हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग2.4M सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर को दहेज में मिला 71 लाख कैश-21 तोला सोना! Video देख भड़के लोग

2.4M सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर को दहेज में मिला 71 लाख कैश-21 तोला सोना! Video देख भड़के लोग

एक वायरल वीडियो में यूट्यूबर अरुण पंवार 71 लाख नकद और 21 तोला सोना दहेज के रूप में लेते दिख रहे हैं. दावा है कि वह यूट्यूब से हर महीने 20-25 लाख रुपए कमाते हैं. देखें वायरल वीडियो.

By : बंगाली डेस्क | Updated at : 03 Feb 2026 12:12 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video of Youtuber: 71 लाख रुपए नकद, 21 तोला सोना. दावा किया जा रहा है कि भारतीय यूट्यूबर अरुण पंवार ने शादी में भारी मात्रा में दहेज लिया है. इस यूट्यूबर की शादी 2025 के अंत में हुई थी. उनकी शादी का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसमें देखा जा सकता है कि अरुण इतनी बड़ी मात्रा में दहेज ले रहे हैं, वह भी 'दान' के रूप में.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद से नेटिज़न्स ने यूट्यूबर पर कटाक्ष करना बंद नहीं किया है. दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार, भारत में दहेज प्रथा गैरकानूनी है. सवाल उठ रहा है कि एक यूट्यूबर शादी में इतनी बड़ी मात्रा में दहेज कैसे ले सकता है और वह भी सोशल मीडिया पर इसका प्रदर्शन कैसे कर सकता है?

दावा है कि अरुण पंवार अपने YouTube चैनल से प्रति माह लगभग 20 से 25 लाख रुपये कमाते हैं. इस यूट्यूबर के YouTube चैनल पर 2.4 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं. हालांकि अरुण ने दावा किया है कि उन्हें शादी में 'दान' के रूप में 71 लाख रुपये नकद और 21 तोला सोना मिला है. लेकिन नेटिज़न्स इन तर्कों को मानने को तैयार नहीं हैं.

21सवीं सदी में भी दहेज अविश्वसनीय- यूजर्स

अधिकांश नेटिज़न्स का कहना है कि 21सवीं सदी में भी, किसी ने दहेज कैसे लिया, यह अविश्वसनीय है. हालांकि, यूट्यूबर की ओर से अभी तक इस वीडियो के संबंध में कोई बयान नहीं दिया गया है. हालांकि, सोशल मीडिया पर यूट्यूबर के कारनामों के वायरल होने के बाद से, नेटिज़न्स उन्हें ट्रोल करना बंद नहीं कर रहे हैं.      

दहेज प्रथा अभी भी भारत में काफी हद तक प्रचलित है, यह समय-समय पर कुछ गंभीर घटनाओं के माध्यम से सामने आती है. कई मामलों में देखा जाता है कि शादी के कुछ साल बाद पत्नी की मौत हो जाती है. इस तरह की घटनाओं में ज्यादातर मामलों में, मृतक के परिवार द्वारा आरोप लगाया जाता है कि लड़की के ससुराल वाले दिन-ब-दिन दहेज की मांग करते थे. कुछ मामलों में ससुराल वालों पर लड़की को मारने का आरोप लगाया जाता है. कहीं-कहीं, कई महिलाएं अत्याचार सहन करने में असमर्थ होकर खुद को खत्म करने का फैसला करती हैं.       

Published at : 03 Feb 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Dowry YouTuber Arun Panwar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
बिहार
अनंत सिंह ने ली शपथ, टीका लगा पहुंचे, नीतीश कुमार को देख छू लिया पैर, तेजस्वी के लिए क्या कहा?
अनंत सिंह ने ली शपथ, टीका लगा पहुंचे, नीतीश कुमार को देख छू लिया पैर, तेजस्वी के लिए क्या कहा?
इंडिया
India US Trade Deal Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
स्पोर्ट्स
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
Advertisement

वीडियोज

India-US Trade Deal: Tariff डील के पीछे Donald Trump की साजिश? वरिष्ठ पत्रकार का बड़ा खुलासा! | PM
India-US Trade Deal: Tariff डील के बाद सोना चांदी के रेट में उछाल | Silver Gold Price High | Trump
Lucknow News: मुस्लिम बच्ची की गुहार पर CM Yogi का जवाब हो गया वायरल | UP | Breaking | ABP News
India-US Trade Deal: 'PM Modi सबसे अच्छे दोस्त..', व्यपार समझौते के बाद बोले Donald Trump | Tariff
Delhi में बंग भवन के बाहर पुलिस वालों से Mamata Banerjee की बहस, 'लोगों को धमकाया जा रहा' | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
भारत पर 500 फीसदी टैरिफ लगाने का बिल लाने वाले अमेरिकी सांसद के बदले सुर, अब कह रहे- 'इंडिया से...'
बिहार
अनंत सिंह ने ली शपथ, टीका लगा पहुंचे, नीतीश कुमार को देख छू लिया पैर, तेजस्वी के लिए क्या कहा?
अनंत सिंह ने ली शपथ, टीका लगा पहुंचे, नीतीश कुमार को देख छू लिया पैर, तेजस्वी के लिए क्या कहा?
इंडिया
India US Trade Deal Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
Live: अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी बोले- 'देश के लिए बहुत अच्छा', आज दोनों देशों की मीटिंग
स्पोर्ट्स
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
U19 World Cup 2026 Live Streaming: U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत की अफगानिस्तान से टक्कर, जानिए कहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग
बॉलीवुड
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री! किरदार को लेकर भी हुआ खुलासा
अब अजय देवगन की 'गोलमाल 5' में होगा डबल धमाल, फिल्म में हुई अक्षय कुमार की एंट्री!
जनरल नॉलेज
Chief Election Commissioner Removal Rules: क्या चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, इसके लिए क्या हैं नियम?
क्या मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, इसके लिए क्या हैं नियम?
हेल्थ
High Protein Vegetarian Diet: सस्ता भी और दमदार भी! महज इतने रुपये में मिलेगा 100 ग्राम प्रोटीन, जानें पूरे दिन का मील प्लान
सस्ता भी और दमदार भी! महज इतने रुपये में मिलेगा 100 ग्राम प्रोटीन, जानें पूरे दिन का मील प्लान
यूटिलिटी
इन छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप देने जा रही दिल्ली सरकार, जानें कैसे और कौन करता है अप्लाई?
इन छात्राओं को मुफ्त लैपटॉप देने जा रही दिल्ली सरकार, जानें कैसे और कौन करता है अप्लाई?
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Embed widget