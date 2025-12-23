हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मतुला साप्ताहिक राशिफल (21–27 दिसंबर 2025): मेहनत का फल देर से मिलेगा, निवेश और नौकरी में संयम रखें

Libra Weekly Horoscope: तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Dec 2025 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को अपने परिश्रम का फल थोड़ी देरी से या अपेक्षा से कम मिल सकता है. इसी कारण मन में उदासी और असंतोष बना रह सकता है. कार्यों में अड़चनें आ सकती हैं और कई बार अपनों का अपेक्षित सहयोग न मिलने से मानसिक दबाव बढ़ेगा. ऐसे समय में धैर्य रखना और नियम-कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव का असर शारीरिक ऊर्जा पर पड़ सकता है. पिता की सेहत को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है. समय पर आराम, संतुलित भोजन और तनाव से दूरी बनाना लाभकारी रहेगा.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को इस सप्ताह विशेष सावधानी रखनी होगी. अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है. बॉस के मिजाज को समझते हुए कार्य करें और भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें. छोटी-सी गलती भी सार्वजनिक डांट का कारण बन सकती है, इसलिए काम में फोकस और अनुशासन जरूरी है.

बिजनेस राशिफल
व्यवसाय से जुड़े जातकों को अधिक लाभ के लालच में बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचना चाहिए. खासतौर पर ऐसी जगह पैसा न लगाएं, जहां फंसने की आशंका हो. पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने वेल विशर या अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.

धन राशिफल
आर्थिक मामलों में जोखिम से बचें. सुरक्षित निवेश और खर्चों पर नियंत्रण रखना इस सप्ताह जरूरी रहेगा. जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान दे सकता है.

लव और फैमिली राशिफल
घरेलू समस्याओं को सुलझाने के लिए घर के सीनियर्स की सलाह को नजरअंदाज न करें. अपने इमोशंस को सोच-समझकर व्यक्त करें. प्रेम जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन संवाद की कमी से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं.

युवा, स्टूडेंट और शिक्षा राशिफल
युवाओं को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए. स्टूडेंट्स को अनुशासन के साथ पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, तभी बेहतर परिणाम मिलेंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 6
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और “ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः” का जाप करें.

FAQs

Q1. क्या यह सप्ताह निवेश के लिए सही है?
नहीं, जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

Q2. नौकरी में क्या सावधानी रखें?
भावनाओं में निर्णय न लें और काम दूसरों पर न छोड़ें.

Q3. पारिवारिक तनाव कैसे कम होगा?
सीनियर्स की सलाह मानकर और संवाद बनाए रखने से.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Dec 2025 03:30 AM (IST)
