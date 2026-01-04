MS Dhoni's Motivational Quotes: महेंद्र सिंह धोनी के कोट्स जो आपको सफलता की राह दिखाएंगे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

MS Dhoni's Motivational Quotes: रांची जैसे छोटे शहर से निकल कर क्रिकेट की दुनिया में विश्व विजेता बनने वाले महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के संघर्ष की गाथा कम नहीं है. उनके पास न तो बड़ी सुविधाएं थीं और न ही कोई मजबूत क्रिकेट पृष्ठभूमि थी.

लेकिन उनके भीतर कुछ अलग करने का जुनून था. बचपन से ही वे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से प्रेरित थे.

क्रिकेट के मैदान में सचिन से उन्होंने मेहनत और निरंतरता सीखी, जबकि अमिताभ बच्चन से संघर्ष के बाद सफलता पाने की सीख मिली. इनको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए धोनी एक छोट से शहर से निकल कर विश्व विजेता बने.

उनका मानना है कि बड़ा बनने के लिए बड़े शहर में पैदा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है बड़ा सोचने और बड़ा सपना देखने का साहस होना चाहिए.

खुद पर दबाव नहीं बनने दें

महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में शामिल हैं. उनके नेतृत्व में भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप 2007 और वनडे वर्ल्ड कप-2011 का खिताब जीता. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार चैंपियन बनाकर उन्होंने अपनी रणनीतिक क्षमता भी साबित की.

धोनी का मानना है कि आप भीड़ के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए खेलते हैं. वे कहते हैं कि मैं खुद पर कभी दबाव नहीं बनने देता. उनका यह विचार खिलाड़ियों को कठिन हालात में भी आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है. धोनी के लिए मैच तब तक खत्म नहीं होता, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती.

आत्मविश्वास और आक्रामक रहें

धोनी का आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है. वे मानते हैं कि आत्मविश्वासी और आक्रामक होना उनके स्वभाव में है. यही बात उनकी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग में भी दिखती है. धोनी कहते हैं कि जब तक पूर्णविराम नहीं आता, वाक्य पूरा नहीं होता.

यह सोच उन्हें आखिरी पल तक लड़ने की प्रेरणा देती है. वे भावनाओं से ऊपर कर्म को रखते हैं. मैदान पर उतरते समय वे पूरी योजना और तैयारी के साथ खेलते हैं, जिससे उन्हें खुद पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है.

कठिन समय पर खुद पर नियंत्रण रखें

धोनी के अनुसार सीखना जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है. वे कहते हैं कि गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, जो हो गया उसे पीछे छोड़ देना चाहिए. कठिन परिस्थितियों में हम क्या कर रहे हैं. उससे क्या सीख लेते हैं. कठिनतम समय में खुद को कैसा संतुलित करना है.

यह सब जीवन का अहम हिस्सा होता है. यही अनुभव सही निर्णय लेने में मदद करता है. धोनी यह भी मानते हैं कि जीवन में उतार-चढ़ाव जरूरी हैं. बिना संघर्ष के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता.

डर को भूल कर कुछ अलग करें

धोनी मानते हैं कि हार इंसान को विनम्र बनाती है. हार से यह समझ आता है कि कहां सुधार की जरूरत है. लगातार जीतते रहने से यह एहसास नहीं होता कि कमजोरियां क्या हैं. वे कहते हैं कि कभी हार मत मानो, लगातार कोशिश करते रहो.

डर को भूलकर कुछ अलग करने की हिम्मत रखो. धोनी अपने बड़ों की सलाह को भी बहुत महत्व देते हैं. उनके अनुसार बड़ों की बात इसलिए सुननी चाहिए, क्योंकि उन्हें गलत होने का ज्यादा अनुभव होता है. धोनी चाहते हैं कि लोग उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में याद रखें. उनके लिए सादगी, अनुशासन और देशभक्ति सबसे बड़ी पहचान है.

