हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKhatu Shyam: रंगभरी एकादशी पर बाबा श्याम ने किया नगर भ्रमण, नीले घोड़े पर सवार होकर निकली रथयात्रा

Khatu Shyam: रंगभरी एकादशी पर बाबा श्याम ने किया नगर भ्रमण, नीले घोड़े पर सवार होकर निकली रथयात्रा

Khatu Shyam Rathyatra 2026: 21 फरवरी से शुरू हुआ खाटू श्याम जी का लक्खी मेला 28 फरवरी तक चलेगा, रंगभरी एकादशी के दिन बाबा चांदी के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले.

By : गोविंद बुटोलिया, सीकर | Updated at : 28 Feb 2026 09:00 AM (IST)
Preferred Sources

Khatu Shyam: सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा की धार्मिक नगरी में बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले के तहत आठ दिवसीय लक्खी मेले के सातवें दिन एकादशी के पावन अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. शीश के दानी बाबा श्याम नीले घोड़े पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकले.

रथयात्रा का शुभारंभ बाबा श्याम मंदिर परिसर से हुआ जो मुख्य बाजार होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण पहुंची.रथयात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. बाबा श्याम के जयकारों से पूरा खाटू धाम गूंज उठा. श्रद्धालु रथ को छूकर आशीर्वाद लेने के लिए आतुर नजर आए जिससे मार्गों पर श्रद्धा और उत्साह का सैलाब दिखाई दिया. जगह-जगह फूलों की वर्षा और भजनों की मधुर धुनों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया.

फाल्गुनी लक्खी मेले के चलते देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं. मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुगमता से बाबा श्याम के दर्शन कर सकें। खाटू धाम में इन दिनों भक्ति, विश्वास और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है.

125 किलो चांदी से बना रथ

इस वर्ष की रथ यात्रा का मुख्य आकर्षण बाबा का वह विशेष रथ है, जिसे लगभग 125 किलो शुद्ध चांदी से तैयार किया गया था. इस शाही रथ में बाबा श्याम के साथ उनके प्रिय ‘नीले घोड़े’ की आकृति भी विराजमान रही. 

 
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author गोविंद बुटोलिया, सीकर

करीब डेढ़ दशक से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में पत्रकारिता कर रहे हैं. क्राइम, राजनीतिक और सामाजिक खबरों पर पकड़ रखते हैं.  बागवानी, खेल कूद के साथ संगीत और इतिहास में विशेष रुचि है.
Read
Published at : 28 Feb 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Rangbhari Ekadashi Khatu Shyam Mandir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Khatu Shyam: रंगभरी एकादशी पर बाबा श्याम ने किया नगर भ्रमण, नीले घोड़े पर सवार होकर निकली रथयात्रा
रंगभरी एकादशी पर बाबा श्याम ने किया नगर भ्रमण, नीले घोड़े पर सवार होकर निकली रथयात्रा
धर्म
Amalaki Ekadashi 2026 Paran: आमलकी एकादशी व्रत पारण आज, जानें समय और पारण विधि समय में करें पारण, पूजा होगी सफल
Amalaki Ekadashi 2026 Paran: आमलकी एकादशी व्रत पारण आज, जानें समय और पारण विधि
धर्म
Holi 2026: बांके बिहारी मंदिर में रंगोत्सव की शुरुआत, मथुरा में लट्ठमार होली के जन्म में डूबे भक्त
बांके बिहारी मंदिर में रंगोत्सव की शुरुआत, मथुरा में लट्ठमार होली के जन्म में डूबे भक्त
धर्म
Panchang 28 February 2026: आज दो शुभ संयोग में होगी शनि देव की पूजा, शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय और पंचांग देखें
आज दो शुभ संयोग में होगी शनि देव की पूजा, शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय और पंचांग देखें
Advertisement

वीडियोज

JNU में छात्रों का फिर हंगामा, VC और दिल्ली पुलिस का फूंका पुतला | Breaking | Delhi | ABP News
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab
Rahul Gandhi आज पंजाब दौरे पर, बरनाला में मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ करेंगे महारैली | Punjab | Breaking
Noida Breaking: 50 हजार का इनामी बदमाश Pawan उर्फ कल्लू हुआ ढेर | UP | ABP News
Maharashtra Fire Breaking: भिवंडी में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक | Breaking |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
टैरिफ जीरो, पूरी तरह खुल जाएंगे यूरोप के बाजार... भारत-EU के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन समझौते से कितना फायदा?
बिहार
PUSU Election Live: पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू, आज शाम में ही आएगा रिजल्ट
PUSU Election Live: पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शुरू, आज शाम में ही आएगा रिजल्ट
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 36: ‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
‘बॉर्डर 2' का जारी है कमाल, छठे फ्राइडे भी कर डाली शानदार कमाई, जानें- 36 दिनों का टोटल कलेक्शन
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
जनरल नॉलेज
जब नहीं होता कोई काम तो मर्दों में क्यों होते हैं निपल्स, नेचर ने इसे क्यों नहीं हटाया?
जब नहीं होता कोई काम तो मर्दों में क्यों होते हैं निपल्स, नेचर ने इसे क्यों नहीं हटाया?
शिक्षा
सीएम श्री स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
सीएम श्री स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं? इन 5 बातों का रखें खास ध्यान
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget