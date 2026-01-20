हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal 20 January: धनु से मीन तक मंडरा रहा है 'राहु' का साया, एक गलत फैसला और सब तबाह!

Aaj Ka Rashifal 20 January: धनु से मीन तक मंडरा रहा है 'राहु' का साया, एक गलत फैसला और सब तबाह!

Aaj Ka Rashifal: 20 जनवरी 2026 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Jan 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 20 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 20 जनवरी 2026

आज का दिन धनु राशि के लिए विचारों से ज्यादा व्यवहारिक निर्णयों का है. चंद्रमा मकर राशि में होने से आपका ध्यान धन, संसाधन और सुरक्षा से जुड़े विषयों पर रहेगा. शुक्ल द्वितीया तिथि यह संकेत देती है कि आज लिए गए छोटे निर्णय आने वाले दिनों की दिशा तय कर सकते हैं.

श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में दिन का पहला भाग सीखने, सलाह लेने और जानकारी इकट्ठा करने के लिए अनुकूल है. दोपहर 01:06 PM के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होने से महत्वाकांक्षा और लक्ष्य पर फोकस बढ़ेगा. हालांकि राहु काल के दौरान कोई आर्थिक जोखिम या जल्द फैसला नुकसानदेह हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त में वित्तीय योजना या जरूरी बातचीत करना लाभ देगा.

Career: आर्थिक और व्यावहारिक मामलों पर फोकस बढ़ेगा.

Finance: आय को सुरक्षित रखने की सोच बनेगी.

Love: भावनाओं से ज्यादा व्यवहारिकता हावी रहेगी.

Health: थकान और ऊर्जा में कमी.

उपाय: किसी वरिष्ठ या गुरु की सलाह लें.

Lucky Color: पीला.

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 20 जनवरी 2026

आज चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि मकर में रहेगा, जिससे आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और निर्णय क्षमता बढ़ेगी. शुक्ल द्वितीया तिथि नई शुरुआत का संकेत देती है, लेकिन यह शुरुआत सोच-समझकर होनी चाहिए.

श्रवण नक्षत्र के कारण दिन के पहले हिस्से में लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे और आपकी राय को महत्व देंगे. दोपहर के बाद धनिष्ठा नक्षत्र आपको लक्ष्य के प्रति अधिक आक्रामक बना सकता है. अभिजीत मुहूर्त में कोई महत्वपूर्ण निर्णय, मीटिंग या योजना तय करना लाभकारी रहेगा. राहु काल में टकराव या जल्दबाजी से बचना जरूरी है.

Career: जिम्मेदारी बढ़ेगी और आपकी भूमिका स्पष्ट होगी.

Finance: आय स्थिर रहेगी, खर्च सोच-समझकर करें.

Love: भावनाएं दब सकती हैं, संवाद जरूरी है.

Health: जोड़ों और थकान से जुड़ी परेशानी.

उपाय: धैर्य और अनुशासन बनाए रखें.

Lucky Color: स्लेटी.

Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 20 जनवरी 2026

आज का दिन कुंभ राशि के लिए आत्मचिंतन और तैयारी का है. चंद्रमा मकर राशि में बारहवें भाव से गोचर करेगा, जिससे आप बाहरी गतिविधियों से ज्यादा भीतर की योजना पर ध्यान देंगे. शुक्ल द्वितीया तिथि यह संकेत देती है कि अभी बीज बोने का समय है, परिणाम बाद में आएंगे.

श्रवण नक्षत्र के कारण दिन के पहले हिस्से में गोपनीय बातचीत, रणनीति और सीखने का योग है. दोपहर बाद धनिष्ठा नक्षत्र आने से महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है, लेकिन राहु काल में कोई भी बड़ा कदम न उठाएं. अभिजीत मुहूर्त में योजना बनाना या तैयारी करना लाभकारी रहेगा.

Career: पर्दे के पीछे की मेहनत भविष्य में लाभ देगी.

Finance: खर्च नियंत्रण में रखें.

Love: दूरी या मौन महसूस हो सकता है.

Health: नींद और मानसिक बेचैनी.

उपाय: ध्यान और श्वास अभ्यास करें.

Lucky Color: नीला.

Lucky Number: 4

मीन राशिफल (Pisces), 20 जनवरी 2026

आज का दिन मीन राशि के लिए नेटवर्किंग, भविष्य की योजना और सामाजिक दायरे से जुड़ा है. चंद्रमा मकर राशि में होने से आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे. शुक्ल द्वितीया तिथि नए संपर्क और सहयोग का संकेत देती है.

श्रवण नक्षत्र के प्रभाव में दिन के पहले हिस्से में सही लोगों से संवाद और मार्गदर्शन मिल सकता है. दोपहर 01:06 PM के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होने से लक्ष्य स्पष्ट होंगे. अभिजीत मुहूर्त में किसी समूह, टीम या योजना से जुड़ा निर्णय लेना लाभकारी रहेगा. राहु काल में वादे या आर्थिक प्रतिबद्धता से बचें.

Career: सहयोग से अवसर मिलेंगे.

Finance: आय ठीक रहेगी, खर्च संतुलित रखें.

Love: भरोसे और समझ की जरूरत रहेगी.

Health: थकान और पैरों से जुड़ी समस्या.

उपाय: जल तत्व से जुड़ा दान करें.

Lucky Color: समुद्री हरा.

Lucky Number: 7

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 20 Jan 2026 06:54 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashi Kumbh Rashi Rashifal
