुष, पितृपक्ष के दस पुरुष तथा स्त्री पक्ष के दस पुरुष, भगवान विष्णु का रूप धरकर एवं सुन्दर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं.
- इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया, सुन्दर नारी तथा धन-धान्य की प्राप्ति होती है.
- जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है तो उसे यम के दर्शन नहीं होते.
एकादशी व्रत के नियम
एकादशी व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है. इस दिन अनाज, दाल, नमक, और मसाले नहीं खाए जाते हैं. इसके अलावा, बालों में तेल नहीं लगाया जाता है और दाढ़ी नहीं बनाई जाती है.
