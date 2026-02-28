हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKashi Vishwanath VIDEO: काशी में शुरू हुई होली, एकादशी पर गुलाल उड़ाकर शिव-पार्वती का कराया गौना

Kashi Vishwanath VIDEO: काशी में शुरू हुई होली, एकादशी पर गुलाल उड़ाकर शिव-पार्वती का कराया गौना

Kashi Vishwanath Holi 2026: रंगभरी एकादशी पर काशी में भक्तों ने जमकर रंग-गुलाल उड़ाकर माता पार्वती और शिव जी संग होली खेली. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 28 Feb 2026 12:50 PM (IST)
Rangbhari Ekadashi Kashi Holi 2026: काशी में होली की शुरुआत हो चुकी है. रंगभरी एकादशी से पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी होली के रंग में रंगी नजर आई. इस दिन शिव-पार्वती की पालकी यात्रा निकाली जाती है.  इसी पालकी यात्रा के साथ काशी में होली की शुरुआत मानी जाती है. दरअसल महाशिवरात्रि पर विवाह के बाद इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार अपने घर काशी लाते हैं. इसे ही माता पार्वती का ‘गौना’ कहा जाता है.

इस साल भी रंगभरी एकादशी पर काशी का नजारा देखने लायक था. काशी यानी बनारस में गुलाल, अबीर और फूलों से होली खेली गई. फिर बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया. इस भव्य नजारे को देख वहां मौजूद हर व्यक्ति झूम उठा. शिव-पार्वती संग होली खेलने और उन्हें गुलाल लगाने के लिए लाखों की भीड़ पालकी यात्रा में शामिल हुई.

बाबा विश्वनाथ की पालकी यात्रा में क्या होता है

रंगभरी एकादशी के साथ ही काशी में होली का उत्सव आधिकारिक रूप से शुरू हो जाता है. पालकी यात्रा के दौरान बाबा विश्वनाथ और माता गौरी का भव्य स्वागत किया जाता है. भक्त रास्ते भर अबीर-गुलाल, रंग और गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करते हैं. भजन-कीर्तन और जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है.

यह एकमात्र एकादशी है जो भगवान विष्णु के साथ-साथ भगवान शिव से भी जुड़ी है. रंगभरी एकादशी केवल रंगों का उत्सव नहीं, बल्कि यह दांपत्य प्रेम, भक्ति और जीवन में आनंद के स्वागत का प्रतीक है.,

रंगभरी एकादशी के अगले दिन मसान होली की परंपरा

रंगभरी एकादशी के अगले दिन काशी में राख से होली खेलने की परंपरा बरसों पुरानी और अद्भुत है, जिसे मसान होली के नाम से जाना जाता है. काशी का मणिकर्णिका घाट पर अघोरी, साधु-संत और शिव भक्त चिता की भस्म को शरीर पर लगाकर और हवा में उड़ाकर होली खेलते हैं. ताडंव करते हैं, ढोल नगाड़ों की धुन पर मग्न होकर शिव साधना करते हैं, हर हर महादेव के जयकारे से वातावरण शिवमय हो जाता है. 28 फरवरी को मसान होली खेली जाएगी. 

VIDEO: इंद्रेश उपाध्याय ने अनिरुद्धाचार्य संग लट्ठमार होली खेलते समय की ऐसी शरारत, ठहाकों से गूंज उठा भवन

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 28 Feb 2026 12:50 PM (IST)
Tags :
VARANASI KASHI Rangbhari Ekadashi 2026 Masan Holi 2026
और पढ़ें
