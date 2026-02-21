हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHoli 2026: 6 कुंतल फूल और गुलाल...आज मथुरा के रमणरेती आश्रम में होगी भव्य होली

Holi 2026: 6 कुंतल फूल और गुलाल...आज मथुरा के रमणरेती आश्रम में होगी भव्य होली

Mathura Holi 2026: बज्र में होली का त्योहार 40 दिनों तक मनाया जाता है. 21 फरवरी को रमणरेती आश्रम में फूलों, गुलाल से होली खेली जाएगी. यहां पर होली की खास रौनक देखने को मिलती है.

By : अनिल सारस्वत | Updated at : 21 Feb 2026 07:27 AM (IST)
Preferred Sources

Holi 2026 in Mathura: मथुरा के महावन क्षेत्र स्थित रमणरेती आश्रम में 21 फरवरी 2026 को भव्य होली का आयोजन किया जाएगा.  यहां की होली की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां संत भक्तों के साथ फूलों की होली खेलते हैं. बृज की होली की विशेषता है कि यहां यह त्योहार 40 दिनों तक मनाया जाता है.

गोकुल के रमणरेती स्थित गुरुशरणानंद जी महाराज के आश्रम में हर साल धूमधाम से होली मनाई जाती है. होली की रंगत अबीर-गुलाल, फूलों और लड्डुओं की मिठास से और बढ़ जाती है. यहां देश-विदेश से श्रद्धालु होली खेलने पहुंचते हैं. इस मौके पर बड़ी संख्या में कान्हा के भक्तों टेसू के फूलों से होली खेलते हैं. 

देश-विदेश से होली खेलने आते हैं भक्त

रमणरेती आश्रम में होली के लिए  होली के दौरान श्री कृष्ण लीला तथा टेसू के रंगों के साथ गुलाल से खेली जाती है. टेसू से बने प्राकृतिक रंगों की खासियत यह है कि ये शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते. वार्षिकोत्सव में राधा-कृष्ण की रासलीला के दौरान होली के रसिया गायन से भक्त पूरी तरह होली के रंग में रंगे नजर आते हैं. फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण सुंगधित हो जाता है. इस होली का इंतजार लोग सालभर करते हैं. 

टेसू के फूलों से खेलेंगे होली

21 फरवरी को रमणरेती आश्रम में होली खेलने के लिए 1000 लीटर टिशु के रंग, 2 किलो चंदन, 6 कुंतल फूल,6 कुंतल गुलाल, अबीर, 100 ग्राम केसर के साथ रमन रेती वाले महाराज रमन बिहारी संत और भक्तों के साथ होली खेलेंगे. 

Holashtak 2026: होलाष्टक 24 फरवरी से शुरू, शुभ कार्य पर लगेगी रोक, जानें 8 दिन क्या करें, क्या नहीं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

Published at : 21 Feb 2026 07:27 AM (IST)
Tags :
Mathura Holi 2026 Ramanreti Ashram
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Holi 2026: 6 कुंतल फूल और गुलाल...आज मथुरा के रमणरेती आश्रम में होगी भव्य होली
6 कुंतल फूल और गुलाल...आज मथुरा के रमणरेती आश्रम में होगी भव्य होली
धर्म
Panchang 21 February 2026: विनायक चतुर्थी पर भद्रा का साया, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
विनायक चतुर्थी पर भद्रा का साया, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पंचांग देखें
धर्म
Chandra Grahan 2026: 3 मार्च को होली पर चंद्र ग्रहण, भारत में सिर्फ 25 मिनट ही दिखेगा, जानें संपूर्ण जानकारी
3 मार्च को होली पर चंद्र ग्रहण, भारत में सिर्फ 25 मिनट ही दिखेगा, जानें संपूर्ण जानकारी
धर्म
Ramadan 2026: 21 फरवरी को रमजान का तीसरा रोजा, रोजेदार अपने शहर अनुसार देखें सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026: 21 फरवरी को रमजान का तीसरा रोजा, रोजेदार अपने शहर अनुसार देखें सहरी-इफ्तार का समय
Advertisement

वीडियोज

US Tariff: Donald Trump का 'सुप्रीम' गुस्सा! SC के फैसले को बताया 'शर्मनाक' | USA | ABP NEWS
Sansani:पहली रात का दगाबाज दूल्हा ! | Crime News
Janhit: कांग्रेस को AI समिट से परेशानी क्यों ? | Bharat Mandapam | Youth Congress Protest | Delhi
Bharat Ki Baat: PDA पर नजर..सवर्णों के रूठने का डर? | Akhilesh Yadav | CM Yogi | UP Election 2027
Sandeep Chaudhary: कांग्रेस ने देश को शर्मसार किया? AI Summit में बवाल पर सटीक विश्लेषण !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
कानपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार तालाब में गिरी, एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत
इंडिया
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
'SIR के लिए अब तक हमें अधिकारी नहीं मिले', 'ये स्पेशल ऑफिसर ले आए हैं', बंगाल सरकार और EC की बहस सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ये आदेश
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 BO: रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
'धुरंधर 2' पर भारी पड़ेगी यश की 'टॉक्सिक'? तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड, जानें- प्रीडिक्शन
विश्व
Trump Tariff: 'दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है अमेरिका', टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को दो टूक 
'दुनिया के हर देश के साथ जंग में नहीं है अमेरिका', टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप को दो टूक 
क्रिकेट
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?' टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
'फ्री का पैसा ले रहा है क्या?'भारतीय दिग्गज ने पाक हेड कोच की लगाई क्लास
महाराष्ट्र
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
मुंबई में फिर दौड़ेगी मोनोरेल, इन सुविधाओं से होगी लैस, 19 किमी का होगा कॉरिडोर
जनरल नॉलेज
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
इस देश में नहीं पाल सकते एक गिनी पिग, जानें ऐसा करने पर क्या मिलेगी सजा?
हेल्थ
High Blood Pressure In Young Adults: 20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
20 से 30 की उम्र में ही क्यों घेर रहा बीपी, किन दिक्कतों से हो रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget