2.4M सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर को दहेज में मिला 71 लाख कैश-21 तोला सोना! Video देख भड़के लोग

Viral Video of Youtuber: 71 लाख रुपए नकद, 21 तोला सोना. दावा किया जा रहा है कि भारतीय यूट्यूबर अरुण पंवार ने शादी में भारी मात्रा में दहेज लिया है. इस यूट्यूबर की शादी 2025 के अंत में हुई थी. उनकी शादी का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसमें देखा जा सकता है कि अरुण इतनी बड़ी मात्रा में दहेज ले रहे हैं, वह भी 'दान' के रूप में.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद से नेटिज़न्स ने यूट्यूबर पर कटाक्ष करना बंद नहीं किया है. दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार, भारत में दहेज प्रथा गैरकानूनी है. सवाल उठ रहा है कि एक यूट्यूबर शादी में इतनी बड़ी मात्रा में दहेज कैसे ले सकता है और वह भी सोशल मीडिया पर इसका प्रदर्शन कैसे कर सकता है?

Meet YouTuber Arun Panwar.



> bro earn 20 - 25 lakh per month from YouTube.

> Still bro take dowry in the name of "Daan" from her family 🤣

>Bro get 71 lakh rupee cash & "21 Tola" Gold. pic.twitter.com/rRlMjA6S3L — Sumit (@beingsumit01) January 31, 2026

दावा है कि अरुण पंवार अपने YouTube चैनल से प्रति माह लगभग 20 से 25 लाख रुपये कमाते हैं. इस यूट्यूबर के YouTube चैनल पर 2.4 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं. हालांकि अरुण ने दावा किया है कि उन्हें शादी में 'दान' के रूप में 71 लाख रुपये नकद और 21 तोला सोना मिला है. लेकिन नेटिज़न्स इन तर्कों को मानने को तैयार नहीं हैं.

21सवीं सदी में भी दहेज अविश्वसनीय- यूजर्स

अधिकांश नेटिज़न्स का कहना है कि 21सवीं सदी में भी, किसी ने दहेज कैसे लिया, यह अविश्वसनीय है. हालांकि, यूट्यूबर की ओर से अभी तक इस वीडियो के संबंध में कोई बयान नहीं दिया गया है. हालांकि, सोशल मीडिया पर यूट्यूबर के कारनामों के वायरल होने के बाद से, नेटिज़न्स उन्हें ट्रोल करना बंद नहीं कर रहे हैं.

दहेज प्रथा अभी भी भारत में काफी हद तक प्रचलित है, यह समय-समय पर कुछ गंभीर घटनाओं के माध्यम से सामने आती है. कई मामलों में देखा जाता है कि शादी के कुछ साल बाद पत्नी की मौत हो जाती है. इस तरह की घटनाओं में ज्यादातर मामलों में, मृतक के परिवार द्वारा आरोप लगाया जाता है कि लड़की के ससुराल वाले दिन-ब-दिन दहेज की मांग करते थे. कुछ मामलों में ससुराल वालों पर लड़की को मारने का आरोप लगाया जाता है. कहीं-कहीं, कई महिलाएं अत्याचार सहन करने में असमर्थ होकर खुद को खत्म करने का फैसला करती हैं.