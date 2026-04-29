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Vaishakh Purnima 2026 Date: 30 अप्रैल या 1 मई कब है वैशाख पूर्णिमा, जानें सटीक तारीख और स्नान-दान का मुहूर्त

Vaishakh Purnima 2026 Date: वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं. यह दिन हिंदू और बौद्ध धर्म में विशेष महत्व रखता है. जाने इस साल कब मनाया जाएगा वैशाख पूर्णिमा और स्नान-दान का मुहूर्त.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 29 Apr 2026 09:47 PM (IST)
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  • सुख-समृद्धि के लिए विष्णु-लक्ष्मी और बौद्ध अनुयायी करते पूजा।

Vaishakh Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि अत्यंत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है. लेकिन वैशाख महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है. वैशाख माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है. इसी तिथि पर भगवान गौतम बुद्ध की जयंती भी मनाई जाती है. यही कारण है कि, केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के लिए भी यह पूर्णिमा काफी महत्वपूर्ण होती है.

बौद्ध धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, वैशाख पूर्णिमा पर ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण हुआ. इसलिए दुनियाभर के बौद्ध अनुयायी इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं. वहीं हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा पर स्नान-दान और व्रत का विशेष महत्व होता है.

लेकिन समस्या यह है कि, इस साल बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है. कुछ लोगों के अनुसार, वैशाख पूर्णिमा 30 अप्रैल को मनाई जाएगी, तो वहीं कुछ 1  मई को वैशाख पूर्णिमा की सही तिथि बता रहे हैं. आइए पंचांग के समझते हैं और ज्योतिषाचार्य से जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की सटीक तिथि और मुहूर्त.

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वैशाख पूर्णिमा 2026 तिथि (Vaishakh Purnima 2026 Kab Hai)

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास ने बताया कि, पंचांग (Panchang) के अनुसार, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल रात 09 बजकर 12 मिनट से शुरू होगी और 1 मई रात 10 बजकर 52 मिनट तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार, 1 मई को ही वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध जयंती मनाना शास्त्र सम्मत होगा.

स्नान-दान मुहूर्त (Vaishakh Purnima 2026 Snan Daan Muhurat)- वैशाख पूर्णिमा पर स्नान और दान के लिए शुक्रवार, 1 मई 2026 को सूर्योदय का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा. श्रद्धालु सुबह 05:33 से 07:30 तक स्नान-दान जैसे धार्मिक कार्य कर सकते हैं.

वैशाख पूर्णिमा महत्व (Vaishakh Purnima 2026 Significance)

वैशाख पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान और इसके बाद दान करने का महत्व होता है. मान्यता है कि, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है. हिंदू धर्म के लोग सुख-शांति समृद्धि के लिए वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं. इस दिन दान करने का भी महत्व है, जिसमें पंखा, जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र, अन्न आदि का दान करना उत्तम होता है. वहीं वैशाख पूर्णिमा पर संध्याकाल में तुलसी, पीपल, और नदी-सरोवर के पास दीपदान करना चाहिए और चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए.

वहीं बौद्ध धर्म को मानने वाले वैशाख पूर्णिमा पर ध्यान, प्रार्थना और शांति का संदेश फैलाते हैं. बौद्ध मंदिरों व स्तूपों में फूल और दीप अर्पित करते हैं. बोधगया और सारनाथ जैसे धार्मिक स्थलों पर विशेष प्रार्थनाएं आयोजित होती हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
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इनके लेखन की विशेषता
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 29 Apr 2026 09:47 PM (IST)
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Frequently Asked Questions

वैशाख पूर्णिमा पर दान में क्या देना उत्तम माना जाता है?

पंखा, जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र और अन्न दान करना उत्तम माना जाता है। संध्याकाल में तुलसी, पीपल के पास और नदी-सरोवर के पास दीपदान करना चाहिए।

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