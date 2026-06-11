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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मOsho World: 'मन का कोई दर्पण ही नहीं, तो धूल कहां जमेगी?' ओशो की इस कहानी में है आत्मज्ञान का रहस्य

Osho World: 'मन का कोई दर्पण ही नहीं, तो धूल कहां जमेगी?' ओशो की इस कहानी में है आत्मज्ञान का रहस्य

Osho World: ओशो कहते हैं सत्य किताबों और शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव और जागरूकता से जाना जाता है. ओशो की इस कथा का सार यही है कि ज्ञान इकट्ठा करना अलग बात है, लेकिन सत्य का अनुभव करना वास्तविक बोध है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 11 Jun 2026 04:30 AM (IST)
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Osho World: सत्य के बारे में जानना और सत्य को जानना, दोनों अलग बातें हैं. केवल शास्त्रों और शब्दों का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, वास्तविक ज्ञान अनुभव और आत्मबोध से आता है. जब मन की कल्पनाएं, अहंकार और धारणाएं शांत हो जाती हैं, तब सत्य स्वयं प्रकट होता है.

साधना का सार बाहर कुछ पाने में नहीं, बल्कि स्वयं को भूलकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में है. ओशो की इस कथा में हम जानेंगे कि, ज्ञान इकट्ठा करना अलग बात है, लेकिन सत्य का अनुभव करना ही वास्तविक बोध है.

ओशो की कहानी (Osho Wisdom Series)

पंडित नहीं, साधारण शिष्य बना गुरु का उत्तराधिकारी

यह कहानी चीन की एक बहुत प्रसिद्ध ज़ेन कथा है. एक बार एक युवक गुरु के पास जाकर बोला, “मैं सत्य को जानना चाहता हूं.” गुरु ने पूछा, “तुझे सत्य को जानना है या सत्य के बारे में जानना है?”

गुरु का प्रश्न सुनकर युवक कुछ क्षण सोच में पड़ गया. उसने कहा, आप मुझे समझाइए, सत्य को जानने और सत्य के बारे में जानने में क्या अंतर है? तब गुरु ने कहा, सत्य के बारे में जानना आसान है, लेकिन सत्य को जानना कठिन है. क्योंकि सत्य के बारे में जानना केवल जानकारी है, लेकिन सत्य को जानने के लिए तो प्रज्ञा का दीप जलाना पड़ता है. तभी जीवन रूपांतरित होता है. अब तू सोच ले, तुझे सत्य जानना है या सत्य के बारे में जानना है?

युवक ने तुरंत गुरु के चरण पकड़ लिए. उसने कहा, अब तक मैंने इस अंतर के बारे में कभी सोचा नहीं था. लेकिन आपको सुनने के बाद फर्क स्पष्ट हो गया है. मैंने सत्य के बारे में जानने वाले बहुत से पंडित देखे हैं. अब तक मैं यही मानता था कि सत्य के बारे में जानना ही सत्य को जानना है. आज आपकी बात सुनने के बाद मेरी सारी भ्रांतियां टूट गईं. पहली बार मुझे प्रकाश दिखाई दिया. अब तक मैं अंधकार में था. अब तो मैं केवल सत्य को जानना चाहता हूं. जैसा आप जानते हैं, वैसा मुझे भी जानना है. इसके लिए चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, मैं तैयार हूं. अगर आपको मेरा सिर चाहिए तो मैं अपना सिर भी अर्पित कर दूंगा, लेकिन अब मैं सत्य को जानकर ही रहूंगा.

गुरु मन ही मन मुस्कुराए और बोले, तो फिर एक काम कर. आश्रम में पांच सौ साधु हैं. उनके लिए चावल कूटने का काम संभाल ले. सुबह से शाम तक चावल कूट. थक जाए तो सो जा. सुबह आंख खुले तो फिर चावल कूटने लग. बस चावल कूटता रह और कुछ मत सोचना. किसी विवाद में मत पड़ना. आज से यही तेरी साधना है. अब मेरे पास मत आना. जब आवश्यकता होगी, मैं स्वयं तेरे पास आ जाऊंगा.

कुछ दिनों तक युवक के मन में पुराने विचार चलते रहे, लेकिन जब मन को नए-नए विचारों का भोजन नहीं मिलता, तो वह धीरे-धीरे कमजोर होने लगता है. आश्रम में पांच सौ साधुओं की व्यवस्था थी, इसलिए उसे देर रात तक चावल कूटने पड़ते थे. जब वह थक जाता, तो वहीं उसी कमरे में सो जाता जहां वह काम करता था. सुबह आंख खुलते ही फिर चावल कूटने लग जाता.

धीरे-धीरे उसके पुराने विचार कमजोर पड़ने लगे. एक-दो साल बाद वह केवल चावल कूटता रहा, मौन के साथ. उसका चित्त शांत हो गया. इस प्रकार बारह वर्ष बीत गए.

बारह वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन गुरु ने घोषणा की, अब मेरा अंत निकट है. मुझे ऐसा शिष्य चुनना है जो मेरे बाद इस आश्रम का नेतृत्व संभाले. जिसने परम सत्य का अनुभव किया हो, वह आज रात मेरे द्वार पर चार पंक्तियां लिख जाए, जिनमें उसके अनुभव का सार समाहित हो.

आश्रम के सभी साधु जानते थे कि मुख्य पंडित सबसे विद्वान हैं. उन्होंने गुरु के द्वार पर चार पंक्तियां लिखीं-

मन एक दर्पण है, जिस पर विचारों,
विकारों और वासनाओं की धूल जम जाती है.
उस धूल को झाड़ देना ही ज्ञान है.
जिसने मन को निर्मल कर लिया,
वह मोक्ष को प्राप्त हो गया.

सुबह गुरु ने वे पंक्तियां पढ़ीं और कहा, किस मूर्ख ने यह कचरा मेरे द्वार पर लिख दिया है?

पूरा आश्रम स्तब्ध रह गया. सभी को लगा कि इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है. लेकिन पंडित ने अपना नाम नहीं लिखा था. वह स्वयं जानता था कि यह अनुभव नहीं, केवल शास्त्रों का ज्ञान था. उसने सोचा था, यदि गुरु प्रशंसा करेंगे तो अपना नाम बता देगा, और यदि आलोचना करेंगे तो चुप रहेगा.

उसी आश्रम में बारह वर्षों से चावल कूटने वाला वही युवक था. उसने जब यह चर्चा सुनी तो वह मुस्कुरा पड़ा. लोगों ने उसे कभी हंसते नहीं देखा था. दो साधुओं ने पूछा, तू हंसा क्यों? उसने कहा, गुरु बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है.

उन्होंने पूछा, तो क्या तू इससे बेहतर कुछ कह सकता है? युवक बोला, मैं लिखना नहीं जानता, लेकिन यदि तुम लिख दो तो मैं कह सकता हूं. फिर उसने चार पंक्तियां कहलवाईं-

मन का कोई दर्पण है ही नहीं,
तो धूल जमेगी कहां?
जिसने यह जान लिया,
वही सत्य को जान गया.”

जब गुरु ने ये पंक्तियां पढ़ीं तो आधी रात को स्वयं चावल कूटने वाले उस साधक के पास पहुंचे. उन्होंने उसे जगाया और कहा, यह मेरी लाठी और मेरा चोगा संभाल. तू ही मेरा वास्तविक उत्तराधिकारी है. लेकिन अभी इसी समय यहां से निकल जा. इस आश्रम के पंडित यह सहन नहीं कर पाएंगे कि, एक साधारण चावल कूटने वाला व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाए.

गुरु ने कहा, जो पाना था, तूने पा लिया. चावल कूटते-कूटते तेरा ध्यान स्थिर हो गया और तू सत्य को जान गया.

कथा का सार- ओशो कहते हैं, सत्य शब्दों और शास्त्रों से नहीं, अनुभव से मिलता है. जब मन की कल्पनाएं समाप्त हो जाती हैं, तब केवल शुद्ध अस्तित्व बचता है. स्वयं को भूल जाना ही सत्य को जानना है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 11 Jun 2026 04:30 AM (IST)
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