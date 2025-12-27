Guru Gobind Singh Jayanti 2025 Wishes in Hindi: गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के दसवें गुरु हैं, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी. सिख समुदाय के लोगों द्वारा हर साल पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गुरु गोविंद सिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जोकि 2025 में 27 दिसंबर को पड़ रही है.

गुरु गोविंद सिंह की जयंती का दिन सिख समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही पावन अवसर होता है. इस दिन सभी लोग गुरुद्वारे जाते हैं, लंगर सेवा और गुरबानी होती है, सभी शुभ कार्यों में हिस्सा लेते हैं और इस पावन दिन को खास बनाते हैं. इस अवसर को विशेष बनाने के लिए आप अपने परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर शुभकामनाएं संदेश भेज सकते हैं. शुभकामनाएं भेजने के लिए यहां देखिए बेहतरीन संदेश-

गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाएं आपको साहस, विनम्रता

और भक्ति का जीवन जीने के लिए प्रेरित करें.

गुरु गोबिंद सिंह जयंती की शुभकामनाए!





चिडि़यां ते में बाज़ तुदाऊं, गिद्दरां तो मैं शेर बनाऊं,

सवा लाख से एक लड़ौं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहौं.

गुरुपर्व की हार्दिक शुभकामनाएं!





वाहे गुरु का आशीष सदा... मिले, ऐसी है कामना मेरी!!

गुरु की कृपा से आएगी, घर-घर में खुशहाली!!

गुरु गोविंद सिंह जयंती की शुभकामनाएं!





वाहे गुरु का आशीष सदा मिले, ऐसी है कामना तेरी.

गुरु की कृपा से आएगी, घर-घर में खुशहाली.

गुरु गोबिंद सिंह जयंती की बधाइयां.





लख-लख बधाई आपको,

गुरु गोविंद सिंह का आशीर्वाद मिले आपको!!

खुशी का जीवन से रिश्‍ता हो ऐसा,

दीए का बाती संग रिश्‍ता जैसे!!

हैप्‍पी गुरु गोविंद सिंह जयंती 2025





गुरु गोबिंद तुम हो प्राण प्यारे, तुम बिन मुझे जग से कौन तार

आप ही हैं वो जो लोगों को, करा दे खुशियों के वारे न्यारे.





सवा लाख से एक लड़ाऊं,

चिड़ियन ते मैं बाज तुड़ाऊं

तबै गुरु गोबिंद सिंह नाम कहाऊं.

हैप्‍पी गुरु गोविंद सिंह जयंती 2025





तेरे दिखाए गए राह पर चलती है हमारी जिंदगी

जब भी आए कोई मुश्किल,तू ही दिखात है हमें मंजिल

अपने दिए गए वचनों से राह बनाता है आसान

तभी कहलाता है सबसे महान.

हैप्‍पी गुरु गोविंद सिंह जयंती 2025



