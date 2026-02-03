ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं, 'अमेरिका से एक...'

भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौते की घोषणा पर उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर डील हुआ है. सीधा-सीधा अमेरिका को इस डील का फायदा मिल रहा है. उन्होंने इंडिया से ट्रेड डील नहीं किया है बल्कि ऑर्डर दिया है कि इस हिसाब से ये डील होगी. पीयूष गोयल के पास जवाब नहीं है क्योंकि वो इंतजार कर रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप सवेरे उठेंगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे कि उस डील की क्या-क्या नियम और शर्तें हैं.

शिवसेना (UBT) सांसद ने कहा, ''50 फीसदी से 18 फीसदी पर टैरिफ ले आए हैं लेकिन आपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पूरा यूएस के लिए हटा दिया. जीरो पर्सेंट पर ले आया है यानी डोनाल्ड ट्रंप जो 500 बिलियन डॉलर का सपना देख रहे हैं वो इस हिसाब से देख रहे हैं कि उनको जीरो पर्सेंट टैरिफ लगेगा और इंडियन प्रोडक्ट्स पर 18 पर्सेंट टैरिफ लगेगा. ये बात सच है या नहीं है पोस्ट के जरिए ट्रप बताएंगे.

ये डील नहीं बल्कि अमेरिका से फरमान आया है- प्रियंका चतुर्वेदी

उन्होंने कहा, ''सच्चाई ये है कि आज पीयूष गोयल के पास जवाब नहीं है क्योंकि वो इंतजार कर रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप सवेरे उठेंगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे कि उस डील की क्या-क्या नियम और शर्तें हैं. फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री पोस्ट करते हुए स्वागत करेंगे. आज सच्चाई यही है कि ये डील नहीं हुआ है, ये अमेरिका से एक फरमान आया है.

डील को लेकर पीयूष गोयल ने क्या कहा?

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार (03 जनवरी) को कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ एक अच्छे व्यापार करार पर सहमति बनी है और इसमें कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है. गोयल ने अमेरिका के साथ हुए समझौते की डिटेल दिए बिना कहा कि व्यापार समझौता अंतिम फेज में है और इसकी रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए जल्द ही भारत-अमेरिका का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया जाएगा.

उन्होंने कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर समझौते को लेकर देश को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए उन पर निशाना साधा. पीयूष गोयल ने ये भी कहा कि पीएम मोदी और US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत को अमेरिका के साथ एक अच्छा समझौता हासिल हुआ है. इस डील के जरिए देश के गरीबों, मछुआरों, किसानों और युवाओं के लिए रास्ते खुलेंगे.