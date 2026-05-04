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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMasik Shivratri 2026: ज्येष्ठ मासिक शिवरात्रि कब ? नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त, बन रहे हैं 2 दुर्लभ संयोग

Masik Shivratri 2026: ज्येष्ठ मासिक शिवरात्रि कब ? नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त, बन रहे हैं 2 दुर्लभ संयोग

Masik Shivratri 2026: ज्येष्ठ मासिक शिवरात्रि 15 मई 2026 को मनाई जाएगी. इस दिन की गई शिव साधना महादेव को प्रसन्न करती है. सुखी वैवाहिक जीवन, सुयोग्य जीवनसाथ की प्राप्ति के लिए ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 04 May 2026 03:16 PM (IST)
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Jyeshtha Masik Shivratri 2026: पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष के 14वीं तिथि यानी चतुर्दशी के दिन मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है. मासिक शिवरात्रि अर्थात वो दिन जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, इस दिन व्रत शिव साधना करना तमाम धार्मिक कर्म करने के पुण्य समान फल देता है. इस साल ज्येष्ठ मासिक शिवरात्रि 15 मई 2026 शुक्रवार को है. इस दिन वृषभ संक्रांति भी है, यानी सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे.

ज्येष्ठ मासिक शिवरात्रि 2026

ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिति 15 मई 2026 को सुबह 8 बजकर 31 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 16 मई 2026 को सुबह 5 बजकर 11 मिनट पर समाप्त होगी.

  • पूजा मुहूर्त  - रात 11.57 - देर रात 12.38, 16 मई
  • आयुष्मान योग - 14 मई 2026, शाम 5.53 - 15 मई 2026, दोपहर 2.21
  • सर्वार्थ सिद्धि योग - सुबह 5.30 - रात 8.14

मासिक शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक कैसे करें

  • घर पर रुद्राभिषेक करने के लिए पंच धातु या अष्ट धातु या पीतल से बने शिवलिंग
  • पीतल या तांबे की प्लेट पर वेदी पर रखें.
  • जल चढ़ाकर अभिषेक शुरू करें. वस्तुओं को चढ़ाने के लिए पंचपात्र के चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल न करें.
  • अभिषेक करते समय ॐ नमः शिवाय या भगवान शिव के 108 नामों का जाप करें.
  • फिर शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं. इसके बाद थोड़ा पानी चढ़ाएं. ये शिलिंग को शुद्ध करने के लिए किया जाता है. इसी तरह दही, घी, शहद चढ़ाने के बाद जल चढ़ाएं.
  • इसके बाद आप चंदन अर्पित करें.  अभिषेक की थाली हटाकर शिवलिंग फिर वेदी पर रख दें.
  • कलावा, चंदन, अक्षत, जनेऊ, बेल पत्र, धतूरे के फूल और फल, अगरबत्ती, फल और नारियल का एक टुकड़ा चढ़ाएं. आरती कर पूजा का समापन करें.

मनोकामनापूर्ति के लिए किन चीजों से करें अभिषेक

जल से अभिषेक: वर्षा की प्राप्ति के लिए.
कुशोदक से अभिषेक: असाध्य रोगों की शांति के लिए.
दही से अभिषेक: भवन-वाहन की प्राप्ति के लिए.
गन्ने के रस से अभिषेक: लक्ष्मी प्राप्ति के लिए.
शहद और घी से अभिषेक: धनवृद्धि के लिए.
तीर्थ के जल से अभिषेक: मोक्ष की प्राप्ति के लिए.

मासिक शिवरात्रि पूजा के लाभ

  • माना जाता है कि इस दिन पूजा और व्रत करने से जन्म-जन्मांतर के पाप क्षीण होते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की दिशा में प्रगति मिलती है.
  • इस दिन ॐ नमः शिवाय मंत्र का जप मन को शांत करता है और तनाव, चिंता व नकारात्मक विचारों को कम करता है.
  • पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 04 May 2026 03:16 PM (IST)
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