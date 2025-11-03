हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDev Diwali 2025 Date: 4 या 5 नवंबर पृथ्वीलोक पर कब दीपावली मनाने आएंगे देवता

Dev Diwali 2025 Date: 4 या 5 नवंबर पृथ्वीलोक पर कब दीपावली मनाने आएंगे देवता

Dev Diwali 2025 Date: देव दीपवली हिंदू धर्म का पवित्र पर्व है जोकि दिवाली के ठीक 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है. अगर देव दीपावली की तिथि को लेकर कंफ्यूजन है तो यहां दूर करें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 03 Nov 2025 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

Dev Diwali 2025 Date: देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है. यह ऐसा अवसर होता है जब देवतागण स्वर्ग से पृथ्वीलोक पर आते हैं. दीप जलाकर काशी के गंगा घाटों में देवताओं का स्वागत किया जाता है. कार्तिक पूर्णिमा की गंगा आरती भी इस पावन अवसर पर और दिव्य भी दिव्य होती है.

देव दीपावली का अर्थ है ‘देवताओं की दिवाली’. पौराणिक मान्यता के अनुसार शिवजी ने देवताओं को त्रिपुरासुर नामक राक्षस के अत्याचार से मुक्ति दिलाई थी. इसी खुशी में सभी देवतागण काशी के गंगाघाट पर दिवाली मनाने आते हैं. आइये जानते हैं नवंबर में देव दीपावली कब है.

5 नवंबर 2025 को देव दीपावली

इस साल 2025 में देव दीपावली 5 नवंबर को मनाई जाएगी. कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत पंचांग के अनुसार 4 नवंबर रात 10.36 से होगी और 5 नवंबर शाम 6.48 तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार 5 नवंबर को ही देव दीपावली का पवित्र पर्व मनाया जाएगा. इस दिन दीपदान का विशेष महत्व होता है.

देव दीपावली मनाने का शुभ मुहूर्त

5 नवंबर 2025 को देव दीपावली मनाने का शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में रहेगा. शाम 05.15 मिनटसे 07.50 तक आप देव दीपावली मना सकते हैं. इस मुहूर्त के भीतर पूजा-पाठ और दीप दान जैसे कार्य कर लें.

देव दीपावली पर भद्रा का साया और कई शुभ योग भी

  • 5 नवंबर 2025 को देव दीपावली के दिन भद्रा का साया रहेगा. लेकिन इसी के साथ कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है.
  • भद्रा सुबह 06.36 से सुबह 08.44 तक है. हालांकि भद्रा का वास स्वर्ग में होगा. इसलिए भद्राकाल का इस दिन कोई विशेष प्रभाव धरती पर नहीं पड़ेगा.
  • भद्रावास के साथ ही शिववास का योग भी इस दिन बन रहा है. शिववास में पूजा पाठ करने का उत्तम फल मिलता है. शिववास शाम 06.48 से शुरू होगा.

देव दीपावली का धार्मिक महत्व
शास्त्रों के मुताबिक देव दीपावली के दिन स्वर्ग से देवगण काशी (वाराणसी) में आते हैं. इसलिए इस दिन स्नान, व्रत, दान, दीपदान और पूजा का विशेष महत्व है. यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि प्रकाश, शांति और दिव्यता का संदेश भी देता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 03 Nov 2025 02:28 PM (IST)
Tags :
Dev Deepawali Dev Diwali 2025 Kartik Purnima 2025 Dev Diwali 2025 Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप, अब US को भी करना चाहिए परमाणु परीक्षण', ट्रंप का बड़ा दावा
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Bihar Liquor Issue: 'बिहार में एक कॉल पर शराब'... MP के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप, अब US को भी करना चाहिए परमाणु परीक्षण', ट्रंप का बड़ा दावा
'पाकिस्तान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से आ रहे भूकंप', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
इंडिया
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
'जितनी मछली पकड़े हैं, उससे कम वोट मिलेंगे', राहुल गांधी ने तालाब में फेंका जाल तो रवि किशन ने कसा तंज
क्रिकेट
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टीम इंडिया अगले साल 2026 में कब और किसके साथ कौन सी सीरीज खेलेगी? जानिए फुल शेड्यूल
टेलीविजन
अशनूर कौर के साथ अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर एक्टर की Ex वाइफ ने साधा निशाना, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'
यूटिलिटी
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ
जनरल नॉलेज
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
बिहार के इस नाऊ ने दिया था दुनिया को बालों के लिए 'शैंपू' का आइडिया, ये कहानी नहीं जानते होंगे आप
शिक्षा
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
गूगल में इंटर्नशिप का बेहतरीन मौका, जानें कौन से कैंडिडेट्स कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget