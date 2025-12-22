मिथुन साप्ताहिक राशिफल (21–27 दिसंबर 2025): भाग्य देगा पूरा साथ, करियर-बिजनेस में बड़ी सफलता और मांगलिक योग
Gemini Weekly Horoscope: मिथुन राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Mithun Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत अत्यंत शुभता और सफलता लेकर आ रही है. ऐसे कार्य भी पूरे होते नजर आएंगे, जिनके जल्द पूर्ण होने की आपने कल्पना भी नहीं की थी. सीमित संसाधनों में भी आप बेहतर परिणाम हासिल करने में सफल रहेंगे. सप्ताह भर आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा और परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती जाएंगी.
जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह प्रगति देने वाला है. जॉब से जुड़ी यात्रा के योग बन सकते हैं, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होगी. मिड वीक करियर से जुड़ा कोई बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. आपके काम की सराहना होगी और उच्च अधिकारियों का भरोसा भी बढ़ेगा.
बिजनेस राशिफल
व्यापार में समझदारी से उठाए गए कदम न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य में भी बड़े लाभ का कारण बनेंगे. पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों को विशेष लाभ मिलने के योग हैं. आकस्मिक धन लाभ की भी संभावना है. नए कॉन्ट्रैक्ट या डील फाइनल हो सकती है, जिससे बिजनेस ग्रोथ होगी.
धन राशिफल
आर्थिक दृष्टि से सप्ताह मजबूत रहने वाला है. रुके हुए काम पूरे होने से आय के नए रास्ते खुलेंगे. अचानक लाभ मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ होगी.
लव और फैमिली राशिफल
रिश्ते-नाते सामान्य और संतुलित रहेंगे. परिवार का सहयोग बना रहेगा. भाई-बहनों के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. संवाद और समझौते के जरिए पैतृक संपत्ति से जुड़ी अड़चनों को दूर करने में सफलता मिलेगी. प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी. अविवाहित लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. सप्ताहांत में घर में मांगलिक कार्य के योग हैं.
हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य से बेहतर रहेगी. यात्रा के दौरान खानपान और आराम का ध्यान रखें.
युवा और स्टूडेंट / शिक्षा राशिफल
युवाओं के लिए यह सप्ताह उपलब्धियों भरा रहेगा. विद्यार्थियों को अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलेगा और पढ़ाई में मन लगेगा.
- भाग्यशाली अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या यह सप्ताह नए निर्णय लेने के लिए सही है?
हाँ, मिड वीक बड़े और सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं.
Q2. क्या बिजनेस में अचानक लाभ के योग हैं?
जी हाँ, आकस्मिक धन लाभ संभव है.
Q3. विवाह से जुड़ी बात आगे बढ़ेगी क्या?
अविवाहित लोगों के लिए विवाह के शुभ संकेत बन रहे हैं.
