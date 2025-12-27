कौन हैं ईबो नोआ घाना का पैगंबर? क्या 2025 में प्रलय आएगा? वायरल वीडियो ने मचाया तहलका!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Ebo Noah flood prediction viral on social media: एक 30 वर्षीय आदमी जो खुद को घाना का पैगंबर बताता है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें उसने दावा करते हुए कहा कि, दुनिया एक अत्यंत विनाशकारी बाढ़ की तरफ बढ़ रही है, जो दिसंबर को शुरू होगी और तीन सालों तक चलेगी.

इस व्यक्ति का नाम ईबो नोआ है, जो सोशल मीडिया पर ईबो जीसस के नाम से फेमस है. उसके बारे में बताया जाता है कि, उसे एक दिव्य दर्शन की प्राप्ति हुई, जिसमें ईश्वर ने उसे चेतावनी देते हुए कहा कि, लगातार बारिश होने के कारण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी और आधुनिक युग में प्रलय की स्थिति देखने को मिलेगी.

वीडियो में उसने दावा करते हुए कहा कि, लंबे समय तक होने वाली बारिश के कारण मानव जीवन का अंत हो जाएगा.

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने जताया विरोध

ईबो नोआ का ये वीडियो जैसी ही सोशल मीडिया पर वायरल, की यूजर्स ने इसका जमकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोगों ने उत्पत्ति अध्याय 9 में दर्ज बाइबिल के वृत्तांत का हवाला दिया.

उन्होंने बताया कि, इंद्रधनुष द्वारा प्रतीकिति ईश्वर ने एक वादा किया है कि, दुनिया कभी भी वैश्विक बाढ़ से खत्म नहीं होगी, जिससे वीडियो में दी गई जानकारी पर संदेह हो रहा है.

View this post on Instagram A post shared by EBO NOAH (@ebo_noah)

ईबो नोहा को नाव बनाने का मिला आदेश

अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए, ईबो ने दावा किया कि, उन्हें एक दिव्य दर्शन की प्राप्ति हुई, जिसमें उन्हें बड़ी नावों को बनाने का निर्देश दिया गया था, जो उनके मुताबिक, आपदा आने पर एक शरणस्थली का काम करेगी. उन्होंने आगे बताया कि, मुझे ऐसी 8 नावों को बनाने का आदेश दिया गया था.

वीडियो में उन्हें एक बड़ी लकड़ी के जहाज के निर्माण की देखरेख करते हुए देखा जा सकता है, जिसे वे आने वाली तबाही से बचने के लिए कर रहे हैं.

कौन हैं एबो नोहा?

घाना का स्वघोषित पैंगबर एबो नोआ जिसे 40 हजार से ज्यादा प्रशंसक हैं. उसने ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो के जरिए हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वीडियो में वह बोरी से बने कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहा है और 25 दिसंबर 2025, क्रिसमस के मौके पर आने वाली तबाही की चेतावनी देता है.

अगस्त 2025 में यूट्यूब पर अपलोड किए गए एक वीडियो में, जिसका टाइटल 'क्या होगा और कैसे होगा', ऐबो ने दावा किया था, ईश्वर ने उसे एक संदेश दिया है, जिसमें 25 दिसंबर से दुनिया के अंत होने की भविष्यवाणी की गई थी.

ईश्वर ने नाव बनाने के लिए समय दिया- ईबो नोहा

घाना के लोकल समाचार पोर्टल वेब के मुताबिक, एबो ने बताया था कि, वह अपनी भविष्यवाणी के मुताबिक आपदा के पूरे समय तक नाव में रहने की योजना बना रहा है. हालांकि, बीते दिन बुधवार को पोस्ट किए गए एक नई वीडियो में उसने कहा कि, समयसीमा में बदलाव है.

यह सब ईश्वर ने किया है, उन्होंने हमें नाव बनाने का ओर अधिक समय दिया है. इस क्रिसमस का आनंद लीजिए.