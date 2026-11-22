Aaj Ka Dhanu Rashifal 22 November 2026: आज रविवार, 22 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होने के कारण रवि प्रदोष व्रत का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है. साथ ही, सुबह 05:55 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव (मेष राशि) में संचरण करेंगे. पंचम भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपकी बौद्धिक क्षमता को निखारेगी, जिससे विद्वान और अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन में आपके महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे.

इसके अतिरिक्त, आज दिन में वाशि, सुनफा, परिजात और सर्वार्थ सिद्धि जैसे दुर्लभ शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है. रवि प्रदोष व्रत और इन शुभ योगों के प्रभाव से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, कार्यस्थल के विवाद सुलझेंगे और परिवार में खुशहाली का माहौल बनेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 22 November 2026)

दिनांक: 22 नवंबर 2026, रविवार (रवि प्रदोष व्रत)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि (पूरे दिन)

नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र (पूरे दिन)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: सुबह 05:55 बजे के बाद चंद्रमा मेष राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में संचार करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Financial Growth & Future Planning)

व्यापारियों के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि प्रदोष व्रत का संयोग आर्थिक उन्नति लेकर आया है. आने वाले नए साल में बेहतर कमाई और कारोबार को नई ऊंचाई देने के लिए आज आप ठोस रणनीतियां तैयार करेंगे.

अच्छी बात यह है कि व्यापार में आपकी पिछली योजनाएं अब रंग लाती और सफल होती दिखाई दे रही हैं. इसके परिणामस्वरूप आपके बिजनेस का आर्थिक ग्राफ ऊपर उठेगा और आय के स्रोतों में मजबूती आएगी.

करियर और नौकरी (Team Harmony & Extra Effort)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन आपसी तालमेल और समर्पण की मांग कर रहा है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों (को-वर्कर्स) के साथ बेहतर समन्वय बनाकर चलने से ऑफिस में लंबे समय से चल रही विवाद या तनाव की स्थिति पर पूर्ण विराम लगेगा.

लेकिन, किसी नए और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए आज आपको अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. आपका यह परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा और भविष्य में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Sibling Bonding & Joyful Results)

ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण आज परिवार में भाइयों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. उनके साथ किसी गंभीर या महत्वपूर्ण विषय पर विचार-विमर्श करने से आपको किसी सटीक और बेहतर निर्णय पर पहुंचने में बड़ी मदद मिलेगी.

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (स्पोर्ट्स पर्सन) के लिए आज का दिन बेहद उत्साहजनक रहने वाला है. परीक्षा या प्रतियोगिता के परिणाम आपके पक्ष में आने से अपनों की ओर से कोई मनचाहा उपहार मिल सकता है, जिसे पाकर आप खुशी से झूम उठेंगे.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 3

रवि प्रदोष विशेष अचूक उपाय

आज रवि प्रदोष व्रत के पावन अवसर पर सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन और अक्षत मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें. शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का पंचामृत या शुद्ध जल से अभिषेक करें और बेलपत्र व धतूरा अर्पित करें.

इसके बाद 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें तथा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, गेहूं या चने की दाल का दान करें. इस उपाय से बुद्धि में तीव्रता आती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं और कार्यों में सिद्धि मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.