हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMagh Mela 2026: महाकुंभ में नहीं लगा पाए डुबकी? माघ पूर्णिमा पर भी बन रहा है वही दुर्लभ योग, नोट करें तारीख

Magh Mela 2026: महाकुंभ में नहीं लगा पाए डुबकी? माघ पूर्णिमा पर भी बन रहा है वही दुर्लभ योग, नोट करें तारीख

Magh Mela 2026: हिंदू धर्म में माघ मेला अत्यंत पवित्र माना जाता है. प्रयागराज के संगम तट पर गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान से पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 14 Dec 2025 01:40 PM (IST)
Magh Mela 2026: हिंदू धर्म में माघ मेला को बेहद पवित्र और शुभ माना जाता है. यह मेला हर वर्ष प्रयागराज के संगम तट पर लगता है. संगम तट पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है. श्रद्धालु मानते हैं कि इस संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख-शांति आती है.

माघ मेला का महत्व सिर्फ डुबकी लगाने से ही नहीं है बल्कि यह साधु-संतों, तपस्वियों और आम भक्तों और आध्यात्मिक संगम होता है. देश-विदेश से लोग यहां पहुंचकर पूजा, दान और ध्यान करते हैं.

माना जाता है कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से जितना फल व पुण्य भक्त को मिलते हैं उतना ही माघ मेला के पूर्णिमा के दिन संगम तट पर डुबकी लगाने से मिलता है. इसलिए इस बार का माघ मेला अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह मेला भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की झलक भी प्रस्तुत करता है.

माघ मेला 2026 कब शुरू होगा

माघ मेला 2026 की शुरुआत तीन जनवरी से होगी और यह 15 फरवरी तक चलेगा. वैदिक पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी की शाम 6.54 बजे शुरू होकर 3 जनवरी की दोपहर 3.32 बजे तक रहेगी.

मेला का पहला पवित्र स्नान और मुख्य कार्यक्रम तीन जनवरी रविवार को होगा. संगम में इस दिन हजारों श्रद्धालु स्नान करके मेला की धार्मिक शुरुआत करेंगे. इस दौरान प्रयागराज पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग जाता है और संगम तट पर हर दिन धार्मिक आयोजन होते हैं. महाकुंभ वाली छंटा देखने को मिलती है.

माघ मेला और कल्पवास का महत्व 

माघ मेले में कल्पवास को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. शास्त्रों में भी इसका महत्व बताया गया है. यह ऋषि मुनियों के समय से चला आ रहा है. कल्पवास में श्रद्धालु पूरे एक महीना नदी के किनारे रहकर ध्यान, उपवास और पूजा करते हैं. कल्पवासी बहुत सादगी से जीवन बिताते हैं.

वे रोज सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, पूजा-पाठ करते हैं. ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और केवल सादा शाकाहारी भोजन करते हैं. इस साल माघ मेला 03 जनवरी 2026 से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 को समाप्त होगा. इस दौरान संगम में स्नान करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है.

मेला की छह मुख्य स्नान तिथियां

  • 3 जनवरी, पौष पूर्णिमा: इस दिन डुबकी लगाने के साथ मेला का शुभारंभ होगा.
  • 15 जनवरी, मकर संक्रांति: सूर्य के उत्तरायण होने पर इस दिन डुबकी का विशेष महत्व है.
  • 18 जनवरी, मौनी अमावस्या: यह पापों के नाश और मौन साधना का दिन होता है.
  • 23 जनवरी, बसंत पंचमी: इस दिन विद्या, संगीत और कला की पूजा की जाती है.
  • 1 फरवरी, माघी पूर्णिमा: दान और स्नान का श्रेष्ठ दिन. यह अत्यंत पवित्र माना जाता है.
  • 15 फरवरी, महाशिवरात्रि: शिव आराधना और पवित्र स्नान के साथ इस मेला का समापन होता है.

इस बार की माघ पूर्णिमा क्यों विशेष

अगर आप महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाए हों, तो इस बार की माघ पूर्णिमा आपके लिए बड़ा अवसर है. एक फरवरी 2026 को ऐसा शुभ योग बन रहा है, जिसमें संगम स्नान का फल महाकुंभ स्नान के समान माना गया है. इस दिन भक्ति, दान और स्नान का विशेष महत्व है. और लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 14 Dec 2025 01:40 PM (IST)
Prayagraj Sangam Magh Mela 2026 Triveni Sangam Snan Magh Purnima 2026
Embed widget