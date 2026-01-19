Kumbh Weekly Horoscope 2026: कुंभ 18-24 जनवरी राशिफल, सेहत का ध्यान रखें, आर्थिक उतार-चढ़ाव संभव!
Kumbh Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: कुंभ राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कुंभ साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Kumbh Weekly Horoscope 18 to 24 january 2026: यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए मिलाजुला रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में सेहत आपकी योजनाओं में बाधा बन सकती है. मौसमी या पुरानी बीमारी के उभरने से शारीरिक पीड़ा संभव है.
अगर इस दौरान लापरवाही की, तो छोटी समस्या अस्पताल तक ले जा सकती है इस बात को हल्के में न लें.
करियर और नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में परेशानी से बचने के लिए सीनियर और जूनियर दोनों से तालमेल बनाकर चलना होगा. टकराव की स्थिति बनेगी तो नुकसान आपका ही होगा. काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन एनर्जी लेवल कम रह सकता है.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसाय से जुड़े लोगों को आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. यह बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. जल्दबाजी या गलत अनुमान से बचेंगे तो स्थिति जल्दी संभल जाएगी.
वित्त राशिफल:
आर्थिक रूप से सप्ताह अस्थिर रह सकता है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश या बड़े लेन-देन से फिलहाल दूरी बनाकर रखना समझदारी होगी.
लव और फैमिली राशिफल:
रिश्तों की दृष्टि से समय थोड़ा प्रतिकूल है. स्वजनों के साथ विनम्रता और समझदारी से पेश आएं. प्रेम संबंधों में दिखावे से बचें और लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें. वरना बिना वजह तनाव बढ़ सकता है.
शिक्षा और छात्र राशिफल:
छात्रों को पढ़ाई में फोकस बनाए रखने में दिक्कत आ सकती है, खासकर सेहत के कारण. रूटीन सही रखना बेहद जरूरी होगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य इस सप्ताह सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए. खानपान, नींद और दिनचर्या में लापरवाही नहीं चलेगी. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें चोट लगने की आशंका है.
लकी रंग: आसमानी
लकी नंबर: 11
उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
FAQs
Q1. क्या इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी समस्या गंभीर हो सकती है?
उत्तर: हां, अगर लापरवाही की तो समस्या बढ़ सकती है.
Q2. क्या आर्थिक नुकसान के योग हैं?
उत्तर: उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन सही फैसलों से बड़ा नुकसान टल सकता है.
Q3. प्रेम संबंध कैसे संभालें?
उत्तर: दिखावे से बचें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
