हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBudhwar Puja Vidhi: धन, सौभाग्य और सफलता चाहिए? बुधवार की पूजा में भूलें नहीं ये 5 चीजें

Budhwar Puja Vidhi: धन, सौभाग्य और सफलता चाहिए? बुधवार की पूजा में भूलें नहीं ये 5 चीजें

Budhwar Puja Vidhi: मान्यता है कि बुधवार की पूजा सही तरीके से करने पर दिमाग तेज होता है और बिज़नेस में फायदा मिलता है, लेकिन हल्की-सी गलती भी किस्मत रोक सकती है. इसलिए पूजा ध्यान और नियम से करें.

By : कहकशां परवीन | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Dec 2025 06:52 AM (IST)
Budhwar Puja Vidhi: हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित माना गया है. इनमें बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश को अर्पित होता है. बुधवार की पूजा मुख्य रूप से भगवान गणेश और बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए की जाती है.

इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना, दूर्वा, मोदक और हरी मूंग अर्पित करना शुभ माना जाता है. यह पूजा बुद्धि बढ़ाने, व्यापार में तरक्की पाने और जीवन की रुकावटें दूर करने के लिए की जाती है. साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के मार्ग खोलता है.

बुध ग्रह से जुड़े दोष होते है दूर

मान्यता है कि इस दिन की पूजा से भगवान गणेश की कृपा मिलती है, जिससे बुद्धि, विद्या, सुख-समृद्धि और सफलता बढ़ती है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन पूजा करने से बुध ग्रह से जुड़े दोष शांत होते हैं.

गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं, इसलिए बुधवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि बुधवार की पूजा करने से व्यक्ति की सोच, बोलचाल, व्यापार और शिक्षा से जुड़े कार्यों में लाभ मिलता है.

भूल से भी यह गलती न करें

बुधवार की पूजा में भगवान गणेश की आराधना करते समय अगर आप कुछ गलतियां करते है तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है. इसलिए इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. 

  • हरे वस्त्र पहनें, दूर्वा और मोदक चढ़ाएँ, घी-गुड़ का भोग लगाएं.
  • काले कपड़े न पहनें, टूटे चाव अक्षत न चढ़ाएँ और पूजा के बाद दान अवश्य करें. इससे सौभाग्य, बुद्धि और व्यापार में वृद्धि होती है.
  • गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें.
  • चंदन, सफेद फूल या सफेद वस्त्र न चढ़ाएँ.
  • केतकी के फूल गणेश पूजा में वर्जित है. साथ ही सूखे या मुरझाए फूल कभी उपयोग न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 10 Dec 2025 06:52 AM (IST)
Wednesday Puja Hindu Rituals Lord Ganesha Worship
