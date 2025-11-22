हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMaa Mundeshwari Mandir: बिहार के इस मंदिर में दी जाती है रक्तहीन बलि, जानिए मंदिर के चौंकाने वाले रहस्य!

Maa Mundeshwari Mandir: बिहार के इस मंदिर में दी जाती है रक्तहीन बलि, जानिए मंदिर के चौंकाने वाले रहस्य!

Maa Mundeshwari Mandir: बिहार के कैमूर जिले में स्थित एक ऐसा मंदिर जहांं बकरों की अहिंसक बलि दी जाती है. जानिए इस रहस्यमयी मंदिर का चमत्कार और पौराणिक मान्यताओं के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 22 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Maa Mundeshwari Temple: बिहार राज्य में एक ऐसा भी मंदिर है, जहां रक्तहीन बलि चढ़ाई जाती है. माता रानी का ये मंदिर अपने आप में रहस्यों से भरा है. जहां अक्षत (चावल) और फूल से माता बकरे की बलि को स्वीकार करती है.

ये मंदिर बिहार के कैमूर जिले में स्थित माता मुंडेश्वरी का मंदिर है, जहां बकरों की रक्तहीन बलि दी जाती है. 

माता मुंडेश्वरी का मंदिर कहां हैं?

मुंडेश्वरी मंदिर में रोजाना भारी संख्या में लोग माता रानी के दर्शन करने आते हैं. यह मंदिर कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड के पवरा पहाड़ी पर मां मुंडेश्वरी का धाम बसा है.

मान्यताओं के मुताबिक इस मंदिर को 635 ईसा पूर्व में खोजा गया था. मंदिर का निर्माण कब और किसने किया इसकी ठीक जानकारी नहीं है.

मंदिर में अंहिसक बलि देने की प्रथा

मां मुंडेश्वरी मंदिर के गर्भगृह के पूर्व दिशा में वराह रूप में मां मुंडेश्वरी की मूर्ति विराजमान हैं. मंदिर के बीचों-बीच चौमुखी शिवजी की मूर्ति स्थित हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मूर्ति का रंग दिन में दो से तीन बार बदलता है.

इस मंदिर में बकरे को अहिंसक बलि दी जाती है, यानी बिना खून बहाए बलि चढ़ाने की प्रथा है. श्रद्धालु अपनी मन्नत के रूप में बकरा लेकर आते हैं. मंदिर के पुजारी मंत्र के साथ अक्षत और फूल से बकरे को बेहोश कर अहिंसक बलि देते हैं. 

वैसे भारत में बलि की प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाई चुकी है. मंदिर में मां का भोग तांडूल से किया जाता है, जो शुद्ध देसी घी में चावल से बनाया जाता है.

मां मुंडेश्वरी के दर्शन करने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं. मंदिर में 525 सीढ़ियां चढ़ने के बाद माता मुंडेश्वरी के दर्शन होते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 22 Nov 2025 02:45 PM (IST)
Hinduism Kaimur BIHAR

Frequently Asked Questions

माँ मुंडेश्वरी के दर्शन के लिए कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं?

माँ मुंडेश्वरी के दर्शन करने के लिए मंदिर में 525 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।

