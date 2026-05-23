हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavgrah Katha 7: नवग्रहों में मैं शनि देव हूं... क्रूर और दंडाधिकारी लेकिन न्यायाधीश भी

Navgrah Katha 7: नवग्रहों में मैं शनि देव हूं... क्रूर और दंडाधिकारी लेकिन न्यायाधीश भी

Navgrah Shani Dev Katha: नवग्रहों में शनि देव ने अपने स्वरूप, शक्ति व प्रभाव का वर्णन किया है. शनि कर्म, न्याय, मेहनत के कारक हैं. शनिवार को व्रत और शनि देव की पूजा से साढेसाती और ढैया से लाभ होता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 23 May 2026 06:12 AM (IST)
Preferred Sources

Navgrah Shani Dev Katha: एक समय स्वर्गलोक के सत्ता सिंहासन पर आसीन इन्द्रदेव ने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु से अनुरोध किया कि आप लोग क्रमशः अपने मुख से अपना-अपना शुभ, अशुभ, आकृति-प्रकृति, व्यक्तित्व, प्रभाव, शक्ति, पराक्रम और गरिमा का वर्णन करें. तब नवग्रहों में सबसे सूर्य, फिर चंद्रमा,फिर मंगल, फिर बुध, गुरु और फिर शुक्र ने अपने गुणों का गुणगान किया, जिसकी कथा हमने आपको बताई थी. यहां पढ़ें-Navgrah Katha 6: नवग्रहों में मैं शुक्र देव हूं... दांपत्य सुख, कला और ऐश्वर्य का दाता

शनि ग्रह की कथा (Shani Grah ki Kahani)

शनि देव ने समस्त ग्रहों को संबोधित करते हुए कहा, ‘तुम सब कोरी बकवास कर रहे हो. तुममें सबसे बड़ा तो मैं ही हूं. मेरे पिताजी सूर्य देव भी मेरी ऊंचाई से घबराते हैं, क्योंकि मैं उनसे भी ऊंचा हूं. सूर्य देव सारे ग्रहों में प्रबल हैं, उन्हीं से सारे ग्रह प्रकाश पाते हैं, किंतु मैं उससे भी ज्यादा प्रबल एवं पराक्रमी हूं. सूर्य देव भी मेरा लोहा मानते हैं. मेरा रंग भले ही काला है पर शिव के महाकाल का स्वरूप भी काला है. इसलिए मैं शिव स्वरूप महाकाल का शिष्य हूं. हर पल सोच-विचार कर सतर्क कदमों से शनैः-शनैः चलने के कारण ही मुझे शनैश्चर कहते हैं. शरीर में लौह तत्व के रूप में विराजमान रहता हूं. प्राणियों को मैं सुख-दुख भोगने वाला बनाता रहता हूं. मैं रहस्य विद्या, गूढ़ तत्व ज्ञान, नौकर-चाकर, यश-अपयश तथा शारीरिक बल प्रदान करने वाला हूं. मैं ही व्यक्ति के लिए मृत्यु का कारण बनता हूं. मैं न्यायकारी हूं, अपराधी को दंड देने में समर्थ हूं.

मैं अखंड ब्रह्मांड का सर्वोच्च न्यायाधीश हूं. मेरे प्रभुत्व में तिल, पेट्रोल, डीजल, जलाने का तेल, कोयला, मादक पदार्थ के व्यापार से लाभ होता है. मैं भले ही धीरे-धीरे चलता हूं, किंतु लाभ-हानि देने में बहुत ही तेज हूं. मेरे कारण व्यक्ति को अप्रत्याशित लाभ एवं अप्रत्याशित हानि दोनों ही हो जाती हैं.

मेरे वार यानी शनिवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति तीव्र स्वभाव का, दृढ़ प्रतिज्ञ, रंग-रूप में श्याम वर्ण लिए हुए, पुरुषत्व से पूर्ण, साहसी तथा मन में उत्साही होता है. ऐसा व्यक्ति लंबे तन का, अंडाकार मुखमंडल वाला, लंबे काले बालों से परिपूर्ण होता है और मेरे अशुभ होने पर 27वें-29वें वर्ष में कष्ट भोगता है तथा पूरे 88 वर्षों तक जीवित रहता है. यदि मैं उच्च आयु का दाता बनूं तो 120 वर्ष की आयु देता हूं.

मैं सारे जगत को प्रेरणा देता हूं कि वे कर्म करें और शतायु प्राप्त कर सुख भोगें. इसलिए मेरी तीसरी साढ़ेसाती का द्वितीय और तृतीय चरण व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है. कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में तीसरी साढ़ेसाती को भोगकर आगे की आयु प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह देव हो या दानव.

मेरे वार शनिवार के दिन गृहप्रवेश, नौकर-चाकर रखना, लौह धातु, मशीनरी तथा कलपुर्जों के साथ तिल और तेल का व्यापार करना शुभ रहता है. बुरे कार्य करना, तेल लगाना, तेल घर पर लाना, लोहा लाना, बीज बोना तथा कोई भी कृषि कार्य कराना अशुभ माना जाता है. मेरी दो राशियां मकर और कुंभ हैं. उच्च राशि तुला है और नीच राशि मेष है. कलियुग में मेरा महत्व सबसे अधिक है, इसलिए मैं सारे ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा हूं.

ये भी पढ़ें: Navgrah Katha 5: नवग्रहों में मैं देव गुरु बृहस्पति हूं... जानें कैसे बदलता हूं भाग्य और ज्ञान
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 23 May 2026 06:12 AM (IST)
Tags :
Navgrah Pauranik Katha Shaniwar Puja Shaniwar Upay Shani Dev Navgrah Katha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Navgrah Katha 7: नवग्रहों में मैं शनि देव हूं... क्रूर और दंडाधिकारी लेकिन न्यायाधीश भी
Navgrah Katha 7: नवग्रहों में मैं शनि देव हूं... क्रूर और दंडाधिकारी लेकिन न्यायाधीश भी
धर्म
Singh Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: सिंह राशि के लिए गुड न्यूज! करियर, लव लाइफ में आएंगे बड़े बदलाव, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
सिंह राशि के लिए गुड न्यूज! करियर, लव लाइफ में आएंगे बड़े बदलाव, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Kark Weekly Horoscope 24 to 30 May 2026: नए लोगों से रिश्ते बनाने में रखें सावधानी, ये गलती पड़ेगी भारी, पढ़ें कर्क का साप्ताहिक राशिफल
नए लोगों से रिश्ते बनाने में रखें सावधानी, ये गलती पड़ेगी भारी, पढ़ें कर्क का साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Mithun Weekly Rashifal 24 to 30 May 2026: मिथुन वालों को नए संपर्क और नेटवर्किंग दिलाएगी ग्रोथ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
मिथुन वालों को नए संपर्क और नेटवर्किंग दिलाएगी ग्रोथ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Twisha Murder Case: अब CBI खंगालेगी सबूत, समर्थ सिंह का सरेंडर ड्रामा फेल! | Bhopal | CBI Inquiry
Sansani | Crime News | Twisha Murder Case: समर्थ सिंह की चालाकी जबलपुर में फेल! | Bhopal
Janhit | Twisha Murder Case: अब CBI करेगी दूध का दूध और पानी का पानी! | Bhopa | CBI Inquiry
Bharat Ki Baat | UP Politics | CM Yogi | Akhilesh Yadav: PDAका दांव या हिंदुत्व का ब्रह्मास्त्र?
Sandeep Chaudhary | Inflation: 21वीं सदी का सबसे बड़े आर्थिक संकट पर सबसे सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके का इंस्टाग्राम हैक, कहा- बैकअप अकाउंट भी उड़ा दिया
मध्य प्रदेश
ट्विशा शर्मा केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन, पति वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द
ट्विशा शर्मा केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन, पति वकील समर्थ सिंह का लाइसेंस रद्द
क्रिकेट
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
IPL में बिहार की टीम भी आएगी? मुख्यमंत्री ने बीच सीजन दिया ऐसा बयान, मच गई हलचल
बॉलीवुड
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
4 मिनट 46 सेकंड का वो गाना, जिसे लेकर कंफ्यूज थे मेकर्स! 19 साल पहले ऐसे हुआ था तैयार
विश्व
Iran US War: कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
कुछ घंटों में यूएस-ईरान ड्राफ्ट डील का ऐलान, कतर से जा रही टीम, मुनीर पहुंच रहे तेहरान
इंडिया
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
पाकिस्तान से बातचीत वाले होसबोले के बयान पर RSS से जुड़े संगठन ने कहा, 'अगर हम उन्हें...'
बिजनेस
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
RBI का केंद्र को तोहफा, क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों के बीच मंजूर किया 2.87 लाख करोड़ का लाभांश
क्रिकेट
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
'पंजाब राज्यसभा सीट बेचने पर कितना पैसा मिला बताऊं', 'गद्दार' कहा गया तो बुरी तरह भड़के हरभजन सिंह
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
Embed widget