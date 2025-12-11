Brihaspati Puja: विवाह में आ रही है बाधा? गुरुवार के दिन करें यह विशेष पूजा

Brihaspati Puja: ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति ग्रह को विवाह, भाग्य, धर्म और संतान का मुख्य कारक माना जाता है. देवताओं के गुरु होने के कारण इन्हें देवगुरु भी कहा जाता है. जब कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो जाता है या गुरु दोष बन जाता है, तो शादी से जुड़े काम बार-बार अटकने लगते हैं.

कई बार अच्छे रिश्ते मिलते हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती है. इसलिए माना जाता है कि बृहस्पति को मजबूत करना विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए बेहद आवश्यक है.

इस तरह करें पूजा

शास्त्रों में भी शादी में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुवार की पूजा का बहुत महत्व बताया गया है. इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र पहनें, क्योंकि यह रंग बृहस्पति का प्रतीक है. पूजा स्थान में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की श्रद्धा से पूजा करें.

पूजा के दौरान पीले फूल, केला, हल्दी और एकाक्षी नारियल अर्पित करें. इसके बाद शांत मन से ‘ॐ बृं बृहस्पतये नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें. पूजा के बाद केले के पेड़ पर हल्दी मिला जल चढ़ाकर दीपक जलाएं.

तुलसी पर दूध-मिश्रित जल चढ़ाकर घी का दीपक लगाने से भी बृहस्पति और विष्णु की कृपा प्राप्त होती है. माना जाता है कि इस पूरी विधि से गुरु दोष शांत होता है और विवाह में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे कम होने लगती हैं.

जानें व्रत के कुछ नियम

व्रत के दिन एक समय ही सादा भोजन किया जाता है, जिसमें चने की दाल और गुड़ से बना कोई पीला भोजन—जैसे हलवा—शामिल किया जाता है. व्रत रखते समय मन में विवाह से जुड़ी अपनी इच्छा को शांत भाव से रखें.

ज्योतिष मान्यता के अनुसार जब बृहस्पति बलवान होता है, तो योग्य और समझदार जीवनसाथी मिलता है और वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है. इसके साथ ही मां कात्यायनी की पूजा करने से भी मनचाहा जीवनसाथी मिलता है.

परिवार में भी रहती है शांति

ज्योतिष शास्त्र में विवाह के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को शुभ माना गया है, लेकिन गुरुवार का महत्व सबसे अधिक बताया गया है. यह दिन स्वयं बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है, इसलिए इस दिन की गई पूजा और व्रत का प्रभाव अधिक होता है.

गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर, भगवान विष्णु की पूजा करके और बृहस्पति के मंत्रों का जप करके व्यक्ति अपने विवाह योग को मजबूत बना सकता है. ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के उपायों से न केवल शादी में आ रही बाधाएं ही दूर होती है बल्कि परिवार में शांति और सुख समृद्धि में बढ़ोत्तरी होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.