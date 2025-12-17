Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Jagadgurushankaracharya Viral Video: ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरुशंकराचार्य का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो हिंदू-मुस्लिम धर्म के बीच का अंतर बता रहे हैं. सार्वजनिक मंच से दिए गए अपने बयान में उन्होंने सनातन और इस्लाम परंपरा की तुलना करते हुए इस्लाम धर्म को गोलबंदी बताया है.

शंकराचार्य के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है.

जगद्गुरु शंकराचार्य ने हिंदू-मुस्लिम धर्म का अंतर बताया

जगद्गुरु शंकराचार्य ने अपने बयान में कहा कि, "कोई भी मुसलमान हमारी बात को जो सुन रहा हो, वो नाराज ना हो, क्योंकि जो सच्चाई है, वही हम बोल रहे हैं. आपका जो धर्म है वो गोलबंदी है, जो कहता है कि, हमारी गोल में आ जाओ सब ठीक है. हमारी गोल से बाहर रहोगे तो तुम गलत हो. उनकी परिभाषा के मुताबिक, जो इस्लाम को स्वीकार करेगा, कलमा पढ़ेगा, जब उनका निधन होगा, कयामत (प्रलय) का दिन आएगा, तो मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश करके उसको जन्नत भेज देंगे. वहां सुखोपभोग करेगा.

उन्होंने आगे कहा कि, "जिसने कभी कलमा को पढ़ा नहीं, चाहे वो कितना ही ईमानदार व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो कितना ही सत्यवादी हो, चाहे कितना ही बड़ा सन्यासी या शंकराचार्य ही क्यों न हो, मोहम्मद साहब उसकी तरफदारी नहीं करेंगे और उसको हमेशा के लिए दोजख के नरक में झोंक दिया जाएगा. ये गोलबंदी नहीं तो क्या है? और हमारे यहां यमराज, हमारे धर्म में यमराज ये नहीं देखेंगे कि ये कौन आया, ये हमारा आया कि पराया आया. वो देखेंगे कि ये जो आया है उसके आचरण कैसे रहे हैं. अगर अच्छे आचरण होंगे तो अच्छा फल देंगे, अगर बुरे आचरण आए तो बुरा फल दो."

ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य ने आगे बताया कि, "मुसलमान जो कलमा पढ़ा तो वहां हमारे यमराज के सामने जब खड़ा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि ये तो कलमा पढ़ा हुआ है. वो ये देखेंगे कि उसका आचरण कैसा है. अगर अच्छा आचरण होगा तो उसको भी स्वर्ग भेजा जाएगा, सुखोपभोग दिया जाएगा, आदर सम्मान किया जाएगा और अगर उसके आचरण खराब है तो कितना ही कलमा पढ़ा हो, नरक में ले जाकर रगड़ दिया जाएगा. इसलिए कलमा पढ़ लेना, एक मोहम्मद पर और एक खुदा पर विश्वास कर लेना, ये उनके यहां नीति है कि हमारा ये पढ़ लो, बाकी सब ठीक है. हमारे यहां नहीं, हमारा न्याय का धर्म है."

वीडियो पर मुस्लिम यूजर्स ने जताई आपत्ति

जगद्गुरु शंकराचार्य का ये बयान उनके इंस्टा हैंडल shri jyotirmath पर बीते दिन मंगलवार को अपलोड किया गया था. जिस पर अब तक 1 लाख 45 हजार से ज्यादा लाइक और 2600 से ज्यादा लोगों ने कमेंट्स किया है. जहां कुछ अधिकतर यूजर्स शंकराचार्य की इस बात से सहमत दिखाई दे रहे हैं, वहीं कुछ उनकी बातों का विरोध कर रहे हैं.

जगद्गुरु शंकराचार्य की वीडियो पर एक मुस्लिम यूजर्स ने लिखा कि, बाबा जी ऐसा नहीं हैं आपने हमारे धर्म को ठीक से समझा ही नहीं है. एक अन्य मुस्लिम यूजर्स ने लिखा कि, तुम तुम्हारा धर्म अपने पास रखो, हम अपना धर्म हमारे पास रखते हैं. आप लोग अपने खुदा में खुश रहिए और हम अपने खुदा में खुश हैं.