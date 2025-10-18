हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanteras 2025: धनतेरस पर की गई एक गलती जो लक्ष्मी को दूर कर देती है!

Dhanteras 2025: धनतेरस पर की गई एक गलती जो लक्ष्मी को दूर कर देती है!

Dhanteras 2025: धनतेरस पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए झाड़ू शाम को न लगाएं, नमक का दान न करें, उधार न दें, सात्विक भोजन करें और बर्तन भरकर घर लाएं....

By : कहकशां परवीन | Updated at : 18 Oct 2025 01:57 PM (IST)
Dhanteras 2025: आज धनतेरस का पर्व उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. यह दिन दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. परंपरा है कि इस दिन भगवान धन्वंतरि, कुबेर देव और मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है.

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, धनतेरस के दिन कुछ चीजें खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है. सोना, चांदी, नए बर्तन, झाड़ू, दीपक और धनिया के बीज की खरीदारी से कुबेर महाराज की कृपा प्राप्त होती है और घर में स्थायी सुख-संपन्नता बनी रहती है. धनतेरस के दिन कुछ गलतियों से बचना भी चाहिए. कहा जाता है कि इस दिन की गई छोटी-सी भूल भी लक्ष्मी जी को नाराज कर सकती है. आइए जानते हैं वो बातें जिनसे इस दिन दूर रहना चाहिए-

  • धनतेरस की शाम झाड़ू न लगाएं: धनतेरस की शाम को घर में झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं और दरिद्रता का प्रवेश होता है. इसलिए कोशिश करें कि सफाई का काम सूर्यास्त से पहले ही पूरा कर लें.
  • नमक का दान न करें: शाम के समय नमक का दान करने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं. ज्योतिष के अनुसार, इससे राहु का प्रभाव बढ़ता है और घर की शांति भंग हो सकती है. इस दिन नमक का दान बिल्कुल न करें.
  • पैसा या वस्तु उधार न दें: धनतेरस पर किसी को पैसा या सामान उधार देना अशुभ होता है. माना जाता है कि ऐसा करने से घर की लक्ष्मी-कुबेर कृपा कम हो जाती है और आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ता है.
  • तामसिक भोजन से बचें: धनतेरस के दिन लहसुन, प्याज या मांसाहार जैसी तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए. यह दिन सात्विक भोजन और शुद्ध विचारों का होता है. सात्विकता से ही देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है.
  • खाली बर्तन न खरीदें: धनतेरस पर बर्तन खरीदना शुभ होता है, लेकिन बाजार से बर्तन को खाली घर तक नहीं लाएं. नए बर्तन में थोड़ा पानी, गुड़ या बताशे रखकर घर लाना चाहिए. ऐसा करने से घर में समृद्धि बनी रहती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 18 Oct 2025 01:57 PM (IST)
Dhanteras 2025
