Budhwar Puja Vidhi: धन, सौभाग्य और सफलता चाहिए? बुधवार की पूजा में भूलें नहीं ये 5 चीजें
Budhwar Puja Vidhi: मान्यता है कि बुधवार की पूजा सही तरीके से करने पर दिमाग तेज होता है और बिज़नेस में फायदा मिलता है, लेकिन हल्की-सी गलती भी किस्मत रोक सकती है. इसलिए पूजा ध्यान और नियम से करें.
Budhwar Puja Vidhi: हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित माना गया है. इनमें बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश को अर्पित होता है. बुधवार की पूजा मुख्य रूप से भगवान गणेश और बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए की जाती है.
इस दिन हरे रंग के वस्त्र पहनना, दूर्वा, मोदक और हरी मूंग अर्पित करना शुभ माना जाता है. यह पूजा बुद्धि बढ़ाने, व्यापार में तरक्की पाने और जीवन की रुकावटें दूर करने के लिए की जाती है. साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि और तरक्की के मार्ग खोलता है.
बुध ग्रह से जुड़े दोष होते है दूर
मान्यता है कि इस दिन की पूजा से भगवान गणेश की कृपा मिलती है, जिससे बुद्धि, विद्या, सुख-समृद्धि और सफलता बढ़ती है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन पूजा करने से बुध ग्रह से जुड़े दोष शांत होते हैं.
गणेश जी विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं, इसलिए बुधवार का दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि बुधवार की पूजा करने से व्यक्ति की सोच, बोलचाल, व्यापार और शिक्षा से जुड़े कार्यों में लाभ मिलता है.
भूल से भी यह गलती न करें
बुधवार की पूजा में भगवान गणेश की आराधना करते समय अगर आप कुछ गलतियां करते है तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है. इसलिए इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है.
- हरे वस्त्र पहनें, दूर्वा और मोदक चढ़ाएँ, घी-गुड़ का भोग लगाएं.
- काले कपड़े न पहनें, टूटे चाव अक्षत न चढ़ाएँ और पूजा के बाद दान अवश्य करें. इससे सौभाग्य, बुद्धि और व्यापार में वृद्धि होती है.
- गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें.
- चंदन, सफेद फूल या सफेद वस्त्र न चढ़ाएँ.
- केतकी के फूल गणेश पूजा में वर्जित है. साथ ही सूखे या मुरझाए फूल कभी उपयोग न करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
