Mohini Ekadashi 2026 Paran Time: मोहिनी एकादशी का पारण 28 अप्रैल को, नोट करें व्रत खोलने का समय

Mohini Ekadashi 2026 Vrat Paran Time: वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. यह एकादशी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी है. आज सोमवार, 27 अप्रैल 2026 को मोहिनी एकादशी मनाई जा रही है. मोहिनी एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा करने का महत्व है.

वैशाख माह की मोहिनी एकादशी पाप दोष से मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है. पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 अप्रैल शाम 06:06 से लेकर 27 अप्रैल शाम 06:15 तक रहेगी. उदयातिथि के मुताबिक, 27 अप्रैल को ही मोहिनी एकादशी मनाई जा रही है.

वहीं इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत और पूजन कई शुभ योगों में भी किया जा रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, आज 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी पर ध्रुव योग और मालव्य योग समेत कई शुभ योग भी बन रहे हैं. मोहिनी एकादशी का व्रत मानसिक शांति, मोक्ष, पुण्य प्राप्ति और जीवन में सुख-समृद्धि को बढ़ाता है. लेकिन एकादशी व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है, जब तक विधि-विधान से इसका पारण न किया जाए. इसलिए मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 28 अप्रैल को सुबह नियम अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत पारण अवश्य करें.

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मोहिनी एकादशी 2026 पारण का समय (Mohini Ekadashi Vrat parana Time)

मोहिनी एकादशी का व्रत पारण- 28 अप्रैल 2026, दिन मंगलवार सुबह 05:43 बजे से 08:21 बजे के बीच.

ऊपर बताए गए समय के अनुसार, मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले जातक पारण कर सकते हैं. इस बात का विशेष ध्यान रखें कि, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरि वासर (द्वादशी की पहली एक चौथाई अवधि) खत्म होने से पहले करना शुभ होता है.

एकादशी व्रत पारण से पहले सुबह उठकर सबसे पहले व्रतधारी को स्नाना करना चाहिए. इसके बाद साफ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु को पूजन करें. इसके बाद ब्राह्मणों के लिए दान-दक्षिणा निकालें और फिर आप अपना व्रत खोल सकते हैं.

एकादशी व्रत का पारण करने के बाद भी इस दिन मांसाहार भोजन से परहेज करना चाहिए. लेकिन द्वादशी तिथि पर चावल खाना शुभ माना जाता है. इसलिए पारण वाले दिन भोजन में चावल को जरूर शामिल करें.

मोहिनी एकादशी व्रत के 5 लाभ (Mohini Ekadashi Vrat benefits)

मान्यता है कि, विधि विधान और नियनपूर्वक मोहिनी एकादशी व्रत करने से जन्म-जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं.

मोहिनी एकादशी व्रत के दिन पूजा और भगवान विष्णु का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं.

एकादशी उपवास रखने से शरीर का शोधन (Detoxification) होता है,, जिससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है और स्वास्थ्य लाभ होता है.

एकदाशी व्रत के दिन आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करने से व्यक्ति के संकल्प और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है,

ज्योतिष के अनुसार, मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से कुंडली के विभिन्न दोषों का प्रभाव कम होता है.

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