Sakat Chauth 2026 Paran: सकट चौथ का पारण कैसे करें, जानिए सही विधि और समय

Sakat Chauth 2026 Paran Time: माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ या तिल चौथ का व्रत रखा जाता है. यह व्रत माताएं संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और संकटों से रक्षा के लिए करती हैं. यह व्रत विशेष रूप से भगवान गणेश को समर्पित है.

साल 2026 में सकट चौथ का व्रत आज 6 जनवरी 2026 को रखा गया है. इस दिन भगवान गणेश के साथ ही चंद्रमा की पूजा भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. चंद्रमा के दर्शन और पूजन के बाद ही व्रत पूर्ण होता है. सकट चौथ व्रत का आपको पूर्ण फल मिले, इसके लिए बेहद जरूरी है कि, व्रत का पारण सही विधि और समय पर किया जाएगा.

शास्त्रों में व्रत रखने का जितना महत्व बताया गया है, उतना ही महत्व सही समय पर किए पारण का भी होता है. इसलिए सही विधि से पारण करना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से व्रत खोलने पर व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता. जानें आज सकट चौथ पर कैसे और कितने बजे किया जाएगा पारण.

सकट चौथ पारण का समय (Sakat Chauth 2025 Paran Ka Samay)

सकट चौथ पर आज चंद्रोदय का अनुमानित समय रात 08:54 पर रहेगा. हालांकि शहर के अनुसार समय में कुछ मिनट का हेरफेर भी हो सकता है. चंद्रमा के उदित होने के बाद व्रती महिलाएं चंद्रमा के दर्शन करेंगी. इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाएगा.

सकट चौथ पारण विधि (Sakat Chauth 2026 Paran Vidhi)

चंद्रमा के पूजन के बाद पारण करें. इस बात का ध्यान रखें कि पारण में सीधे अन्न या तामसिक चीजें न खाएं. सबसे पहले तिल और गुड़ से बनी चीजें खाकर अपना व्रत खोलें. आप भगवान को चढ़ाया हुआ भोग खाकर भी पारण कर सकते हैं. पारण करते समय ‘गं गणपतये नम:’ मंत्र का जाप करें. व्रत खोलने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं. लेकिन अन्न का सेवन अगले दिन ही करें.