नीतीश कुमार हिजाब कंट्रोवर्सी: इस्लाम में हिजाब की अहमियत और नियम, जानें चौंकाने वाले पहलू

नीतीश कुमार हिजाब कंट्रोवर्सी: इस्लाम में हिजाब की अहमियत और नियम, जानें चौंकाने वाले पहलू

Hijab: इस्लाम में पुरुष और महिला दोनों के लिए हिजाब से जुड़े नियम बताए गए हैं. हिजाब कंट्रोवर्सी के बीच जानिए इससे जुड़ी अहम जानकारियां और नियमों के बारे में. महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है हिजाब?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 20 Dec 2025 03:11 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Hijab in Islam: 15 दिसंबर 2026, सोमवार के दिन नीतीश कुमार ने आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र (Appointment letter) देने के दौरान एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के चेहरे से उसका हिजाब खींच दिया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए इस व्यवहार के बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है.

इस्लाम में हिजाब से जुड़ी जिम्मेदारी

मुस्लिम धर्म गुरुओं की मांग है कि, नीतीश कुमार अपनी इस हरकत को लेक माफी मांगे. दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म इस्लाम जो अपने नियम और आदर्शों के लिए जाना जाता है.

इस्लाम में हिजाब को काफी अहमियत दी गई है. पुरुषों और महिलाओं के लिए हिजाब से जुड़ी कौन-कौन सी जिम्मेदारियां हैं? आइए जानते हैं.

पवित्र कुरान में हिजाब की अहमियत

पवित्र कुरान के मुताबिक, इस्लाम में ईमानदार पुरुषों को अपनी निगाहें नीची रखने के साथ अपने गुप्तांगों की हिफाजत भी करनी चाहिए. यह उनके लिए पाक (पवित्र) काम है. वहीं, ईमानदार महिलाओं को भी अपनी आंखें नीची रखने के साथ अपने गुप्तांगों और आभूषणों को दिखाने से बचना चाहिए.

इसके अलावा अपने सीने, सिर को भी ढक कर रखना चाहिए और अपना चेहरा केवल अपने शोहर (पति) के सामने ही दिखाना चाहिए.

मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब से जुड़े नियम

इस्लामिक वेबसाइट के अनुसार, एक मुस्लिम महिला को महरम पुरुष (विवाह न करने योग्य रिश्तेदार) की नजर से अपने शरीर और बालों को ढक कर रखना चाहिए.

ठीक इसी तरह किसी पुरुष के लिए भी गैर मरहम महिला के शरीर और बालों को देखना गुनाह है, सिवाय उसके चेहरे और हाथों के, पिता, चाचा, पुत्र, दादा, भाई और उनसे जुड़े लोगों के.

कुरान और उससे जुड़े हदीस में साफ तौर पर बताया गया है कि, बालों को ढकने के लिए मुस्लिम महिलाओं के लिए जरूरी पोशाक है. मुस्लिम महिलाओं को सलाह दी जाती है कि, हिजाब साफ-सुथरा होने के साथ सरल और शालीन हो. भड़कीले रंगों या चमकदार हिजाब को पहनने से बचना चाहिए, जो अनावश्यक ध्यान आकर्षित करते हैं.

मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब को पहनना केवल शरीर को ढकने मात्र ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी जरूरी है. यह अल्लाह की इच्छाओं के प्रति सम्मान को भी दर्शाता है. हिजाब के नियम का पालन करना एक मुस्लिम महिला के लिए सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान, आस्था और आज्ञाकारिता को दर्शाती है.

हिजाब पहनने के लिए कोई उम्र निर्धारण नहीं है, क्योंकि ये आमतौर पर सांस्कृतिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों पर निर्भर करता है. जब वे यौवनवस्था के करीब पहुंचती हैं, कभी-कभी 12-13 वर्ष की उम्र के आस-पास मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनना शुरू कर देते हैं, जो उनके धर्म से जुड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है.

एक मुस्लिम महिला कब हिजाब उतार सकती है?

जब वे किसी निजी स्थान पर, जैसे कि अपने कमरे या बाथरूम में, इसके अलावा अपने जीवनसाथी या किसी परिवार के करीबी सदस्य के सामने, हिजाब उतार सकती है.

जब वे अपनी मां, बहन, बेटी या भतीजी समेत परिवार के अन्य महिला सदस्यों के साथ हो, तो हिजाब उतार सकती है. इसके अलावा अपने करीबी परिवार के सामने, आपातकालीन या चिकित्सा कारणों से ऐसा किया जा सकता है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 20 Dec 2025 03:11 PM (IST)
Islam Islam Religion NITISH KUMAR HIjab

Frequently Asked Questions

इस्लाम में हिजाब क्यों महत्वपूर्ण है?

इस्लाम में हिजाब को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह अल्लाह की इच्छाओं के प्रति सम्मान और सार्वजनिक रूप से अपनी आस्था को दर्शाता है।

मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पहनने के क्या नियम हैं?

मुस्लिम महिलाओं को अपने सीने, सिर को ढकना चाहिए और गैर महरम पुरुषों से अपने शरीर और बालों को छुपाना चाहिए। हिजाब साफ-सुथरा, सरल और शालीन होना चाहिए।

क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब उतारने की कोई अनुमति है?

हाँ, मुस्लिम महिलाएं निजी स्थानों, पति, करीबी परिवार के सदस्यों, या अन्य महिलाओं के सामने हिजाब उतार सकती हैं।

हिजाब पहनने की शुरुआत करने की कोई निश्चित उम्र है?

हिजाब पहनने की कोई निश्चित उम्र नहीं है, लेकिन अक्सर यौवनवस्था के करीब, लगभग 12-13 साल की उम्र में महिलाएं इसे पहनना शुरू कर देती हैं।

