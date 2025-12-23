हेल्थ राशिफल
सेहत थोड़ी नरम रह सकती है. थकान, सिरदर्द या पाचन से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. समय पर आराम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद लेना जरूरी होगा. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और प्राणायाम लाभकारी रहेंगे.
जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है. ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क और एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन इसका सकारात्मक असर भविष्य में दिखेगा. वर्किंग वुमन को ऑफिस और फैमिली के बीच बैलेंस बनाने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है.
बिजनेस राशिफल
बिजनेस के लिहाज से ईयर एंड अच्छा संकेत दे रहा है. सप्ताह के अंत तक मनचाहा प्रॉफिट मिलने की संभावना है. हालांकि धन के लेन-देन और खर्च को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा आर्थिक दबाव बढ़ सकता है.
धन राशिफल
फाइनेंशियल मामलों में सतर्कता जरूरी है. अनावश्यक खर्च और उधार देने से बचें. सोच-समझकर किया गया निवेश ही लाभ देगा.
लव और फैमिली राशिफल
मिड वीक संतान से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए संवाद में संयम रखें. प्रेम संबंधों में सावधानी से आगे बढ़ें और दिखावे से बचें, अन्यथा अपमान की स्थिति बन सकती है. विवाहित जीवन खट्टी-मीठी नोकझोंक के बीच सामान्य रूप से चलता रहेगा.
युवा, स्टूडेंट और शिक्षा राशिफल
युवाओं को भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम उठाने से बचना चाहिए. स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस बनाए रखना होगा, वरना ध्यान भटक सकता है.
- भाग्यशाली अंक: 5
- शुभ रंग: हरा
- उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गण गणपतये नमः” का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या यह सप्ताह करियर के लिए चुनौतीपूर्ण है?
हाँ, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन इसका फल भविष्य में मिलेगा.
Q2. आर्थिक मामलों में क्या सावधानी रखें?
अनावश्यक खर्च और धन के लेन-देन से बचें.
Q3. लव लाइफ में क्या ध्यान रखें?
दिखावे और अहंकार से दूर रहें, संवाद को प्राथमिकता दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.