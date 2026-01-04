हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMS Dhoni's Motivational Quotes: महेंद्र सिंह धोनी के कोट्स जो आपको सफलता की राह दिखाएंगे

MS Dhoni's Motivational Quotes: महेंद्र सिंह धोनी के कोट्स जो आपको सफलता की राह दिखाएंगे

MS Dhoni's Motivational Quotes: महेंद्र सिंह धोनी भारत के सफल कप्तान रहे हैं. उनके नेतृत्व में भारत ने विश्व खिताब जीते. महेंद्र सिंह धोनी के मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, जो आपको कामयाब बना सकते हैं.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jan 2026 03:16 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

MS Dhoni's Motivational Quotes: रांची जैसे छोटे शहर से निकल कर क्रिकेट की दुनिया में विश्व विजेता बनने वाले महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के संघर्ष की गाथा कम नहीं है. उनके पास न तो बड़ी सुविधाएं थीं और न ही कोई मजबूत क्रिकेट पृष्ठभूमि थी.

लेकिन उनके भीतर कुछ अलग करने का जुनून था. बचपन से ही वे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से प्रेरित थे.

क्रिकेट के मैदान में सचिन से उन्होंने मेहनत और निरंतरता सीखी, जबकि अमिताभ बच्चन से संघर्ष के बाद सफलता पाने की सीख मिली. इनको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए धोनी एक छोट से शहर से निकल कर विश्व विजेता बने.

उनका मानना है कि बड़ा बनने के लिए बड़े शहर में पैदा होना जरूरी नहीं है, जरूरी है बड़ा सोचने और बड़ा सपना देखने का साहस होना चाहिए.

खुद पर दबाव नहीं बनने दें

महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तानों में शामिल हैं. उनके नेतृत्व में भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप 2007 और वनडे वर्ल्ड कप-2011 का खिताब जीता. आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स को पांच बार चैंपियन बनाकर उन्होंने अपनी रणनीतिक क्षमता भी साबित की.

धोनी का मानना है कि आप भीड़ के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए खेलते हैं. वे कहते हैं कि मैं खुद पर कभी दबाव नहीं बनने देता. उनका यह विचार खिलाड़ियों को कठिन हालात में भी आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है. धोनी के लिए मैच तब तक खत्म नहीं होता, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती.

आत्मविश्वास और आक्रामक रहें

धोनी का आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत है. वे मानते हैं कि आत्मविश्वासी और आक्रामक होना उनके स्वभाव में है. यही बात उनकी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग में भी दिखती है. धोनी कहते हैं कि जब तक पूर्णविराम नहीं आता, वाक्य पूरा नहीं होता.

यह सोच उन्हें आखिरी पल तक लड़ने की प्रेरणा देती है. वे भावनाओं से ऊपर कर्म को रखते हैं. मैदान पर उतरते समय वे पूरी योजना और तैयारी के साथ खेलते हैं, जिससे उन्हें खुद पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है.

कठिन समय पर खुद पर नियंत्रण रखें

धोनी के अनुसार सीखना जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है. वे कहते हैं कि गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए, जो हो गया उसे पीछे छोड़ देना चाहिए. कठिन परिस्थितियों में हम क्या कर रहे हैं. उससे क्या सीख लेते हैं. कठिनतम समय में खुद को कैसा संतुलित करना है.

यह सब जीवन का अहम हिस्सा होता है. यही अनुभव सही निर्णय लेने में मदद करता है. धोनी यह भी मानते हैं कि जीवन में उतार-चढ़ाव जरूरी हैं. बिना संघर्ष के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता.

डर को भूल कर कुछ अलग करें

धोनी मानते हैं कि हार इंसान को विनम्र बनाती है. हार से यह समझ आता है कि कहां सुधार की जरूरत है. लगातार जीतते रहने से यह एहसास नहीं होता कि कमजोरियां क्या हैं. वे कहते हैं कि कभी हार मत मानो, लगातार कोशिश करते रहो.

डर को भूलकर कुछ अलग करने की हिम्मत रखो. धोनी अपने बड़ों की सलाह को भी बहुत महत्व देते हैं. उनके अनुसार बड़ों की बात इसलिए सुननी चाहिए, क्योंकि उन्हें गलत होने का ज्यादा अनुभव होता है. धोनी चाहते हैं कि लोग उन्हें एक अच्छे इंसान के रूप में याद रखें. उनके लिए सादगी, अनुशासन और देशभक्ति सबसे बड़ी पहचान है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Read
Published at : 04 Jan 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Inspirational Story Motivational Quotes Cricket Legend MS DHONI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
भोजपुरी सिनेमा
New Year 2026: साल 2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
Advertisement

वीडियोज

गुप्त रोमांस में प्रेमी पर घातक हमला
Raipur Christmas Ruckus: क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वालों के समर्थन में रैली | ABP News
Janhit: साफ पानी का दावा सिर्फ छलावा! | Shahrukh Khan IPL Controversy | Kailash Vijayvargiya
Shahrukh Khan IPL Controversy: BCCI ने शाहरुख को 'DON' बना दिया! | Indore | ABP News
Sandeep Chaudhary: 'सनातन' के ठेकेदार...देश की दिशा तय करेंगे 'सरकार? | Shahrukh Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
कांग्रेस ने 5 राज्यों के लिए बनाई स्क्रीनिंग कमेटी, प्रियंका गांधी को किस राज्य की मिली जिम्मेदारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
लखनऊ: हजरतगंज थाने पहुंचीं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जानें क्या है पूरा मामला?
भोजपुरी सिनेमा
New Year 2026: साल 2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
2026 में बवाल काटेंगे भोजपुरी लवर्स, रिलीज होंगी निरहुआ से खेसारी तक की धांसू फिल्में
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
विश्व
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... आखिर मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 4 जनवरी 2026 ग्रहों की चाल से चमकेगा भाग्य, कई राशियों को मिलेगा बड़ा लाभ
4 जनवरी 2026 राशिफल: किस्मत बदलेगी आज, इन राशियों पर होगी धन, प्रेम और सफलता की विशेष कृपा
यूटिलिटी
माघ मेला में रेलवे का बड़ा कदम, प्रयागराज के इन दो स्टेशनों पर रुकेंगी ये 6 ट्रेनें
माघ मेला में रेलवे का बड़ा कदम, प्रयागराज के इन दो स्टेशनों पर रुकेंगी ये 6 ट्रेनें
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget