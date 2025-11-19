हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMargashirsha Amavasya 2025: आज मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितृदोष की मुक्ति के लिए सुनें ये विशेष पाठ, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद!
Margashirsha Amavasya 2025: आज मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितृदोष की मुक्ति के लिए सुनें ये विशेष पाठ, मिलेगा पितरों का आशीर्वाद!
Margashirsha Amavasya 2025: आज 19 नवंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या मनाई जा रही है. आज के दिन जिन लोगों पर पितृदोष का साया है, वे इन उपायों के साथ सुने पितृ सूक्तम् का पाठ को जरूर सुनें.
गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated
at : 19 Nov 2025 12:11 PM (IST)
मार्गशीर्ष अमावस्या 2025
Margashirsha Amavasya 2025: हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष अमावस्या का विशेष महत्व है, जो आज 19 नवंबर बुधवार को है. आज के दिन पितर धरती पर आते हैं. इसलिए इस तिथि पर किए गए पूजा-पाठ, तर्पण और दान कर्म सीधे पितरों तक पहुंचते हैं. यह सब करने से परिवार पर से पितृदोष का प्रभाव काफी भी हद तक कम होता है.
आज के दिन सूर्योदय के बाद स्नान कर के शांत मन से पितरों को याद करने की परंपरा है. दर्श अमावस्या पर जल में थोड़े काले तिल, कुश और गंगा-जल मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए. यहमानाजाताहैकिइसअर्घ्यसेपितरोंकीआत्माकोशांतिमिलती है और घर-परिवार में रुके हुए कार्य भी गति पकड़ने लगते हैं.
इस मंत्र का करें जाप
जिन परिवारों पर पितृदोष की वजह से बार-बार बाधाएं, आर्थिक परेशानियां, संतान सुख में अड़चन, या बिना वजह मानसिक तनाव आ रहा है. वे पितृदोष निवारण के लिए “ॐ पितृदेवायनमः” मंत्र का 108 बार जाप करते हुए पितरों से क्षमा और आशीर्वाद की प्रार्थना करें.
सुने पितृ सूक्तम् का पाठ
वहीं आज मार्गशीर्ष दर्श अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितृ सूक्तम् का पाठ करना चाहिए. यह पाठ करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने वंश को परेशानियों से मुक्त कर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. आइए आज मार्गशीर्ष की दर्श अमावस्या पर पितृ सूक्तम् का पाठ सुनते हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.