Rashifal 17 July 2026: चतुर्थी पर त्रिग्रही योग, 4 राशियों के बिजनेस में पुराने ग्राहक से होगी अच्छी कमाई, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल
Rashifal 17 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज शुक्रवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 17 July 2026: आज 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्लपक्ष चतुर्थी तिथि सुबह 08 बजकर 18 मिनट तक रहेगा, उपरांत पंचमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य कर्क राशि में बुध मिथुन राशि में रहेगे केतु और शुक्र सिंह राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे, परिवार में चल रही गलतफहमियां समाप्त होंगी और रिश्तों में मधुरता आएगी. माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा. परिवार के किसी सदस्य की सफलता से घर में खुशी का माहौल बनेगा. संतान पक्ष से भी संतोषजनक समाचार मिल सकते हैं.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार करने वाले लोगों के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे. बिजनेस पार्टनर के साथ विदेश यात्रा या नए प्रोजेक्ट पर चर्चा हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभदायक साबित होगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत जारी रखनी चाहिए. करियर में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर सामने आएंगे.
- स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्या से परेशान लोगों को अच्छे विशेषज्ञ की सलाह लेने से लाभ मिलेगा. नियमित व्यायाम और पर्याप्त पानी का सेवन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंध पहले से बेहतर होंगे. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा और एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: लाल
- उपाय: हनुमान जी को चमेली के तेल का दीपक जलाएं और "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 21 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने से शुभ फल प्राप्त होंगे.
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन: वृषभ राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन सुखद और उत्साह से भरा रहने की संभावना है. आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे, घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान या पारिवारिक आयोजन के कारण खुशियों का वातावरण बनेगा. परिवार के सभी सदस्य एक-दूसरे के साथ समय बिताएंगे, जिससे आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और उनकी सलाह भी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहकों और नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह या मार्गदर्शन आपके कारोबार को नई दिशा दे सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी मेहनत और कुशलता से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. उच्च शिक्षा या नए करियर अवसरों की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है. अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान में लापरवाही न करें. तली-भुनी और अधिक मसालेदार चीजों से बचें तथा पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें. नियमित सैर, योग या हल्का व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और मानसिक तनाव भी कम होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत मिलेंगे. पहले दिया गया उधार वापस मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और दोनों मिलकर भविष्य की योजनाओं पर गंभीर चर्चा कर सकते हैं.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें और श्रीसूक्त का पाठ करें. किसी कन्या को सफेद मिठाई दान करने से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: मिथुन राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहने की संभावना है. आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे, घर का माहौल प्रेम, सहयोग और आपसी समझ से भरपूर रहेगा. जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा, जिससे कई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आसान होगा. परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ाएगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा. यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने या किसी नई योजना पर काम करने की सोच रहे हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्साहजनक रहेगा. पढ़ाई में मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को जल्द ही शुभ समाचार मिल सकता है. नई स्किल सीखने या किसी विशेष प्रशिक्षण में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में करियर को नई दिशा देगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. हालांकि काम का दबाव अधिक रहने से मानसिक थकान महसूस हो सकती है. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त आराम करने से मानसिक शांति बनी रहेगी. संतुलित आहार और पर्याप्त पानी का सेवन भी लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत रहने की संभावना है. निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है और आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. यदि नया व्यवसाय शुरू करने की योजना है, तो सोच-समझकर और विशेषज्ञ की सलाह लेकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा.
- प्रेम जीवन: वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी. भविष्य की योजनाओं को लेकर सकारात्मक बातचीत हो सकती है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. विद्यार्थियों को हरी मूंग का दान करना शुभ और लाभकारी माना जाएगा.
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. यदि किसी सदस्य के साथ लंबे समय से मतभेद चल रहे थे, तो आज बातचीत के माध्यम से दूर हो सकते हैं. आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे, बच्चों के भविष्य से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपका सहयोग सराहनीय रहेगा. घर में किसी शुभ समाचार या छोटे आयोजन से सभी का मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों को अनुभवी व्यक्तियों से नई जानकारी और उपयोगी सुझाव मिलेंगे, जिससे भविष्य में लाभ होने की संभावना है. यदि आप नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सही समय का इंतजार करें और पूरी योजना बनाकर आगे बढ़ें. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके कार्य की सराहना हो सकती है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा. यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो नियमित अभ्यास सफलता के करीब ले जाएगा. स्कूल या कॉलेज से जुड़ी किसी गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिल सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. पर्याप्त नींद लें और संतुलित भोजन करें. सुबह की सैर, योग और ध्यान आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखने में सफलता मिलेगी. निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. अनावश्यक खर्चों से बचना लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना बन रही है.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या दूध का दान करना शुभ रहेगा.
सिंह राशि
- पारिवारिक जीवन: सिंह राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन सुख, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहने की संभावना है. चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे, घर का वातावरण आनंदमय रहेगा और किसी नए सदस्य के आगमन या शुभ समाचार से पूरे परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए विस्तार और लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे. यदि आप नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. किसी व्यापारिक यात्रा से सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए समय प्रेरणादायक रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के संकेत मिल रहे हैं. करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं, जो भविष्य को नई दिशा देंगे. आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें, पर्याप्त आराम लें और नियमित व्यायाम या योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और मानसिक तनाव भी कम होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है और निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए भविष्य के लिए बचत की योजना बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- प्रेम जीवन: जीवनसाथी का सहयोग और स्नेह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह प्रस्ताव आने या नए रिश्ते की शुरुआत होने के शुभ संकेत मिल सकते हैं.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सुनहरा (गोल्डन)
- उपाय: सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें. गेहूं और गुड़ का दान करना शुभ फलदायी रहेगा.
कन्या राशि
- पारिवारिक जीवन: कन्या राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहने की संभावना है. चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे, परिवार में प्रेम, सहयोग और आपसी विश्वास का वातावरण बना रहेगा. घर के किसी अनुभवी सदस्य की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव या मतभेद चल रहे थे, तो अब उनमें सुधार आने के संकेत हैं.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए आय के स्रोत बनने की संभावना है. किसी पुराने ग्राहक के साथ लाभदायक सौदा हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाना चाहिए.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. करियर को लेकर चल रही दुविधा धीरे-धीरे समाप्त होगी और नए अवसर सामने आएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए. नई योजनाओं और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ने से सफलता मिलने की संभावना प्रबल रहेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. संतुलित खान-पान अपनाएं और तली-भुनी चीजों से दूरी रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. जीवनसाथी की सलाह से आय का नया स्रोत मिल सकता है. निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी का सहयोग आपके मनोबल को मजबूत करेगा. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत या विवाह प्रस्ताव मिलने के शुभ संकेत बन सकते हैं.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें, उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें. "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें तथा किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई का सामान दान करना शुभ फलदायी रहेगा.
तुला राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण रहेगा. माता-पिता का सहयोग और आशीर्वाद आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा. चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे, घर में किसी शुभ समाचार के आने से खुशी का माहौल रहेगा. भाई-बहनों के साथ संबंध और मजबूत होंगे. यदि किसी रिश्तेदार से मनमुटाव चल रहा था, तो आज बातचीत के माध्यम से दूर होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ पहले से बेहतर होगी.
- व्यापार और नौकरी: सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. लंबे समय से रुकी पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को भी वरिष्ठ अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त होगी. व्यापारियों को नए ग्राहकों और लाभदायक सौदों का अवसर मिलेगा. साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें, इससे भविष्य में बेहतर परिणाम मिलेंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने लगेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निरंतर अभ्यास जारी रखना चाहिए. घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को समय का सही प्रबंधन करना होगा. नई तकनीक या कौशल सीखने का अवसर मिल सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. अत्यधिक काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. नियमित योग, पर्याप्त नींद और पौष्टिक भोजन आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे. आंखों और कमर से जुड़ी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है. निवेश करने से पहले सभी पहलुओं की जांच अवश्य करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य के लिए बचत बढ़ेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आने की संभावना है. पुराने मतभेद समाप्त होंगे.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और सुगंधित सफेद पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्त्र या मिठाई दान करना शुभ रहेगा.
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन: वृश्चिक राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन सुखद और संतुलित रहने की संभावना है. चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे, परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में अपनापन और विश्वास बढ़ेगा. बच्चों के साथ बिताए गए पल मानसिक सुकून और खुशी का अनुभव कराएंगे. घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक साबित होगा और उनके अनुभव से महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायता मिलेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों को नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अवसर मिलेगा. किसी प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़ी लाभदायक डील मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों की रूपरेखा पहले से तैयार करनी चाहिए, जिससे सभी काम समय पर पूरे होंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बनाना और सही रणनीति अपनाना सफलता दिला सकता है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और अधिक सोचने से बचें. नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. संतुलित आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा. किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए समय अनुकूल दिखाई देता है. बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- प्रेम जीवन: जीवनसाथी का सहयोग और समझ आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगी. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और खुलकर बातचीत करने से आपसी विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते या विवाह प्रस्ताव से जुड़ा शुभ समाचार मिल सकता है.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: मैरून
- उपाय: भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें या शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करना शुभ रहेगा.
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन: चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे. परिवार का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा. माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा और घर का वातावरण सुखद रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और उनकी सलाह लाभदायक सिद्ध होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. नए ग्राहकों से संपर्क बढ़ेगा और लाभदायक सौदे होने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों के कार्य की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे. मीडिया, संचार, लेखन और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए विशेष सफलता के योग हैं. नई जिम्मेदारियां आपके करियर को नई दिशा देंगी.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के संकेत मिल रहे हैं. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. नई स्किल सीखना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचना होगा. सुबह की सैर, योग और हल्का व्यायाम आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा. संतुलित भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आय में वृद्धि के संकेत हैं. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. नया निवेश करने से पहले सभी पहलुओं का मूल्यांकन करें. बचत की आदत भविष्य में लाभ पहुंचाएगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में खुशियां बनी रहेंगी. लवमेट के साथ कहीं घूमने या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: पीला
- उपाय: भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें. "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें तथा पीली दाल या हल्दी का दान करना शुभ रहेगा.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार में प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे. माता-पिता के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और उनका मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने से रिश्तों में मधुरता आएगी. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा. यदि किसी सदस्य के साथ मनमुटाव चल रहा था, उनसे सावधान रहे.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार से जुड़े लोगों को आज नए अवसर मिल सकते हैं. पुराने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे और नए अनुबंध मिलने की संभावना है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभानी होंगी. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने में सफलता मिलेगी. किसी सामाजिक या व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेने से भविष्य के लिए लाभदायक संपर्क बनेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और किसी परीक्षा या प्रतियोगिता से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाएं बनाना लाभदायक रहेगा. तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम का अधिक दबाव मानसिक थकान बढ़ा सकता है. नियमित योग, ध्यान और पर्याप्त नींद आपके लिए लाभदायक रहेगी. बाहर का भोजन कम करें और संतुलित आहार लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखें और बिना योजना के निवेश करने से बचें. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. बचत की योजना भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी.
- प्रेम जीवन: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखें. अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता आने के योग बन रहे हैं.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: नेवी ब्लू
- उपाय: भगवान शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष के नीचे तिल का दान करें. "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण सुखद रहेगा. चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी. किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी. यदि परिवार में किसी बात को लेकर तनाव था, तो आज उसमें सुधार आने की संभावना है. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मन को प्रसन्न करेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. किसी नए प्रोजेक्ट या साझेदारी पर चर्चा हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. आपकी कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो जल्द ही अनुकूल अवसर प्राप्त हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. यदि आप योजना बनाकर पढ़ाई करेंगे, तो सफलता निश्चित मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. नई तकनीक और कौशल सीखना भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव कम रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. नियमित व्यायाम, योग और पर्याप्त पानी का सेवन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. व्यापार में लाभ होगा और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा. बचत बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे.
- प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग के वस्त्र या कंबल का दान करना शुभ रहेगा.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे. जीवनसाथी का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा. घर के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. रिश्तों में प्रेम और विश्वास बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी. यदि आप बिल्डर या रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो निवेश सोच-समझकर करें. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों की योजना पहले से तैयार करनी चाहिए. सहकर्मियों के साथ मधुर व्यवहार रखने से कार्य आसानी से पूरे होंगे.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने की आवश्यकता है. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. नई योजनाओं पर कार्य शुरू करने से पहले उचित तैयारी करना लाभदायक रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें, पौष्टिक भोजन लें और नियमित योग या ध्यान करें. अपनी दिनचर्या में सुधार लाना आवश्यक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं. निवेश से पहले सभी पहलुओं का मूल्यांकन करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. भविष्य के लिए बचत की योजना बनाना लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की शुरुआत के योग बन सकते हैं. विनम्र व्यवहार रिश्तों को और मजबूत करेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: समुद्री हरा (सी ग्रीन)
- उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले पुष्प अर्पित करें. "ॐ नमो नारायणाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को केले या पीले अनाज का दान करना शुभ फलदायी रहेगा.
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