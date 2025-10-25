हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rashifal: वृश्चिक और सिंह की किस्मत पलटने वाली है! 25 अक्टूबर 2025 का राशिफल देगा हैरान करने वाले संकेत

Rashifal: वृश्चिक और सिंह की किस्मत पलटने वाली है! 25 अक्टूबर 2025 का राशिफल देगा हैरान करने वाले संकेत

Aaj Ka Rashifal: 25 अक्टूबर 2025 शनिवार का राशिफल, वृश्चिक चंद्रमा और तुला सूर्य के संयोग से आज कुछ चौंकाने वाला घटित हो सकता है. जानें किस राशि को आज मिलेगा धन, प्रेम और सफलता.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 25 Oct 2025 06:58 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: आज शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को वृश्चिक राशि में चंद्रमा के गोचर से किसका भाग्य चमकेगा? मेष, कर्क राशि वाले क्या करेंगे, क्या तुला, मकर और मीन राशि वालो के लिए शनिवार का दिन कष्टकारी साबित होने वाला है, जानें आज का राशिफल (Horoscope Today)-

मेष (Aries)

आज शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को आपकी ऊर्जा ऊंची रहेगी और आप क्रिएटिव पहल में आगे बढ़ सकते हैं. वृश्चिक चंद्रमा आपकी भावनात्मक गहराई को उजागर करेगा. कार्य में बदलाव या नया सहकर्मी जुड़ने की संभावना है.
Finance: निवेश करना सोच-समझ कर करें. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं.
Love: साथी के साथ विचार-विमर्श से संबंध मज़बूत होंगे.
Health: गहरी नींद व पर्याप्त विश्राम आज शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को आवश्यक है.
उपाय: तुलसी का पौधा घर में रखें और उसमें थोड़ा जल दें.
Lucky Color: नारंगी
Lucky Number: 7
शुभ समय: सुबह 9:00-10:30

वृषभ (Taurus)

आज शनिवार को स्थिरता महत्वपूर्ण है, नए विचारों को अमल में लाना संभव है. वृश्चिक चंद्रमा आपको अंतर्दृष्टि देगा, जो व्यवसायिक निर्णयों में काम आएगी.
Finance: साझेदारी से लाभ हो सकता है. लेकिन दस्तावेज़ ठीक से देखें.
Love: पुरानी नाराज़गी खत्म होने की उम्मीद है.
Health: खाने-पीने में संयम आवश्यक है.
उपाय: घी का दीपक उंट की न्हाई-उठाई दिशा (उत्तर-पश्चिम) में जलाएं.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 6
शुभ समय: दोपहर 12:30-2:00

मिथुन (Gemini)

संचार और विचारों का प्रवाह आज शनिवार 25 अक्टूबर को प्रबल रहेगा. यदि आप लेखन, मीडिया या शिक्षण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को का दिन अवसर दे सकता है.
Finance: नए मार्केटिंग या ऑनलाइन प्रयास लाभदायक हो सकते हैं.
Love: बातचीत से पुरानी गलतफहमी दूर हो सकती है.
Health: कंधे या गर्दन में खिंचाव संभव.
उपाय: सूर्य नमस्कार क्रम से पाँच चक्र करें.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 5
शुभ समय: सुबह 10:15-11:45

कर्क (Cancer)

वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपकी कल्पनाशक्ति और भावनाओं को गहराई देगा. आप किसी रचनात्मक कार्य या कला-संबंधित परियोजना में ध्यान केंद्रित करेंगे. परिवार और बच्चों से जुड़ी कोई खुशी मन प्रसन्न करेगी.
Finance: निवेश या बच्चों की शिक्षा से जुड़ा निर्णय सफल रहेगा.
Love: पुराने रिश्तों में मधुरता लौटेगी.
Health: नींद और जल सेवन का ध्यान रखें.
उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करें.
Lucky Color: सिल्वर
Lucky Number: 2
शुभ समय: शाम 6:00 - 7:30

सिंह (Leo)

सूर्य तुला में और चंद्र वृश्चिक में,आज शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को भावनाओं और निर्णयों के बीच संतुलन ज़रूरी रहेगा. कार्यस्थल पर नए अवसर बनेंगे, लेकिन संयम से निर्णय लें. घर में माता-पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें.
Finance: निवेश में स्थिरता. जल्दबाज़ी से बचें.
Love: साथी से जुड़ा कोई निर्णय लंबित रह सकता है.
Health: मानसिक तनाव कम करें, ध्यान करें.
उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और तांबे के दीपक में घी जलाएं.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
शुभ समय: सुबह 8:15 - 9:45

कन्या (Virgo)

बुध और चंद्रमा का संबंध आपके लिए आत्मनिरीक्षण का दिन बनाएगा. आज शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को नए विचारों और योजनाओं पर काम करें, वे भविष्य में लाभ देंगे. सहकर्मियों के साथ सहयोग बना रहेगा.
Finance: बैंक या ऋण से जुड़ा कोई निर्णय आज शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को सफल होगा.
Love: संवाद में स्पष्टता रखें, रिश्ते मजबूत होंगे.
Health: गैस्ट्रिक या पाचन की परेशानी.
उपाय: गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 7
शुभ समय: दोपहर 1:00 - 2:30

तुला (Libra)

सूर्य आपकी राशि में है और चंद्रमा वृश्चिक में,आज शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को आपका आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. कार्यस्थल पर नई संभावनाएं मिलेंगी और सामाजिक प्रभाव मजबूत होगा. किसी प्रिय व्यक्ति से संवाद से मन प्रसन्न रहेगा.
Finance: धन आगमन के संकेत हैं, नई साझेदारी लाभ देगी.
Love: रोमांस और सामंजस्य में सुधार. अविवाहित जातकों के लिए प्रस्ताव का योग.
Health: आँखों की थकान या तनाव से बचें.
उपाय: गुलाबी पुष्प और शंख से माँ लक्ष्मी का पूजन करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 3
शुभ समय: शाम 6:30 - 8:00

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आज शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को आपकी ही राशि में है, जिससे भावनाओं में गहराई और निर्णयों में दृढ़ता आएगी. आप किसी बड़ी योजना या परिवर्तन की दिशा में कदम उठा सकते हैं.
Finance: शेयर या निवेश में लाभ की संभावना.
Love: भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. छोटी बातों को बड़ा न करें.
Health: माइग्रेन या पेट में जलन हो सकती है.
उपाय: तिल के तेल का दीप शनिदेव को अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” जपें.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 8
शुभ समय: दोपहर 3:15 - 4:45

धनु (Sagittarius)

गुरु और चंद्र के शुभ संबंध से आज शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ेगी. नई योजनाओं में उत्साह रहेगा, और पारिवारिक सहयोग मिलेगा.
Finance: धन लाभ के योग हैं. लेकिन खर्च भी बढ़ेंगे.
Love: प्रेम जीवन में स्थिरता और संतुलन रहेगा.
Health: पेट संबंधी समस्या हो सकती है, जल संतुलन रखें.
उपाय: पीपल वृक्ष में दीप जलाएं और विष्णु मंत्र जपें.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 4
शुभ समय: सुबह 9:15 - 10:45

मकर (Capricorn)

शनि और चंद्रमा का संयोग आपको दृढ़ता और निर्णय क्षमता देगा. आज शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को आपके प्रयासों का फल धीरे-धीरे मिलना शुरू होगा. घर या कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं,संयम और रणनीति रखें.
Finance: स्थायी लाभ, भूमि या संपत्ति से जुड़ा सौदा सफल.
Love: जीवनसाथी से संवाद में ईमानदारी रखें. रिश्ते स्थिर होंगे.
Health: थकान या कमर दर्द से राहत के लिए हल्की कसरत करें.
उपाय: तिल-तेल का दीप शनिदेव को अर्पित करें और उड़द दान करें.
Lucky Color: ग्रे
Lucky Number: 8
शुभ समय: शाम 4:30 - 6:00

कुंभ (Aquarius)

वृश्चिक चंद्रमा आपकी रणनीतिक सोच को जागृत करेगा. आपका ध्यान भविष्य की योजनाओं पर केंद्रित रहेगा और नए अवसर सामने आएंगे. टीमवर्क और नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा.
Finance: व्यापार विस्तार या क्लाइंट से जुड़ा बड़ा सौदा.
Love: भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, गलतफहमियां दूर होंगी.
Health: नींद और आहार का संतुलन बनाए रखें.
उपाय: शनिदेव को सरसों तेल अर्पित करें और दक्षिण दिशा में दीप जलाएं.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 11
शुभ समय: दोपहर 2:15 - 3:45

मीन (Pisces)

गुरु की दृष्टि आज शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को आपके आत्मविश्वास और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाएगी. ध्यान या यात्रा से मन को शांति मिलेगी. धार्मिक कार्य या दान-पुण्य का शुभ दिन है.
Finance: धन आगमन के संकेत. निवेश से संतुलित लाभ.
Love: साथी से जुड़ा कोई सकारात्मक संवाद संभव.
Health: मन शांत रहेगा, परंतु नींद की कमी हो सकती है.
उपाय: विष्णु मंदिर में दीप जलाएं और पीले पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: हल्का नीला
Lucky Number: 12
शुभ समय: सुबह 10:00 - 11:30

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 25 Oct 2025 05:05 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
