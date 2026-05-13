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ब्राजील में ऐतिहासिक पल, पहली बार गणेश मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, VIDEO वायरल

First Ganesh Murti Pran Pratishtha: लैटिन अमेरिका के ब्राजील में पहली बार गणेश मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस ऐतिहासिक पल का वीडियो वायरल हो रहा है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 13 May 2026 12:12 PM (IST)
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First Ganesh Murti Pran Pratishtha: जहां सांबा और कार्निवल की धुनें सबसे ज्यादा सुनाई देती हैं वहीं अब ब्राज़ील की धरती पर वैदिक मंत्रों की गूंज भी सुनाई देने लगी है. दक्षिण अमेरिका के देश ब्राज़ील में पहली बार भगवान गणेश की मूर्ति की वैदिक विधि से प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसने भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहुंच को एक नया आयाम दिया है.

ब्राजील में पहली बार गणेश प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा

रियो डी जनेरियो के खूबसूरत शहर पेट्रोपोलिस स्थित विश्व विद्या सांस्कृतिक केंद्र इस ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बना. मंत्रोच्चार, हवन, दीप और भक्तिभाव के बीच जब गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित हुई तो वहां मौजूद लोगों के लिए और हर भारतीय के लिए ये लम्हां सुनहरे पलों में दर्ज हो गया. इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है.

इस समारोह में भारतीय मूल के लोगों के साथ बड़ी संख्या में ब्राजीलियाई नागरिक भी शामिल हुए. ये आयोजन इस बात का संकेत भी माना जा रहा है कि भारतीय संस्कृति अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही. योग, वेदांत और सनातन परंपराओं के प्रति दुनियाभर में रुचि बढ़ रही है.

 
 
 
 
 
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इस पूरे आयोजन में ब्राजील के प्रसिद्ध वेदांत शिक्षक जोनास मासेटी की सक्रिय भागीदारी भी चर्चा का विषय रही. स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं से प्रेरित मासेटी लंबे समय से भारतीय दर्शन को लैटिन अमेरिका में लोकप्रिय बना रहे हैं.

जोनास मासेटी ने भारतीय वैदिक संस्कृति अपनाकर ‘वेदांताचार्य’ के रूप में वैश्विक पहचान बनाई है। उन्हें आचार्य विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है.

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About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 13 May 2026 12:12 PM (IST)
Tags :
Brazil Latin America Ganesh Murti Pran Pratishtha
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